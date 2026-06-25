Société

La technologie contribue à façonner une administration locale plus axée sur les citoyens

Près d’un an après la mise en place du modèle d’administration locale à deux niveaux, la restructuration du système administratif a engendré des changements notables dans la gouvernance publique, favorisant une transition d’une administration traditionnelle vers une approche axée sur le service et le développement au niveau local.

La politique de réorganisation des villages et hameaux est accueillie favorablement par les habitants à Lai Châu. Photo: VNA
La politique de réorganisation des villages et hameaux est accueillie favorablement par les habitants à Lai Châu. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – La transformation numérique, la réforme administrative et les pratiques de gouvernance innovantes jouent un rôle de plus en plus important pour assurer le bon fonctionnement du modèle d’administration locale à deux niveaux au Vietnam, face à la charge de travail et aux responsabilités croissantes des administrations de proximité.

Répondre à des demandes croissantes

Près d’un an après la mise en place du modèle d'aministration locale à deux niveaux, la restructuration du système administratif a engendré des changements notables dans la gouvernance publique, favorisant une transition d’une administration traditionnelle vers une approche axée sur le service et le développement au niveau local.

La suppression des échelons administratifs intermédiaires a simplifié les procédures et rapproché la prise de décision des citoyens, tout en plaçant les communes et les quartiers au cœur de la prestation de services publics. Cependant, cette nouvelle structure a également accru la pression sur les autorités locales.

Dans la commune de Phu Giao, à Hô Chi Minh-Ville, les fonctionnaires locaux sont désormais responsables d’environ 1 475 tâches, malgré des effectifs réduits. Dans certaines localités fusionnées, le nombre de procédures administratives est passé d’environ 150 à 370, alourdissant considérablement la charge de travail des agents de première ligne.

Nguyên Bich Thuân, fonctionnaire du bureau du Comité populaire de la commune de Cu Chi, a déclaré que le traitement des demandes, la mise à jour des bases de données et la publication électronique des résultats s’étendent souvent bien au-delà des heures de travail habituelles, reflétant les nouvelles réalités auxquelles sont confrontées les administrations locales.

Des défis similaires sont apparus dans les localités récemment agrandies. Dans le quartier de Phan Dinh Phung, dans la province de Thai Nguyên, la population a dépassé les 121.000 habitants suite à la consolidation administrative, tandis que le Centre local de services administratifs ne compte que sept agents. Outre la pénurie de personnel, les administrations locales doivent également faire face à une demande croissante d’expertise spécialisée dans des domaines tels que la gestion foncière, les finances et les technologies de l’information.

Pour relever ces défis, de nombreuses localités privilégient l’adoption des technologies et la refonte des processus plutôt que le simple renforcement des effectifs.

Le quartier de Phan Dinh Phung a mis en place un assistant virtuel basé sur l’intelligence artificielle qui offre un soutien continu aux citoyens recherchant des informations et des conseils sur les démarches administratives. Depuis mi-2025, ce système a permis de traiter près de 25 000 demandes, dont 97,2 % ont été finalisées dans les délais impartis, voire en avance.

Ailleurs, les autorités locales se sont concentrées sur l’amélioration de leur efficacité opérationnelle. Dans le quartier de Bên Cat à Hô Chi Minh-Ville, de jeunes fonctionnaires à l’aise avec les technologies ont été affectés au soutien des nouveaux employés et à la répartition de la charge de travail entre les différents guichets. À Hanoi, dans les quartiers de Tây Hô et Ô Cho Dua, plus de 91 % des dossiers administratifs sont traités en ligne et plus de 14 000 documents ont été signés électroniquement, réduisant considérablement les procédures manuelles.

Rapprocher les services publics des citoyens

Cette transformation se manifeste également dans la manière dont les administrations locales interagissent avec les citoyens. Plutôt que d’attendre que les habitants se rendent dans les bureaux administratifs, de nombreuses autorités prennent l’initiative d’apporter directement les services aux communautés.

Lê Van Hoa, vice-président du comité populaire de la commune de Minh Châu à Hanoi, a déclaré que la commune avait mis en place un modèle de « double service public », selon lequel les fonctionnaires traitent les dossiers administratifs dans les bureaux pendant la journée et se rendent au domicile des habitants le soir pour les aider dans leurs démarches administratives. Cette initiative s’est avérée particulièrement bénéfique pour les personnes âgées et celles ayant des compétences numériques limitées.

Des modèles similaires ont été adoptés ailleurs. Le quartier de Bên Cat a mis en place des équipes mobiles de services administratifs, tandis que des groupes de jeunes bénévoles à Thai Nguyên aident les habitants à numériser leurs documents à domicile, allégeant ainsi la pression sur les guichets uniques.

Une plus grande décentralisation et une responsabilisation accrue ont également permis aux autorités locales de résoudre plus efficacement des problèmes de longue date. Dans la commune de Quang Minh, à Hanoi, les autorités ont récupéré avec succès près de 5.000 mètres carrés de terrains inondés illégalement occupés dans l’ancienne commune de Dai Thinh. Dans le quartier d’Ô Cho Dua, les 591 ménages touchés par le projet de périphérique n°1 ont accepté de déménager après des consultations transparentes avec les autorités locales, évitant ainsi le recours à des mesures coercitives.

À mesure que le modèle de gouvernement local à deux niveaux passe de sa phase initiale à son fonctionnement à grande échelle, les améliorations en matière d’efficacité, de réactivité et de qualité des services sont de plus en plus visibles. Des guichets uniques et des équipes mobiles de services aux plateformes numériques et aux assistants basés sur l’IA fonctionnant 24 h/24, un nouveau modèle de gouvernance se dessine : plus proactif, plus accessible et mieux adapté aux besoins des citoyens dans un paysage administratif en constante évolution. – VNA

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