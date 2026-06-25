Économie

Selon un expert, l'innovation exige des mécanismes plus flexibles

Selon Tran Le Hung, maître de conférences à l’Université Gustave Eiffel, le Vietnam doit mettre en place un cadre réglementaire plus souple, adapté aux spécificités et au niveau de risque de chaque technologie.

Un robot assure le chargement et le déchargement des marchandises, réduisant la pénibilité du travail et améliorant l'efficacité des opérations. Photo : VNA
Un robot assure le chargement et le déchargement des marchandises, réduisant la pénibilité du travail et améliorant l'efficacité des opérations. Photo : VNA

Paris (VNA) – L’identification par le Vietnam de dix groupes de technologies stratégiques et de trente produits technologiques stratégiques constitue une étape importante pour concrétiser les objectifs du pays en matière de sciences, de technologies, d’innovation et de transformation numérique. Toutefois, Pour transformer ces orientations en véritables avancées, il est indispensable de mettre en place des mécanismes suffisamment souples pour encourager l’innovation, accepter la prise de risque et attirer les talents.

Tran Le Hung, maître de conférences à l’Université Gustave Eiffel, indique que de nombreux pays avaient investi massivement dans les technologies de pointe sans obtenir les résultats escomptés. Selon lui, ces difficultés tiennent moins au manque de ressources financières ou humaines qu’aux contraintes liées aux mécanismes de gestion, aux politiques de soutien et aux modalités de mise en œuvre.

Fort de ce constat, il estime que le Vietnam doit mettre en place un cadre réglementaire plus souple, adapté aux spécificités et au niveau de risque de chaque technologie. Plutôt que d’appliquer un modèle unique à tous les secteurs, il convient de permettre aux entreprises d’expérimenter de nouvelles technologies dans un cadre réglementaire approprié.

Le chercheur souligne notamment l’importance des mécanismes d’expérimentation réglementaire « sandbox », qui permettent aux entreprises de tester leurs innovations en conditions réelles tout en aidant les autorités à adapter les politiques publiques sur la base des résultats obtenus.

Selon le professeur associé et docteur Tran Le Hung, la recherche scientifique obéit à une logique différente de celle des investissements ou des achats. En science, l’échec fait naturellement partie du processus de découverte. Il estime également qu’il est essentiel de distinguer les échecs inhérents à la recherche scientifique des irrégularités dans la gestion financière.

Le spécialiste attire aussi l’attention sur les mécanismes de soutien aux entreprises technologiques. Si les aides financières sont nécessaires, elles doivent être conçues de manière à éviter toute dépendance aux financements publics.

Il préconise par ailleurs de renforcer les programmes de commande publique de technologies ainsi que les concours d’innovation, dans lesquels l’État définit les défis à relever tandis que les entreprises proposent les meilleures solutions. Une telle approche favorise à la fois l’innovation et une utilisation plus efficace des ressources publiques.

Selon lui, les ressources humaines hautement qualifiées constituent le principal facteur de réussite des programmes de développement des technologies stratégiques. De nombreux chercheurs et experts ne sont pas seulement motivés par le niveau de rémunération, mais souhaitent également participer à des projets porteurs de sens, capables d’avoir un impact concret sur la société et de contribuer au développement du pays.

Tran Le Hung souligne en outre que le Vietnam dispose d’importantes ressources en données dans des domaines tels que la santé, les transports, l’agriculture et l’administration publique. Si elles sont exploitées efficacement, elles pourront servir de base au développement de l’intelligence artificielle. Il recommande aussi de mettre en place des mécanismes plus favorables pour attirer les experts internationaux et les scientifiques vietnamiens résidant à l’étranger vers les programmes nationaux de sciences et de technologies.

