Économie

Des zones de production verte planifiées pour renforcer la position des produits agricoles

Cette initiative fait suite à l’approbation du projet national de production agricole à faibles émissions pour la période 2025-2035, avec une vision à l’horizon 2050. Elle est actuellement mise en œuvre activement dans tout le pays, les autorités locales jouant un rôle essentiel dans la concrétisation de cette politique.

Les localités au sud de la province de Khanh Hoa étendent les zones de culture de la vigne à grande échelle. Photo : VNA
Les localités au sud de la province de Khanh Hoa étendent les zones de culture de la vigne à grande échelle. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le Vietnam intensifie ses efforts pour créer des zones de production agricole à faibles émissions et harmoniser les systèmes de mesure des gaz à effet de serre, dans le cadre d’une stratégie à long terme visant à rendre le secteur agricole plus vert, plus compétitif et mieux positionné sur les marchés internationaux.

Cette initiative fait suite à l’approbation du projet national de production agricole à faibles émissions pour la période 2025-2035, avec une vision à l’horizon 2050. Elle est actuellement mise en œuvre activement dans tout le pays, les autorités locales jouant un rôle essentiel dans la concrétisation de cette politique.

Selon Nguyên Thi Thu Huong, directrice adjointe du Département de la production végétale et de la protection des végétaux du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, 22 villes et provinces ont déjà publié des plans d’action provinciale pour la mise en œuvre de ce projet.

Plusieurs localités ont lancé des projets pilotes. Dans la province de Quang Tri (Centre), la riziculture à faibles émissions est pratiquée sur plus de 6.000 hectares répartis dans 13 communes. La ville de Huê a mis en place un modèle de riziculture sur 20 hectares qui combine des techniques culturales avancées, une meilleure gestion de l’eau et un traitement optimisé de la paille de riz afin de réduire les émissions.

De nombreuses organisations internationales et entreprises se sont inscrites pour participer à des programmes pilotes, tandis qu’un système de mesure, de notification et de vérification (MNV) est en cours d’élaboration pour suivre les réductions d’émissions.

Le secteur agricole vise à créer d’ici 2030 des zones agricoles à faibles émissions adaptées aux principaux produits et aux régions écologiques. La priorité sera accordée à la production de riz, de café, de fruits et de maïs.

Pour la riziculture, l’accent sera mis sur le développement de l’irrigation par alternance d’humidification et de séchage (AWD), l’amélioration de la gestion de la paille, la réduction de l’utilisation des semences, l’optimisation de la fertilisation et l’accroissement de la mécanisation. Ces efforts s’inscriront dans le cadre du programme national visant à développer un million d’hectares de riz de haute qualité à faibles émissions dans le delta du Mékong.

Dans les régions caféières telles que les Hauts Plateaux du Centre et la province de Son La, les autorités encouragent les modèles d’agriculture circulaire, les systèmes d’irrigation économes en eau, les engrais organiques, le recyclage des sous-produits et la restauration des sols. Des zones pilotes de café à faibles émissions seront également mises en place, parallèlement à des systèmes de traçabilité et à des programmes d’exportation durables.

Pour les cultures fruitières, notamment le durian, le fruit du dragon, le pomelo, le fruit de la passion et la mangue, l’accent sera mis sur la gestion de l’irrigation et le traitement des déchets agricoles afin de répondre aux normes environnementales de plus en plus strictes des marchés d’exportation.

Le ministère a également fait de la mise en place d’un cadre de surveillance, de notification et de vérification (MRV) unifié, du niveau central au niveau local, une priorité, en commençant par le riz et le café avant de l’étendre à d’autres cultures importantes.

Le secteur agricole vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la production agricole d’au moins 15% d’ici 2035 par rapport aux niveaux de 2020. Il prévoit également de développer un label national «faibles émissions» pour les produits agricoles et de tester au moins 15 modèles agricoles capables de générer des crédits carbone conformes aux normes internationales.

