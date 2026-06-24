Une entreprise néerlandaise étudie un projet de centrale de valorisation énergétique des déchets au Vietnam

Amsterdam (VNA) - À l’occasion de la conférence de promotion des investissements de la province de Tay Ninh, organisée le 23 juin à Amsterdam, aux Pays-Bas, la société néerlandaise Harvest Waste B.V. et le Service provincial de l’Industrie et du Commerce ont signé un protocole d’accord relatif à l’étude et à la mise en œuvre d’un projet de centrale de valorisation énergétique des déchets reposant sur des technologies européennes de pointe. L’investissement total est estimé à plus de 125 millions de dollars.

Outre l’accord conclu avec Harvest Waste B.V., la conférence a également été marquée par la signature d’un accord entre l’Association des entreprises néerlandaises au Vietnam et le Service des finances de la province de Tay Ninh, visant à renforcer l’accompagnement des entreprises néerlandaises dans l’exploration des opportunités d’investissement locales. Un autre accord a été signé entre les groupes De Heus et Hung Nhon pour élargir le développement des chaînes de valeur dans l’agriculture de haute technologie.

​Cette conférence, fruit d'une coordination entre le Comité populaire provincial de Tay Ninh et l'ambassade du Vietnam aux Pays-Bas, a réuni de nombreux responsables de services sectoriels ainsi que des représentants d'entreprises opérant sur le territoire de Tay Ninh.

​S’exprimant lors de la session, le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyen Van Quyet, a souligné que les relations de coopération entre le Vietnam et les Pays-Bas continuent de se développer de manière profonde et substantielle. Il a exprimé le souhait que Tay Ninh devienne un maillon important du partenariat intégral bilatéral, en valorisant ses atouts dans les domaines de la logistique, de l’agriculture de haute technologie, de l’économie circulaire, des énergies propres et du développement durable.

​Pour sa part, l’ambassadeur du Vietnam aux Pays-Bas, Ngo Huong Nam, a affirmé que l’ambassade continuerait de jouer un rôle de passerelle fiable afin de promouvoir la province comme une destination attractive pour les investisseurs néerlandais en particulier et européens en général.

​Lors des discussions, Gabor Fluit, président de l’Association des entreprises néerlandaises au Vietnam, ainsi que plusieurs représentants d’entreprises néerlandaises, ont formulé des propositions concrètes de coopération avec la province, notamment dans les domaines des énergies propres, de l’économie verte, de l’économie circulaire et de l’agriculture de haute technologie.

Pour sa part, Maarten Siebe Van Wijk, directeur de la société The Fruit Republic, a estimé qu’à la suite de sa fusion avec Long An, Tay Ninh disposait d’importantes réserves foncières, ainsi que de vastes zones de culture de la canne à sucre et d’un réseau hydraulique développé. Selon lui, ces atouts constituent une base favorable à la conversion vers des cultures fruitières à haute valeur ajoutée intégrant des technologies avancées, contribuant ainsi à améliorer les revenus des agriculteurs.

​En réponse à ces propositions, le vice-président du Comité populaire provincial, Huynh Van Son, a réaffirmé l’engagement de Tay Ninh à améliorer continuellement son environnement d’investissement, à accélérer les réformes administratives et à accompagner les investisseurs à toutes les étapes de leurs projets.

​Cette conférence de promotion ouvre ainsi de nouvelles perspectives de coopération durable entre la province et le marché européen, consolidant le partenariat intégral Vietnam–Pays-Bas, développé depuis de nombreuses années.- VNA