Concernant les trente produits technologiques stratégiques, il estime que le Vietnam doit viser une intégration plus profonde dans les chaînes d’approvisionnement mondiales plutôt que de se concentrer uniquement sur son marché intérieur. Au lieu de chercher à maîtriser l’ensemble de la chaîne de production, le pays devrait concentrer ses ressources sur les secteurs où il dispose d’un avantage compétitif.

Pour les années à venir, Tran Le Hung recommande de privilégier plusieurs domaines à fort potentiel, notamment l’intelligence artificielle, les technologies 5G et 6G, la robotique, l’automatisation agricole, les technologies de batteries et de stockage de l’énergie, ainsi que les technologies au service de grands projets d’infrastructures, tels que le nucléaire et le chemin de fer à grande vitesse. -VNA

#Nghị quyết 57 #NQ 57 #groupes de technologies stratégiques #trente produits technologiques stratégiques #Vietnam France
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Transformation numérique

Résolution en action

Sur le même sujet

Le Premier ministre Le Minh Hưng préside une réunion thématique sur la sciences et la technologie, l’innovation, a transformation numérique et le Projet 06. Photo : VNA

Le Vietnam accélère le développement des technologies stratégiques et de la transformation numérique

Lors d’une réunion consacrée aux sciences et technologies, le Premier ministre Le Minh Hung a appelé à concentrer les ressources sur les produits technologiques stratégiques à fort potentiel de leadership, à lever les obstacles liés aux bases de données nationales et à renforcer la coopération entre l’État, les entreprises et les instituts de recherche pour accélérer l’innovation et la commercialisation des résultats scientifiques.

L'assemblage de pièces ultra-petites dans la fabrication de puces semi-conductrices. Photo : VNA

Le Vietnam priorise le développement de 70 technologies stratégiques de pointe

L’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, la technologie quantique, le big data, les nouvelles énergies… figurent parmi les 70 hautes technologies dans lesquelles l’investissement est priorisé par le gouvernement afin de créer une dynamique de croissance et de renforcer l’autonomie technologique nationale.

Voir plus

Réunion entre les ambassadeurs de l’ASEAN et l’Union industrielle argentine (UIA). Photo: VNA

Le Vietnam au cœur du dialogue économique entre l’ASEAN et l’Argentine

Réunis à Buenos Aires, les ambassadeurs de l’ASEAN et les représentants du secteur industriel argentin ont mis en lumière les nombreuses opportunités de coopération économique, commerciale et d’investissement entre les deux régions. À cette occasion, le Vietnam a souligné la complémentarité de son économie avec celle de l’Argentine et les perspectives offertes par les futurs accords commerciaux pour renforcer les échanges entre l’Asie du Sud-Est et l’Amérique du Sud.

Face au vieillissement de la population et à la perte de compétitivité de sa main-d’œuvre à bas coût, le Vietnam traverse une transition structurelle majeure de son marché du travail, exacerbée par le déploiement fulgurant de l'intelligence artificielle (IA). Photo: nhandan.vn

Au Vietnam, l’IA redessine en profondeur l’emploi et les compétences

Face au vieillissement de la population et à la perte de compétitivité de sa main-d’œuvre à bas coût, le Vietnam traverse une transition structurelle majeure de son marché du travail, exacerbée par le déploiement fulgurant de l'intelligence artificielle (IA). Pour garantir un développement durable et préserver l'employabilité des actifs, les autorités et les experts nationaux appellent à une restructuration urgente de la formation professionnelle et à un renforcement des compétences numériques.

Vue aérienne d'une partie de la Zone économique de Van Phong, dans la province de Khanh Hoa. Photo : VNA

Khanh Hoa mise sur la logistique pour dynamiser son économie maritime

Grâce à sa position géographique, à son réseau portuaire, à l'aéroport international de Cam Ranh, à ses infrastructures de transport interrégionales et à son potentiel maritime, Khanh Hoa dispose de solides atouts pour devenir un pôle logistique du Centre méridional.

