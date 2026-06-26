Société

Le numérique progresse à grands pas à Quang Ngai

Aujourd’hui, 100 % des administrations, du niveau provincial au niveau communal, sont raccordées au réseau de transmission de données spécialisé. Tous les villages de la province sont désormais couverts par les réseaux de téléphonie mobile et d’Internet.

Photo d'illustration: VNA
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Quang Ngai (VNA) – Un peu plus d’un an après la mise en œuvre de la Résolution n°57 du Bureau politique sur le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, la province de Quang Ngai a enregistré des résultats encourageants, jetant les bases du développement de l’administration, de l’économie et de la société numériques.

Selon le Service provincial des Sciences et des Technologies, Quang Ngai a déjà atteint ou dépassé 12 des 15 objectifs fixés par les autorités centrales, tandis que les trois autres devraient être accomplis d’ici à la fin de 2026.

Les infrastructures numériques ont continué de se moderniser. Aujourd’hui, 100 % des administrations, du niveau provincial au niveau communal, sont raccordées au réseau de transmission de données spécialisé. Tous les villages de la province sont désormais couverts par les réseaux de téléphonie mobile et d’Internet. La couverture 5G est, quant à elle, passée d’environ 10 % à plus de 90 % dans les zones urbaines et les principaux pôles économiques, notamment la zone économique de Dung Quat et le parc industriel VSIP Quang Ngai.

S’agissant des procédures administratives, au total, 147.782 dossiers ont été synchronisés avec le Portail national de la fonction publique. Plus de 85 % des demandes administratives sont désormais déposées en ligne.

L’intelligence artificielle (IA) est également de plus en plus utilisée. La province a intégré l’IA à son portail des services publics, déployé un chatbot d’assistance aux citoyens et aux entreprises, développé un système de questions-réponses juridiques dans les domaines des sciences, des technologies et de l’innovation, ainsi que des applications de reconnaissance vocale en langues Hrê et Co. Elle a en outre produit des vidéos d’apprentissage en ligne dans le cadre du mouvement d’alphabétisation numérique.

Dans le domaine de l’économie numérique, plus de 81 % des entreprises utilisent des contrats électroniques et près de 250 produits sont commercialisés sur les plateformes de commerce électronique.

Ces résultats montrent que la Résolution n°57 produit progressivement des effets concrets, en contribuant à moderniser l’administration, à renforcer la compétitivité de la province et à soutenir un développement socio-économique durable.

Malgré ces avancées, la province fait encore face à certaines difficultés. Le directeur adjoint du Service provincial des Sciences et des Technologies, Phan Van Hieu, a notamment appelé le gouvernement à mettre rapidement en place des mécanismes spécifiques en faveur des ressources humaines dans les technologies de l’information et la transformation numérique au niveau communal, ainsi qu’un régime de soutien pour les équipes communautaires chargées de promouvoir le numérique. -VNA

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