Le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Hoàng Trung, a déclaré que l’objectif ultime du projet est de bâtir un secteur agricole durable et résilient face au changement climatique, permettant de réduire les coûts des intrants, d’accroître les revenus des agriculteurs et de renforcer la réputation des produits agricoles vietnamiens sur le marché mondial.

Le responsable a souligné que dans la période à venir, la production agricole à faibles émissions exige de passer d’une mentalité axée sur le volume de production à une mentalité privilégiant la qualité, l’efficacité, la valeur ajoutée et la responsabilité environnementale.

Dans cette stratégie, si le ministère fournira des orientations politiques et un soutien technique, les autorités locales seront chargées de l’organisation de la mise en œuvre, de la mobilisation des ressources et du développement de modèles de production à faibles émissions à grande échelle, reproductibles à l’échelle nationale. – VNA

source
#production agricole à faibles émissions #ministère de l’Agriculture et de l’Environnement #projet national de production agricole à faibles émissions #cultures fruitières #régions caféières #émissions de gaz à effet de serre liées à la production agricole
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Utilisation de drones dans la riziculture de la commune de Vi Thanh 1, ville de Can Tho. Photo : VNA.

L’agriculture accélère sa transition numérique et verte

Face à la pression foncière d'une urbanisation galopante et l'explosion de la demande en produits premium, l'agriculture hanoïenne fait face à une urgence : produire mieux sur des surfaces réduites. Pour doper la valeur ajoutée à l'hectare, le double virage numérique et agroécologique s'impose désormais non plus comme un choix, mais comme l'unique planche de salut.

Promotion de la riziculture à faibles émissions associée à la croissance verte dans le delta du Mékong. Photo: VNA

Promouvoir une croissance verte adaptée au changement climatique

Dans un contexte où le Vietnam accélère sa transition vers un modèle de développement durable, la promotion de la croissance verte s’impose comme un levier stratégique pour concilier expansion économique, protection de l’environnement et adaptation au changement climatique. À travers des politiques nationales et des initiatives locales, notamment dans la province de Son La, cette orientation se concrétise par le développement d’une agriculture verte, d’une économie circulaire et d’un écotourisme durable.

Voir plus

Réunion entre les ambassadeurs de l’ASEAN et l’Union industrielle argentine (UIA). Photo: VNA

Le Vietnam au cœur du dialogue économique entre l’ASEAN et l’Argentine

Réunis à Buenos Aires, les ambassadeurs de l’ASEAN et les représentants du secteur industriel argentin ont mis en lumière les nombreuses opportunités de coopération économique, commerciale et d’investissement entre les deux régions. À cette occasion, le Vietnam a souligné la complémentarité de son économie avec celle de l’Argentine et les perspectives offertes par les futurs accords commerciaux pour renforcer les échanges entre l’Asie du Sud-Est et l’Amérique du Sud.

Face au vieillissement de la population et à la perte de compétitivité de sa main-d’œuvre à bas coût, le Vietnam traverse une transition structurelle majeure de son marché du travail, exacerbée par le déploiement fulgurant de l'intelligence artificielle (IA). Photo: nhandan.vn

Au Vietnam, l’IA redessine en profondeur l’emploi et les compétences

Face au vieillissement de la population et à la perte de compétitivité de sa main-d’œuvre à bas coût, le Vietnam traverse une transition structurelle majeure de son marché du travail, exacerbée par le déploiement fulgurant de l'intelligence artificielle (IA). Pour garantir un développement durable et préserver l'employabilité des actifs, les autorités et les experts nationaux appellent à une restructuration urgente de la formation professionnelle et à un renforcement des compétences numériques.

Vue aérienne d'une partie de la Zone économique de Van Phong, dans la province de Khanh Hoa. Photo : VNA

Khanh Hoa mise sur la logistique pour dynamiser son économie maritime

Grâce à sa position géographique, à son réseau portuaire, à l'aéroport international de Cam Ranh, à ses infrastructures de transport interrégionales et à son potentiel maritime, Khanh Hoa dispose de solides atouts pour devenir un pôle logistique du Centre méridional.

