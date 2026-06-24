Santé

Bilans de santé annuels gratuits approuvés pour les personnes âgées à partir de 2026

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a signé la décision n°1116, qui modifie la décision n° 1579 et révise le Programme national de santé pour les personnes âgées jusqu'en 2030.

Une personne âgée bénéficie d'un bilan de santé gratuit dans un centre médical de Hai Phong, ville portuaire du nord du Vietnam. Photo VNA
Une personne âgée bénéficie d'un bilan de santé gratuit dans un centre médical de Hai Phong, ville portuaire du nord du Vietnam. Photo VNA


Hanoï, 24 juin (VNA) - Le gouvernement a approuvé des amendements à son programme national de santé pour les personnes âgées, rendant obligatoires les bilans de santé annuels gratuits pour tous les citoyens âgés dès cette année et fixant une série d'objectifs à atteindre d'ici 2030.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a signé la décision n°1116, qui modifie la décision n° 1579 et révise le Programme national de santé pour les personnes âgées jusqu'en 2030.

En vertu de cette nouvelle décision, les personnes âgées auront droit à des examens ou dépistages de santé annuels gratuits à partir de 2026, avec la création et la mise à jour d'un dossier médical individuel pour chaque bénéficiaire.

D'ici 2030, le programme vise une couverture d'au moins 90 % des personnes âgées pour le dépistage, le traitement et la prise en charge des maladies non transmissibles, notamment le cancer, les maladies cardiovasculaires et la démence.

La décision fixe également des objectifs exigeant que 90 % des unités administratives communales créent au moins un club d'entraide pour personnes âgées et une équipe de bénévoles d'ici 2030.

Au moins un cinquième de ces unités doivent expérimenter des structures d'accueil de jour pour personnes âgées d'ici la même échéance.

Toutes les provinces et villes du pays sont tenues de disposer, d'ici 2030, de structures d'accueil pour personnes âgées fonctionnant selon un modèle socialisé, c'est-à-dire financées par le secteur privé ou dans le cadre de partenariats public-privé, tandis que chaque localité doit disposer soit d'un hôpital gériatrique spécialisé, soit d'un hôpital général doté d'un service de gériatrie.

La décision préconise également le développement de services de soins numériques intégrant les médias sociaux et les plateformes internet.

Le ministère de la Santé est désigné comme organisme chef de file, en coordination avec le ministère des Finances et les ministères concernés, pour la planification, le recrutement des effectifs et la mise en œuvre du programme à l'échelle nationale.

Les projets relatifs aux soins aux personnes âgées doivent être intégrés aux plans d'investissement public annuels et à moyen terme du ministère et soumis au ministère des Finances pour consolidation avant d'être présentés au gouvernement. - VNA

source
#VNHP #personnes âgées
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Vietnam du bonheur

Voir plus

Des habitants de la commune de Phu Long, province de Ninh Binh, bénéficient d'examens médicaux. Photo : VNA

Des examens médicaux annuels gratuits pour les seniors dès 2026

Le nouveau texte législatif marque une étape majeure dans la politique sociale du pays en élargissant le champ d'action du programme, passant d'une simple approche de « soins de santé » à une « prise en charge » globale et intégrée de la population vieillissante.

Cérémonie de signature. Photo: VNA

Le Vietnam et le Japon renforcent leur coopération médicale

La signature d’un protocole d’accord entre l’Hôpital militaire central 108 du Vietnam et la Faculté de médecine de l’Université Toho du Japon ouvre de nouvelles perspectives de coopération dans la formation, la recherche et le transfert de technologies médicales de pointe.

Dengue : une épidémie de plus en plus difficile à prévoir

Dengue : une épidémie de plus en plus difficile à prévoir

Le Vietnam fait face à une recrudescence préoccupante de la dengue. Avec plus de 50 000 cas recensés depuis le début de l’année, une saison épidémique plus précoce et des schémas de transmission devenus moins prévisibles, les autorités sanitaires appellent la population à renforcer les mesures de prévention et à rester vigilante.

La nanovitexine issue des téguments de haricot mungo contribue à renforcer le traitement du diabète. Photo: nhandan.vn

La nanotechnologie au service des substances actives naturelles

Des chercheurs vietnamiens ont développé une nanovitexine issue des téguments de haricot mungo afin d’améliorer l’absorption et l’efficacité de cette substance naturelle. Cette avancée pourrait ouvrir de nouvelles perspectives dans le soutien à la prévention et au traitement du diabète de type 2.

Des examens médicaux périodiques et des dépistages gratuits sont organisés au Centre de protection sociale n°1 de Nam Dinh, dans la commune de Xuan Truong (province de Ninh Binh). Photo: VNA

Renforcer les soins de proximité pour améliorer la qualité des services de santé

Face aux défis croissants liés à la santé publique, de nombreuses localités vietnamiennes accélèrent la modernisation de leurs systèmes de santé, en mettant l’accent sur les soins de proximité, la prévention et la transformation numérique. Ces initiatives s’inscrivent dans la mise en œuvre de la résolution n°72-NQ/TW du Bureau politique, qui vise à améliorer la qualité des services médicaux et à garantir un accès plus équitable et plus efficace aux soins pour l’ensemble de la population.

Hô Chi Minh-Ville franchit le cap de 2,3 millions de dossiers de santé électroniques. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville franchit le cap de 2,3 millions de dossiers de santé électroniques

La plateforme Santé communautaire de Hô Chi Minh-Ville a déjà intégré les données médicales de plus de 2,3 millions de personnes. Cette avancée constitue une étape majeure dans la création du dossier médical électronique individuel, destiné à améliorer le suivi sanitaire de la population, renforcer la prévention et soutenir la transformation numérique du secteur de la santé.

Développer la médecine traditionnelle, mieux prendre soin de la santé de la population

Développer la médecine traditionnelle, mieux prendre soin de la santé de la population

Le secrétaire général du Parti et président To Lam a demandé d’inscrire le développement de la médecine traditionnelle dans la stratégie globale de développement du pays pour la nouvelle période ; d’étudier l’élargissement de plusieurs modèles pilotes de centres de soins de santé, de villages de plantes médicinales et de zones de développement des plantes médicinales associées à la réduction durable de la pauvreté et au tourisme écologique.

La vice-Première ministre vietnamienne, Pham Thi Thanh Tra (droite), et Angela Pratt, représentante de l'OMS au Vietnam. Photo: baochinhphu

La vice-Première ministre sollicite l’appui de l’OMS pour la réforme de la santé

La vice-Première ministre vietnamienne, Pham Thi Thanh Tra, a sollicité une assistance continue de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour la réforme du système de santé et l'amélioration des soins de santé pour le peuple vietnamien dans la nouvelle phase de développement, lors d'une rencontre avec Angela Pratt, représentante de l'OMS au Vietnam, le 28 mai à Hanoï.