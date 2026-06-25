Économie

Le Vietnam exporte 5 millions de tonnes de riz au premier semestre

Environ 5 millions de tonnes de riz vietnamien devraient être exportées au premier semestre, générant des recettes estimées à 2,36 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 5,7% en volume sur un an, mais une baisse de 3,3% en valeur, selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

La ville de Cân Tho compte environ 390.000 hectares de terres rizicoles, produisant 4,6 millions de tonnes de paddy, soit l'équivalent d'environ 3 millions de tonnes de riz. Photo : VNA
La ville de Cân Tho compte environ 390.000 hectares de terres rizicoles, produisant 4,6 millions de tonnes de paddy, soit l'équivalent d'environ 3 millions de tonnes de riz. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le Vietnam prévoit d’exporter environ 5 millions de tonnes de riz au premier semestre 2026 pour 2,36 milliards de dollars, soit une hausse de 5,7% en volume sur un an, mais une baisse de 3,3% en valeur, selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

Le prix moyen du riz à l’exportation est estimé à 473,6 la tonne, en baisse de 8,6%.

Sur le marché mondial, le commerce du riz reste confronté à des difficultés géopolitiques. Malgré la baisse des prix de l’énergie par rapport aux sommets précédents, les coûts logistiques demeurent élevés, ce qui pèse sur l’offre et la demande et freine l’activité commerciale. Un apaisement des tensions au Moyen-Orient devrait favoriser la reprise des échanges, mais le marché mondial de l’énergie reste instable et un retour à la normale est probablement encore lointain.

Au niveau national, le marché du riz est resté stable ces derniers mois. Après la récolte d’hiver-printemps, les agriculteurs du delta du Mékong se sont consacrés à la culture et à la récolte d’été-automne précoce. Le commerce du paddy fraîchement coupé est resté calme, les prix demeurant quasiment inchangés.

Du côté de la production, la superficie totale des rizières du pays était estimée à 4,57 millions d’hectares en juin, soit une baisse de 3,7% par rapport à l’année précédente. Les semis d’hiver-printemps ont diminué de 1,3% pour atteindre 2,93 millions d’hectares, tandis que la récolte d’été-automne a chuté de 7,8% à 1,64 million d’hectares.

Quant aux prix, le prix d’achat moyen du riz à 5% de brisures au premier semestre a atteint 14.048 dôngs (0,54 dollar) le kilogramme, soit une hausse de 1.644 dôngs par rapport au second semestre 2025. Parallèlement, le riz à 25% de brisures s’est vendu en moyenne à 13.044 dôngs le kilogramme, en baisse de 74 dôngs.

À An Giang, le prix du riz blanc ordinaire au détail a augmenté de 544 dôngs le kg pour atteindre 12.837 dôngs le kilogramme.

Selon Reuters, les prix à l’exportation du riz sur les principaux marchés asiatiques ont progressé au deuxième trimestre, soutenus par une forte demande d’importations en provenance des Philippines.

Cette évolution indique que le marché mondial du riz se redresse progressivement, créant ainsi une base positive pour les exportations vietnamiennes au cours des mois restants de l’année.

En 2025, le Vietnam a exporté plus de 8,06 millions de tonnes de riz, pour plus de 4,1 milliards de dollars. Ces chiffres représentent une baisse de 10,8% en volume et de 27,6% en valeur par rapport à 2024, reflétant l’impact direct du recul des prix mondiaux du riz. – VNA

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