Des représentants des Garde-côtes vietnamiens et de l’Agence malaisienne de contrôle maritime (MMEA) de Pahang prennent une photo souvenir selon la tradition de l’ASEAN à bord du CSB 8005. Photo : VNA

Une nouvelle étape dans la coopération maritime entre le Vietnam et la Malaisie

La visite officielle du navire CSB 8005 des Garde-côtes vietnamiens dans l'État malaisien de Pahang du 22 au 25 juin marque une nouvelle étape dans la coopération maritime entre le Vietnam et la Malaisie, illustrant la volonté des deux pays de renforcer leur coordination pour la sécurité, la sûreté et la stabilité en mer.

Le Vietnam est exhorté à privilégier les maillons technologiques propres à renforcer sa position dans la chaîne d’approvisionnement mondiale. Photo: VNA

Le Vietnam appelé à devenir un maillon incontournable de la tech mondiale

Le Dr Ta Anh Phuong, cofondateur et PDG de Seinetime, a déclaré que le Vietnam devait se méfier tout particulièrement de ce qu’il a qualifié de «piège du protectionnisme technologique» : investir massivement dans le développement de produits destinés uniquement au marché intérieur, mais manquant de compétitivité pour réussir sur les marchés internationaux.

Un avion de Vietravel Airlines. Photo: Vietnam+

Vietravel Airlines renforce sa flotte avec un nouvel Airbus A321

Avec l’arrivée de cet Airbus A321 immatriculé VN-A290, configuré pour 230 passagers, Vietravel Airlines porte sa flotte à quatre appareils. La compagnie prévoit d’ajouter sept avions supplémentaires d’ici fin 2026 afin de soutenir l’expansion de ses activités.

Le lac de Hoan Kiem (Epée restituée). Photo: VNA

Le développement de la zone urbaine centrale de la rive droite du fleuve Rouge à Hanoï

À quelques jours de la publication officielle du Plan directeur de la capitale à l’horizon de 100 ans, les orientations de développement de la zone urbaine centrale située sur la rive droite du fleuve Rouge attirent une attention particulière. Ce projet prévoit de préserver les valeurs historiques et culturelles fondamentales de Hanoï tout en accompagnant la transformation et l’expansion de nouveaux espaces urbains au cours des prochaines décennies.

Le stand du Vietnam lors de la 57e édition de la Foire internationale d’Alger. Photo: VNA

Foire internationale d’Alger 2026 : 40 entreprises vietnamiennes présentent leur savoir-faire

Placée sous le thème « Confiance et stabilité pour une croissance durable », la FIA 2026 se concentre sur des secteurs stratégiques tels que l'industrie manufacturière, l'énergie, l'agroalimentaire, la construction, les services et le commerce. Ce salon constitue une bonne opportunité pour les entreprises et investisseurs étrangers de rencontrer, d’échanger et d’établir la coopération.

Le prof.associé-Dr. Nguyên Huu Huân, vice-président de l’organe exécutif du Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC). Photo : VNA

La résolution qui donne un tremplin au Centre financier international du Vietnam

La résolution n°10-NQ/TW du Politburo cible non seulement l’objectif d’accroître l’ampleur des flux de capitaux internationaux vers le Vietnam, mais elle témoigne également d’un changement notable dans la pensée du développement : passer d’une approche axée sur la quantité des investissements au développement d’une plateforme nationale d’investissement stratégique.

VinFast s’associe à Shriram Finance pour faciliter l’achat de véhicules électriques en Inde. Photo: VNA

VinFast s’associe à Shriram Finance pour faciliter l’achat de véhicules électriques en Inde

La filiale indienne de VinFast a conclu un protocole d'accord de coopération stratégique avec Shriram Finance Limited afin de faciliter l’accès au financement pour les acheteurs de véhicules électriques. Ce partenariat vise à réduire les obstacles financiers à l’adoption de la mobilité verte et à soutenir l’expansion du constructeur vietnamien sur l’un des plus grands marchés automobiles du monde.