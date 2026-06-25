Économie

Hanoï organise un événement de promotion des investissements le 29 juin

Hanoï accueillera, le 29 juin au Centre national des congrès, une conférence pour présenter son plan directeur à 100 ans, en marge de la Conférence de promotion des investissements 2026.

Photo thoibaotaichinh.vn
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Hanoï, 25 juin (VNA) - Hanoï accueillera, le 29 juin au Centre national des congrès, une conférence pour présenter son plan directeur à 100 ans, en marge de la Conférence de promotion des investissements 2026.

Cet événement majeur ouvrira de nouvelles perspectives de développement et attirera des capitaux de qualité.

Le Trung Hieu, directeur adjoint du département des finances de Hanoï, a indiqué que la conférence exposera les orientations stratégiques de développement de la capitale.

Elle présentera également les mécanismes et politiques spécifiques découlant de la résolution 02-NQ/TW du Politburo, de la loi de 2026 sur la capitale, ainsi que les programmes et plans de développement socio-économique pour la nouvelle ère.

Lors de cet événement, les autorités de Hanoï prévoient d'octroyer des décisions de politique d'investissement et des certificats d'enregistrement d'investissement à 20 projets exemplaires dans les domaines des infrastructures de transport, des parcs industriels, du développement urbain, du logement social, de l'environnement, des sciences et technologies, et de l'attraction des investissements étrangers.

Les responsables municipaux espèrent également signer une quarantaine de protocoles d'accord avec des partenaires nationaux et internationaux.

Grâce aux technologies numériques, les projets d'investissement seront présentés dans des espaces immersifs de réalité virtuelle multilingues, intégrant cartes numériques, maquettes 3D, modèles virtuels et chatbots pour faciliter l'accès à l'information pour les investisseurs.

Vu Dai Thang, président du Comité populaire de Hanoï, a souligné l'importance particulière de cette conférence sur la promotion des investissements, organisée alors que Hanoï connaît un développement important suite aux résolutions du Politburo et aux grands plans d'aménagement approuvés.

Cet événement est significatif non seulement pour la capitale, mais aussi pour la région nord et l'ensemble du pays, car il attirera des investisseurs disposant de solides capacités financières et technologiques.

Il a demandé aux ministères et agences concernés d'élaborer des plans de mise en œuvre immédiatement après la conférence afin de concrétiser rapidement les engagements de coopération et les projets d'investissement.

Le succès de la conférence se mesurera au nombre d'accords signés, mais aussi, et surtout, à l'efficacité de la mise en œuvre des projets, contribuant ainsi à créer une nouvelle dynamique de croissance pour le développement socio-économique de la capitale dans la prochaine phase, a-t-il déclaré.- VNA

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#Hanoi #promotion des investissements
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