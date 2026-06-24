Can Tho et l’Inde renforcent leurs perspectives de coopération

Can Tho (VNA) – Can Tho et l’Inde disposent encore d’un important potentiel de coopération dans de nombreux domaines et sont appelées à tirer davantage parti de leurs atouts respectifs pour développer des partenariats mutuellement bénéfiques, a déclaré Lê Quang Tung, secrétaire du Comité municipal du Parti de Can Tho, lors d’une rencontre tenue le 24 juin avec l’ambassadeur de l’Inde au Vietnam, Tshering Wangchuk Sherpa.



Lê Quang Tung a souligné que les relations entre le Vietnam et l’Inde avaient enregistré des progrès significatifs ces dernières années, tout en estimant que les possibilités de coopération restaient considérables. Il a notamment relevé que l’Inde figurait parmi les marchés émetteurs de touristes connaissant la plus forte croissance au Vietnam, tandis que Can Tho accueille chaque année plus de sept millions de visiteurs, offrant ainsi des perspectives prometteuses pour le développement des échanges touristiques.



Selon lui, la récente réorganisation administrative a créé de nouvelles conditions favorables au développement de la ville et renforcé son rôle de pôle de croissance du delta du Mékong ainsi que de maillon important du réseau économique régional. La croissance du produit intérieur brut régional (PIBR) de Can Tho au premier semestre est estimée entre 7,4 % et 7,6 %. Avec 123 projets d’investissement direct étranger totalisant près de 7 milliards de dollars, la ville dispose d’un fort potentiel pour attirer davantage d’investisseurs indiens.



Dans le domaine de l’éducation et de la formation, la présence d’étudiants indiens dans les établissements d’enseignement supérieur de la ville constitue également un facteur favorable au renforcement de la coopération universitaire, de la recherche scientifique et des échanges technologiques.



Le responsable de Can Tho a proposé de renforcer les liens entre les milieux d’affaires des deux parties, d’intensifier la promotion du commerce et de l’investissement et de mieux valoriser les atouts de la ville auprès des partenaires indiens. Il a souligné que Can Tho accordait une priorité particulière au développement des technologies de l’information, de la transformation numérique, de l’agriculture de haute technologie, des énergies renouvelables et de la logistique.



Les deux parties pourraient également approfondir leur coopération dans l’éducation et la formation, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle, des biotechnologies, de la santé et de l’industrie pharmaceutique, a-t-il ajouté.



Lê Quang Tung a par ailleurs plaidé pour un renforcement de la coopération touristique. Selon lui, les visiteurs indiens appartiennent généralement aux segments moyen et haut de gamme, affichent un niveau de dépenses élevé et recherchent des expériences culturelles authentiques. Afin d’attirer davantage cette clientèle, Can Tho prévoit de développer de nouveaux produits de tourisme fluvial associant hébergement, gastronomie et découverte des écosystèmes locaux.



Pour sa part, l’ambassadeur Tshering Wangchuk Sherpa a estimé que les perspectives de coopération entre Can Tho et les villes indiennes étaient particulièrement prometteuses. Il s’est engagé à continuer de jouer un rôle de passerelle afin de promouvoir les échanges économiques, commerciaux, scientifiques, technologiques et humains entre les deux parties.



Le diplomate a également annoncé son intention d’organiser prochainement une mission d’entreprises indiennes à Can Tho afin d’explorer les opportunités d’investissement dans la ville. Il a par ailleurs exprimé son souhait de promouvoir l’organisation d’un salon professionnel indien ainsi que d’une Semaine du cinéma indien à Can Tho, en coopération avec les partenaires locaux.



Qualifiant les orientations de coopération proposées de concrètes et réalisables, l’ambassadeur indien a souligné que les sciences et les technologies, le commerce et l’économie constitueraient les principaux moteurs de la coopération entre les deux parties. Selon lui, la mise en œuvre de projets concrets contribuera à approfondir davantage le partenariat stratégique global entre le Vietnam et l’Inde.- VNA

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