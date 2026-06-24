Économie

La BEV relève le plafond des prêts de capitaux à court terme à 40 %

Le ratio maximum de capitaux à court terme utilisé pour les prêts à moyen et long terme par les établissements de crédit sera augmenté de 30% actuellement à 40% à partir du 1er juillet, selon une circulaire récemment publiée par la Banque d'État du Vietnam (BEV).

Nguyễn Thị Vân Hà
Maquette du projet de boulevard paysager du fleuve Rouge à Hanoï. La demande de capitaux pour les projets d'infrastructure est en forte hausse. Photo : VNA/VNS
Maquette du projet de boulevard paysager du fleuve Rouge à Hanoï. La demande de capitaux pour les projets d'infrastructure est en forte hausse. Photo : VNA/VNS


Hanoï, 24 juin (VNA) - Le ratio maximum de capitaux à court terme utilisé pour les prêts à moyen et long terme par les établissements de crédit sera augmenté de 30% actuellement à 40% à partir du 1er juillet, selon une circulaire récemment publiée par la Banque d'État du Vietnam (BEV).

La circulaire 25/2026/TT-NHNN relative aux limites des ratios dans les opérations bancaires au Vietnam modifiera également la réglementation relative à la détermination du total des dépôts lors du calcul du ratio prêt/dépôt.

Selon la réglementation en vigueur, lors de la détermination du total des dépôts, les établissements de crédit doivent exclure tous les dépôts à vue du Trésor public et exclure 80 % des dépôts à terme du Trésor. La nouvelle circulaire maintient l'exclusion des dépôts à vue du Trésor de l'Etat, mais ajoute un mécanisme plus souple pour les dépôts à terme.

En plus du taux d’exclusion actuel de 80 %, le gouverneur de la BEV peut décider d’appliquer un taux différent en fonction de l’évolution du marché.

Selon la BEV ; les amendements sont basés sur la mise en œuvre des politiques du parti et du gouvernement visant à promouvoir la croissance économique au cours des cinq prochaines années.

La nouvelle circulaire donnera aux établissements de crédit davantage de marge de manœuvre pour fournir des capitaux aux entreprises et aux projets d’investissement afin de soutenir une croissance économique plus élevée au cours des prochaines années, tout en augmentant la flexibilité dans la gestion de la politique monétaire de la BEV.

Le PDG du fournisseur de services financiers AFA Capital, Nguyen Minh Tuan, a déclaré que cet ajustement devrait soutenir le capital à moyen et long terme pour la croissance économique.

Nguyen Minh Tuan a noté que le Vietnam entre dans un nouveau cycle de développement avec une forte demande de capitaux d'investissement pour les infrastructures, la production, l'énergie et les projets à grande échelle. Alors que le marché des capitaux n’est toujours pas en mesure de remplir pleinement son rôle de fourniture de capitaux à moyen et long terme, le système bancaire reste le principal canal de flux de capitaux dans l’économie.

La croissance économique nécessitera des capitaux très importants. Dans un contexte de demande croissante de capitaux à moyen et long terme, alors que la majorité des capitaux mobilisés restent à court terme, donner plus d'espace au système bancaire est une solution pour soutenir la croissance, a-t-il déclaré.

Nguyen Quang Huy, PDG de la Faculté des Finances et des Banques de l'Université Nguyen Trai, partage cet avis, affirmant que l'augmentation du ratio à 40 % donnera aux banques commerciales plus de marge de manœuvre pour fournir des crédits à moyen et long terme, tout en réduisant la pression pour mobiliser des capitaux à long terme à des coûts élevés.

La demande de capitaux pour des projets d’infrastructure dans les domaines des transports, de l’énergie, de la logistique, des parcs industriels et de l’industrie manufacturière augmente fortement. Ce sont tous des secteurs qui nécessitent beaucoup de capitaux, ont de longs délais d’amortissement et sont cruciaux pour accroître la capacité de production de l’économie.

Dans le même temps, Huy a déclaré que la nouvelle politique peut créer des conditions plus favorables pour les projets de logements sociaux, l'immobilier industriel et les projets dont les procédures juridiques sont terminées, favorisant ainsi une augmentation de l'offre sur le marché.

Do Bao Ngoc, directeur général adjoint de Vietnam Construction Securities Company, a déclaré que l'augmentation du ratio à 40% donnerait aux banques plus de latitude pour prêter à moyen et long terme sans avoir à augmenter significativement la mobilisation des dépôts à long terme.

Cela contribue à réduire la pression sur l’émission de titres, de certificats de dépôt ou la concurrence sur les taux d’intérêt des dépôts à long terme entre les banques, renforçant ainsi la capacité à fournir des capitaux à l’économie.

Bien que considérée comme une mesure de soutien à la croissance, les experts estiment que l’expansion de la capacité de crédit à moyen et long terme impose également des exigences plus élevées à la gouvernance des établissements de crédit.

Nguyen Minh Tuan a déclaré que les opérations bancaires sont intrinsèquement liées au processus de conversion des échéances entre le capital mobilisé et les prêts. L’expansion des prêts s’accompagnera donc de la nécessité d’améliorer les capacités de gestion des actifs et du capital ainsi que le contrôle des risques.

Selon les analystes de Vietcap Security Company, l'ensemble du secteur bancaire bénéficiera globalement de la nouvelle politique. Cependant, certaines banques, dont Techcombank, VPBank et MB, dont les ratios de capitaux à court terme utilisés pour les prêts à moyen et long terme à la fin du premier trimestre 2026 étaient proches du plafond réglementé, en bénéficieront davantage.

En outre, les banques publiques telles que Vietcombank, BIDV et VietinBank, qui ont d'importants encours de prêts dans le secteur des infrastructures, bénéficieront également de l'accélération du décaissement de leurs prêts à moyen et long terme. - VNA

Nguyễn Thị Vân Hà
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