Société

Droit international : le Vietnam met en avant son engagement au Forum de Saint-Pétersbourg

Invité d’honneur unique de la 14e édition du Forum juridique international de Saint-Pétersbourg, le Vietnam a mis en avant son engagement en faveur du droit international, de la coopération juridique et du renforcement de l’État de droit, confirmant ainsi sa place grandissante sur la scène juridique mondiale.

Des intervenants lors du forum. Photo: VNA
Des intervenants lors du forum. Photo: VNA

Saint-Pétersbourg (VNA) - Le Vietnam a apporté une contribution active aux débats du 14e Forum juridique international de Saint-Pétersbourg, dont la séance plénière s’est tenue le 24 juin en présence d’environ 5 000 participants, parmi lesquels des ministres de la Justice, des présidents de juridictions suprêmes, des magistrats, des responsables d’organisations internationales, des représentants du monde juridique, des entreprises et des médias.

Pour la première fois en quinze ans d’existence, le Vietnam a été invité en tant que seul pays invité d’honneur, illustrant la reconnaissance croissante de son rôle et de son influence dans le domaine juridique international. La délégation vietnamienne était conduite par le ministre de la Justice, Hoang Thanh Tung.

Dans son message adressé à la séance plénière, le président russe Vladimir Poutine a rappelé le thème de cette édition, « Le temps d’agir conformément à la loi ». Il a souligné que le renforcement de l’État de droit dans l’organisation de la société ainsi que dans la régulation des relations politiques, économiques, humanitaires et internationales constitue une priorité majeure.

Le dirigeant russe s’est dit convaincu que les propositions formulées lors du Forum contribueraient à l’amélioration de la législation, de l’application du droit, de l’enseignement juridique ainsi qu’au développement du dialogue et de la coopération au sein de la communauté juridique internationale.

Ouvrant la séance plénière, le vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, Dmitri Medvedev, a évoqué la crise que traverse actuellement le droit international, estimant que le principe d’égalité souveraine des États tend à être remplacé par une application sélective des règles juridiques. Il a réaffirmé que l’égalité entre les États, consacrée par la Charte des Nations unies, doit demeurer le fondement de l’ordre international, et que les différends internationaux doivent être réglés dans le respect du droit international et sur la base de l’égalité souveraine.

S’exprimant lors de l’événement, le ministre vietnamien de la Justice, Hoang Thanh Tung, a souligné que le développement et l’intégration internationale du Vietnam avaient toujours été étroitement liés au perfectionnement de son système juridique, à l’intégration des engagements internationaux dans son droit interne et à l’adoption d’une approche juridique favorisant le développement, l’ouverture et l’intégration.

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Le ministre vietnamien de la Justice, Hoang Thanh Tung, lors du forum. Photo: VNA

Il a affirmé que le Vietnam considérait le droit international comme un instrument essentiel pour bâtir des relations de coopération équitables et mutuellement bénéfiques entre les nations. Il a également rappelé que les principes de l’égalité souveraine des États, du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et de la non-ingérence dans les affaires intérieures constituent des fondements essentiels du droit international.

Selon lui, le Vietnam ne se contente pas d’honorer ses engagements internationaux, mais participe de manière de plus en plus proactive à l’élaboration et au développement du droit international.

Il a notamment souligné que le choix du Vietnam pour accueillir la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, également appelée « Convention de Hanoï », témoignait de la contribution croissante du pays aux enjeux juridiques mondiaux.

Il a par ailleurs réaffirmé l’importance de la coopération internationale dans les domaines juridique et judiciaire dans le contexte actuel d’intégration mondiale. Le Vietnam se déclare prêt à renforcer les partenariats dans la construction du droit, la formation des ressources humaines juridiques, le règlement des différends, l’entraide judiciaire, la lutte contre la criminalité transnationale et la mise en œuvre des traités internationaux.

En marge du Forum, le président de l’Association des juristes du Vietnam, Nguyên Khanh Ngoc, s’est entretenu le même jour avec le président de l’Association des juristes de la Fédération de Russie, Sergey Stepashin.

Les deux responsables sont convenus de promouvoir plusieurs axes de coopération dans les années à venir, notamment la formation et le renforcement des capacités, ainsi que le partage d’expériences et l’application des avancées scientifiques et technologiques dans les activités juridiques. -VNA

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#CPTPP #NQ 59 #Forum juridique international de Saint-Pétersbourg #Vietnam
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