Des représentants des Garde-côtes vietnamiens et de l’Agence malaisienne de contrôle maritime (MMEA) de Pahang prennent une photo souvenir selon la tradition de l’ASEAN à bord du CSB 8005. Photo : VNA

Une nouvelle étape dans la coopération maritime entre le Vietnam et la Malaisie

La visite officielle du navire CSB 8005 des Garde-côtes vietnamiens dans l'État malaisien de Pahang du 22 au 25 juin marque une nouvelle étape dans la coopération maritime entre le Vietnam et la Malaisie, illustrant la volonté des deux pays de renforcer leur coordination pour la sécurité, la sûreté et la stabilité en mer.

Le Vietnam est exhorté à privilégier les maillons technologiques propres à renforcer sa position dans la chaîne d’approvisionnement mondiale. Photo: VNA

Le Vietnam appelé à devenir un maillon incontournable de la tech mondiale

Le Dr Ta Anh Phuong, cofondateur et PDG de Seinetime, a déclaré que le Vietnam devait se méfier tout particulièrement de ce qu’il a qualifié de «piège du protectionnisme technologique» : investir massivement dans le développement de produits destinés uniquement au marché intérieur, mais manquant de compétitivité pour réussir sur les marchés internationaux.

Un avion de Vietravel Airlines. Photo: Vietnam+

Vietravel Airlines renforce sa flotte avec un nouvel Airbus A321

Avec l’arrivée de cet Airbus A321 immatriculé VN-A290, configuré pour 230 passagers, Vietravel Airlines porte sa flotte à quatre appareils. La compagnie prévoit d’ajouter sept avions supplémentaires d’ici fin 2026 afin de soutenir l’expansion de ses activités.

Le lac de Hoan Kiem (Epée restituée). Photo: VNA

Le développement de la zone urbaine centrale de la rive droite du fleuve Rouge à Hanoï

À quelques jours de la publication officielle du Plan directeur de la capitale à l’horizon de 100 ans, les orientations de développement de la zone urbaine centrale située sur la rive droite du fleuve Rouge attirent une attention particulière. Ce projet prévoit de préserver les valeurs historiques et culturelles fondamentales de Hanoï tout en accompagnant la transformation et l’expansion de nouveaux espaces urbains au cours des prochaines décennies.

Le stand du Vietnam lors de la 57e édition de la Foire internationale d’Alger. Photo: VNA

Foire internationale d’Alger 2026 : 40 entreprises vietnamiennes présentent leur savoir-faire

Placée sous le thème « Confiance et stabilité pour une croissance durable », la FIA 2026 se concentre sur des secteurs stratégiques tels que l'industrie manufacturière, l'énergie, l'agroalimentaire, la construction, les services et le commerce. Ce salon constitue une bonne opportunité pour les entreprises et investisseurs étrangers de rencontrer, d’échanger et d’établir la coopération.

Le prof.associé-Dr. Nguyên Huu Huân, vice-président de l’organe exécutif du Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC). Photo : VNA

La résolution qui donne un tremplin au Centre financier international du Vietnam

La résolution n°10-NQ/TW du Politburo cible non seulement l’objectif d’accroître l’ampleur des flux de capitaux internationaux vers le Vietnam, mais elle témoigne également d’un changement notable dans la pensée du développement : passer d’une approche axée sur la quantité des investissements au développement d’une plateforme nationale d’investissement stratégique.

VinFast s’associe à Shriram Finance pour faciliter l’achat de véhicules électriques en Inde. Photo: VNA

VinFast s’associe à Shriram Finance pour faciliter l’achat de véhicules électriques en Inde

La filiale indienne de VinFast a conclu un protocole d'accord de coopération stratégique avec Shriram Finance Limited afin de faciliter l’accès au financement pour les acheteurs de véhicules électriques. Ce partenariat vise à réduire les obstacles financiers à l’adoption de la mobilité verte et à soutenir l’expansion du constructeur vietnamien sur l’un des plus grands marchés automobiles du monde.