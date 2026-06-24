Économie

Le développement de la zone urbaine centrale de la rive droite du fleuve Rouge à Hanoï

À quelques jours de la publication officielle du Plan directeur de la capitale à l’horizon de 100 ans, les orientations de développement de la zone urbaine centrale située sur la rive droite du fleuve Rouge attirent une attention particulière. Ce projet prévoit de préserver les valeurs historiques et culturelles fondamentales de Hanoï tout en accompagnant la transformation et l’expansion de nouveaux espaces urbains au cours des prochaines décennies.

Le lac de Hoan Kiem (Epée restituée). Photo: VNA
Le lac de Hoan Kiem (Epée restituée). Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Hanoi organisera le 29 juin prochain sa Conférence de promotion des investissements 2026, couplée à la présentation officielle du Plan directeur de la capitale à l’horizon de 100 ans. Cet événement est considéré comme une étape majeure dans la mise en œuvre des orientations de développement à long terme de la capitale vietnamienne.

Parmi les principaux volets du projet figure le développement de la zone urbaine centrale de la rive droite du fleuve Rouge, identifiée comme le futur centre politique, administratif, financier, culturel et sportif de la capitale. Située au sud du fleuve Rouge, cette vaste zone s’étend du centre-ville historique jusqu’aux nouveaux espaces de développement du sud et de l’ouest de la ville. Sa superficie est estimée à plus de 45.300 hectares, avec une population prévue de 6,365 millions d’habitants en 2045 et de 6,455 millions en 2065.

L’un des axes majeurs du plan consiste à préserver et à valoriser le patrimoine historique et culturel qui constitue l’identité de Hanoi. La région de Ba Dinh et de Citadelle impériale de Thang Long sera maintenu en tant que centre politique et administratif national, avec les monuments historiques, les paysages, les espaces verts et les ouvrages à forte valeur patrimoniale feront l’objet de mesures de conservation renforcées. Cet ensemble sera relié au lac de l’Ouest, à la région du Temple de la Littérature et de la gare de Hanoi, ainsi qu’au Vieux Quartier, afin de créer un réseau culturel cohérent et intégré.

Le Vieux Quartier continuera à faire l’objet d’une politique de préservation de sa structure urbaine traditionnelle, de ses rues artisanales, de ses sites historiques et religieux ainsi que des espaces culturels associés à l’histoire millénaire de Thang Long-Hanoi.

Autour du lac Hoan Kiem, les autorités municipales prévoient de protéger les paysages emblématiques, de restaurer les édifices historiques et d’élargir les espaces publics, tout en renforçant les connexions avec le Vieux Quartier, le quartier colonial, la Citadelle de Thang Long et les rives du fleuve Rouge.

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La cathédrale de Hanoï attitre un grand nombre de visiteurs. Photo: VNA

Le lac de l’Ouest et ses environs demeureront quant à eux un pôle majeur de culture, de tourisme, de services et de loisirs. Le plan prévoit la création d’un corridor reliant le lac, le fleuve Rouge et le site historique de Cô Loa, accompagné du développement d’espaces publics et de promenades piétonnes.

Plusieurs grands ensembles résidentiels construits au cours des décennies précédentes, notamment Thanh Cong, Giang Vo, Kim Lien, Trung Tu ou Thanh Nhan, seront rénovés de manière intégrée en lien avec le développement des transports publics de grande capacité.

Le plan met également l’accent sur le modèle de développement urbain orienté vers les transports collectifs (TOD). Les zones situées autour des stations de métro et des grands nœuds de transport seront aménagés afin d’optimiser l’utilisation du foncier et de renforcer l’efficacité des infrastructures urbaines. Les espaces souterrains et aériens feront l’objet d’une planification coordonnée avec les réseaux techniques et de transport.

Le long de l’axe reliant le lac de l’Ouest à Cô Loa, seront développés de nouveaux pôles administratifs, culturels, commerciaux et financiers. Le projet prévoit également de transformer l’axe du lac de l’Ouest - Ba Vi en un corridor paysager et culturel majeur de la capitale reliant le centre à la région de l'ouest de la capitale.

Au-delà du quatrième périphérique, les zones situées à l’est et au nord accueilleront de nouveaux quartiers développés selon le modèle TOD, articulés autour des transports publics et des grands carrefours de mobilité.

À l’ouest et au sud de cette ceinture urbaine, les autorités privilégient un modèle de ville écologique et verte intégrant des fonctions de recherche scientifique, de technologie, de commerce et de services. Les villages artisanaux traditionnels tels que Van Phuc, Da Si, Van Khe et Duong Noi seront préservés et valorisés.

L’un des projets les plus emblématiques de cette nouvelle vision urbaine est la création d’une cité olympique au sud de la capitale. Elle sera reliée au pôle multimodal de Ngoc Hôi, au futur réseau ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, aux lignes ferroviaires nationales et au système de métro urbain. Les déplacements vers le centre-ville pourront être effectués rapidement grâce aux transports publics, contribuant ainsi à réduire la pression sur les quartiers existants du centre-ville. -VNA

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