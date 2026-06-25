Économie

Khanh Hoa mise sur la logistique pour dynamiser son économie maritime

Grâce à sa position géographique, à son réseau portuaire, à l'aéroport international de Cam Ranh, à ses infrastructures de transport interrégionales et à son potentiel maritime, Khanh Hoa dispose de solides atouts pour devenir un pôle logistique du Centre méridional.

Vue aérienne d'une partie de la Zone économique de Van Phong, dans la province de Khanh Hoa. Photo : VNA
Vue aérienne d'une partie de la Zone économique de Van Phong, dans la province de Khanh Hoa. Photo : VNA

Khanh Hoa (VNA) – La province de Khanh Hoa entend faire de la logistique un secteur de services clé afin de renforcer sa compétitivité, de stimuler son économie maritime, de consolider les liens régionaux et de s'intégrer davantage aux chaînes d'approvisionnement nationales et internationales.

Grâce à sa position géographique, à son réseau portuaire, à l'aéroport international de Cam Ranh, à ses infrastructures de transport interrégionales et à son potentiel maritime, Khanh Hoa dispose de solides atouts pour devenir un pôle logistique du Centre méridional.

Dans le cadre de sa stratégie de développement des services logistiques à l'horizon 2030, avec une vision jusqu'en 2050, la province entend bâtir un écosystème logistique moderne, vert et intelligent. La priorité est accordée au développement de centres logistiques autour de Van Phong, de Cam Ranh et des principaux nœuds de transport, tout en accélérant la transformation numérique et l'application des technologies aux chaînes d'approvisionnement.

Khanh Hoa dispose actuellement de six zones portuaires, de 21 terminaux et de 42 quais, pour une longueur totale de plus de 8.785 mètres. Cette infrastructure constitue un socle important pour développer les services logistiques portuaires, le transbordement de marchandises et les liaisons avec les autres localités de la région.

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Le projet de construction du terminal portuaire à conteneurs de Lien Chieu, dont l'investissement total est estimé à plus de 45.000 milliards de dôngs (plus de 1,75 milliard de dollars). Photo : VNA


En parallèle, la province entend augmenter les sources de marchandises, renforcer les capacités des entreprises logistiques et intensifier les liens avec les localités voisines.

Les principaux défis restent l'instabilité des flux de marchandises, des infrastructures encore incomplètes, une interconnexion limitée entre les différents modes de transport et la taille modeste des entreprises locales du secteur.

Selon Huynh Tan Hai, vice-directeur du Service provincial de l'Industrie et du Commerce, l’élaboration d’un projet de développement des services logistiques contribuera au développement de l'économie maritime, à renforcer la compétitivité de la province et à créer un nouveau moteur de croissance. Il vise à mettre en place un écosystème logistique moderne, intelligent, vert et durable, en phase avec l'économie numérique et l'intégration internationale.

Lors d'une récente conférence consacrée à ce projet, Tran Thanh Hai, directeur adjoint de l’Agence du commerce extérieur relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, a estimé que Khanh Hoa disposait de nombreux atouts pour développer la logistique en lien avec l'économie maritime et la coopération régionale. Il a souligné la nécessité de développer les sources de marchandises, de renforcer les liens interrégionaux, d'accélérer la transformation numérique et d'améliorer les capacités des entreprises logistiques afin de donner un nouvel élan au secteur.

Dans les années à venir, Khanh Hoa poursuivra le développement de ses infrastructures, l'amélioration de la qualité des ressources humaines et l'attraction de grands investisseurs. La province ambitionne de bâtir un réseau logistique capable de se connecter efficacement aux principaux centres économiques du pays, de la région et du monde. La logistique est ainsi appelée à devenir l'un des nouveaux moteurs de la croissance de l'économie maritime, du développement industriel et commercial ainsi que du renforcement de la position de Khanh Hoa dans les chaînes d'approvisionnement régionales. -VNA

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