Bilans de santé annuels gratuits approuvés pour les personnes âgées à partir de 2026

Hanoï, 24 juin (VNA) - Le gouvernement a approuvé des amendements à son programme national de santé pour les personnes âgées, rendant obligatoires les bilans de santé annuels gratuits pour tous les citoyens âgés dès cette année et fixant une série d'objectifs à atteindre d'ici 2030.
La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a signé la décision n°1116, qui modifie la décision n° 1579 et révise le Programme national de santé pour les personnes âgées jusqu'en 2030.
En vertu de cette nouvelle décision, les personnes âgées auront droit à des examens ou dépistages de santé annuels gratuits à partir de 2026, avec la création et la mise à jour d'un dossier médical individuel pour chaque bénéficiaire.
D'ici 2030, le programme vise une couverture d'au moins 90 % des personnes âgées pour le dépistage, le traitement et la prise en charge des maladies non transmissibles, notamment le cancer, les maladies cardiovasculaires et la démence.
La décision fixe également des objectifs exigeant que 90 % des unités administratives communales créent au moins un club d'entraide pour personnes âgées et une équipe de bénévoles d'ici 2030.
Au moins un cinquième de ces unités doivent expérimenter des structures d'accueil de jour pour personnes âgées d'ici la même échéance.
Toutes les provinces et villes du pays sont tenues de disposer, d'ici 2030, de structures d'accueil pour personnes âgées fonctionnant selon un modèle socialisé, c'est-à-dire financées par le secteur privé ou dans le cadre de partenariats public-privé, tandis que chaque localité doit disposer soit d'un hôpital gériatrique spécialisé, soit d'un hôpital général doté d'un service de gériatrie.
La décision préconise également le développement de services de soins numériques intégrant les médias sociaux et les plateformes internet.
Le ministère de la Santé est désigné comme organisme chef de file, en coordination avec le ministère des Finances et les ministères concernés, pour la planification, le recrutement des effectifs et la mise en œuvre du programme à l'échelle nationale.
Les projets relatifs aux soins aux personnes âgées doivent être intégrés aux plans d'investissement public annuels et à moyen terme du ministère et soumis au ministère des Finances pour consolidation avant d'être présentés au gouvernement. - VNA
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