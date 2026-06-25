Au Vietnam, l’IA redessine en profondeur l’emploi et les compétences

Hanoi (VNA) - Le Vietnam entre dans une phase de profonde transformation de son marché du travail sous l’effet de l’essor rapide de l’intelligence artificielle (IA), devenue un moteur majeur des mutations économiques et sociales. Avec un rythme de développement dépassant les prévisions initiales, l’IA s’impose désormais dans la plupart des secteurs d’activité, modifiant les modes de production, les besoins en compétences et les perspectives d’emploi.

L’intégration croissante de l’IA, notamment lorsqu’elle est associée à l’automatisation et à la robotique, accroît les risques de substitution de la main-d’œuvre dans de nombreux métiers. Selon un rapport publié à la mi-2025 par Microsoft Vietnam, le pays compte environ un million d’ingénieurs en technologies de l’information, dont près de la moitié pourraient être amenés à se réorienter professionnellement sous l’effet de cette révolution technologique. Le même rapport indique que 91 % des dirigeants d’entreprise prévoient de recruter des spécialistes de l’intelligence artificielle.

Pour Nguyên Van Khoa, président de l’Association vietnamienne des logiciels et des services informatiques (VINASA), la transformation est déjà visible. Certaines entreprises auraient réduit jusqu’à 70 % de leurs effectifs après l’adoption de solutions basées sur l’IA, illustrant l’ampleur des changements en cours.

L’émergence de l’intelligence artificielle générative (GenAI) accentue encore ces mutations. Dans son récent rapport intitulé « Intelligence artificielle générative et emploi », le bureau vietnamien de l’Organisation internationale du travail estime que près de 20,8 % des emplois du pays, soit environ 11,5 millions de travailleurs, pourraient être concernés par cette technologie. L’étude souligne toutefois que la GenAI ne remplace pas nécessairement des professions entières, mais transforme en profondeur les tâches qui les composent, rendant indispensable une redéfinition rapide de nombreux postes.

Cette évolution nourrit des inquiétudes quant à l’apparition d’un phénomène de « chômage caché », caractérisé par des travailleurs toujours en activité mais confrontés à une baisse de revenus et à des perspectives professionnelles limitées. Selon le Dr Pham Xuân Khanh, recteur du Collège des hautes technologies de Hanoï, le Vietnam manque encore de spécialistes qualifiés dans les nouveaux domaines technologiques, tandis que les capacités de reconversion professionnelle demeurent insuffisantes. Dans ce contexte, les travailleurs sont appelés à développer continuellement leurs compétences afin de rester compétitifs.

Au-delà des ouvriers et des techniciens, les défis concernent également l’ensemble du système de formation. Malgré un nombre important de diplômés en technologies de l’information chaque année, les entreprises peinent encore à recruter des profils répondant aux exigences des secteurs émergents tels que l’intelligence artificielle, les mégadonnées ou la cybersécurité.

Face à cette réalité, de nombreux travailleurs ont déjà engagé leur propre adaptation. Trinh Ba Hung, diplômé d’un établissement de formation professionnelle à Hanoï et actuellement employé dans le secteur de la mécanique, reconnaît que l’IA remplace progressivement certaines opérations techniques dans lesquelles il excellait. Pour lui, la seule solution consiste à maîtriser des tâches que les machines ne peuvent pas accomplir seules.

À long terme, l’intelligence artificielle continuera de remodeler le marché du travail vietnamien. Photo: nhandan.vn

Les spécialistes s’accordent à considérer que le renforcement des compétences numériques, la formation tout au long de la vie et la reconversion professionnelle constituent les principaux leviers pour accompagner cette transition. Ils recommandent également l’élaboration d’un cadre national de compétences en intelligence artificielle, le renforcement des systèmes d’information sur le marché du travail ainsi que la promotion d’un usage responsable de l’IA, tout en veillant à préserver l’égalité des chances, notamment pour les femmes.

Parallèlement, les experts plaident pour un rapprochement accru entre les établissements de formation et les entreprises, une amélioration de l’orientation professionnelle ainsi qu’un soutien renforcé aux petites et moyennes entreprises dans leur adoption des technologies numériques.

À long terme, l’intelligence artificielle continuera de remodeler le marché du travail vietnamien. Pour transformer ce défi en opportunité, le Vietnam devra investir davantage dans le développement du capital humain, accompagner les travailleurs touchés par les mutations technologiques et faire de l’IA un levier de productivité, d’innovation et de compétitivité au service de sa croissance. -VNA

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