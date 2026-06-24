L’immobilier touristique se concentre sur le cash-flow face à la restructuration du marché

Hanoi (VNA) - Le marché de l’immobilier touristique entre dans une nouvelle phase de restructuration. Désormais, la performance opérationnelle et la génération de flux de trésorerie, plutôt que l’expansion rapide et l’effet de levier financier, détermineront la valeur et la compétitivité des projets, ont déclaré des experts du secteur lors d’un seminaire mardi 23 juin.



Cependant, le secteur a subi des pressions croissantes ces dernières années, liées à l’incertitude géopolitique mondiale, aux tendances protectionnistes du commerce et aux fluctuations des flux de capitaux internationaux. Au niveau national, le marché traverse une période d’ajustement après des années de croissance rapide.



La confiance des investisseurs dans certains segments de l’immobilier touristique n’est pas encore pleinement rétablie, tandis que les entreprises continuent de faire face à des coûts de financement et d’exploitation élevés, ont-ils indiqué, ajoutant que malgré ces difficultés, le marché a fait preuve de résilience.



Le rédacteur en chef du journal "Tài chinh – Dâu tu", Pham Van Hoành, a déclaré que des données récemment publiées indiquaient que le Vietnam comptait 63 projets de villas de villégiature proposant 2.526 unités à la vente en mai, soit une hausse de 3% par rapport à la période précédente. Le segment des résidences hôtelières a enregistré 49 projets, soit 5.083 unités, lancés sur le marché, tandis que plusieurs autres étaient achevés ou prêts à être mis en service.



Ces chiffres montrent que les investissements et le développement de projets se poursuivent et que l’offre n’a pas été perturbée comme beaucoup le craignaient, a-t-il soutenu.



La poursuite des investissements publics, l’amélioration des infrastructures de transport, la stabilité des flux d’investissements directs étrangers et la forte reprise du tourisme constituaient une base solide pour la croissance à long terme du secteur, a-t-il ajouté.



Il a toutefois souligné que le coût élevé du capital, le contrôle strict des prêts immobiliers, les échéances des obligations d’entreprises prévues en 2026-2027 et les problèmes juridiques non résolus dans de nombreux projets demeuraient des obstacles importants.



Selon Pham Van Hoành, le prochain cycle de croissance de l’immobilier touristique ne sera plus alimenté par une expansion rapide ni par un endettement excessif. La croissance proviendra plutôt d’une demande touristique réelle, de la capacité d’exécution des projets, de l’efficacité de l’utilisation des actifs, de la qualité opérationnelle et de la transparence du marché.



Le professeur associé Trân Kim Chung, de l’Académie des finances, a déclaré que l’achèvement du cadre de planification du développement touristique avait jeté les bases d’une reprise du secteur de l’immobilier touristique après une longue période de récession.



Conformément aux plans nationaux, le Vietnam ambitionne de développer trois pôles de croissance touristique majeurs à Hanoi, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang, tout en étendant les corridors et destinations touristiques à travers le pays, notamment à Ha Long, Ninh Binh, Huê, Hôi An, Quy Nhon, Nha Trang, Dà Lat, Vung Tàu, Cân Tho et Phu Quôc.

La plage Kem dans la zone spéciale de Phu Quôc. Photo: VNA

Ces changements de planification transforment le marché de l’immobilier touristique, a-t-il indiqué, ajoutant que le secteur connaît également une plus grande diversification de son offre, allant des appartements de villégiature et des villas en bord de mer aux projets à usage mixte combinant loisirs, santé et divertissement.



Les prix de vente ont continué d’augmenter sur l’ensemble du marché. Les prix demandés pour les immeubles de grande hauteur oscillaient entre 39 et 200 millions de dôngs (1.490 à 7.650 dollars) le mètre carré, soit une hausse d’environ 10% par rapport à l’année précédente. Quant aux immeubles de faible hauteur, leurs prix se situaient entre 8 et 170 milliards de dôngs l’unité, ce qui représente une augmentation annuelle d’environ 9%, a-t-il fait savoir.



Le Vietnam a également rejoint le cercle restreint des pays proposant des produits immobiliers de luxe, notamment des programmes immobiliers ultra-luxueux en plein essor, a-t-il ajouté.



Le secteur bénéficie par ailleurs d’une forte reprise de la demande touristique. Hà Van Siêu, directeur adjoint de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, a indiqué que le Vietnam avait accueilli environ 10,6 millions de touristes étrangers au cours des cinq derniers mois de 2016, en hausse de près de 15% par rapport à l’année précédente.



L’augmentation du nombre de touristes à la fois des opportunités et des défis pour le secteur de l’hébergement. Le Vietnam compte actuellement environ 800.000 chambres d’hôtel, dont une part croissante d’établissements quatre et cinq étoiles, a indiqué le responsable.



Cependant, l’évolution des préférences des consommateurs incite les opérateurs à privilégier les expériences personnalisées et les offres de bien-être plutôt que les produits touristiques standardisés. Par conséquent, les projets immobiliers touristiques devront améliorer la qualité opérationnelle et les normes de service au lieu de se reposer uniquement sur le développement à grande échelle.



Il a également souligné qu’environ 82% des visiteurs internationaux arrivent par avion, ce qui offre des opportunités pour le développement de complexes touristiques liés aux infrastructures aéroportuaires et aux principales destinations touristiques côtières. – VNA