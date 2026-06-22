L'hôpital FV de Hô Chi Minh-Ville parmi les meilleurs hôpitaux spécialisés d'Asie-Pacifique



Hô Chi Minh-Ville, 22 juin (VNA) - L'Hôpital international franco-vietnamien (FV) de Hô Chi Minh-Ville figure dans le classement des meilleurs hôpitaux spécialisés d'Asie-Pacifique 2026, publié par Newsweek en partenariat avec la société internationale d'études de marché Statista.



C'est la première fois que le Vietnam est inclus dans ce classement, témoignant de la reconnaissance internationale croissante de son secteur de la santé.



Sélectionné parmi plus de 3 500 hôpitaux répartis dans 11 pays et territoires d'Asie-Pacifique, l'Hôpital international franco-vietnamien de Hô Chi Minh-Ville compte parmi les 311 établissements distingués cette année. Il est classé dans quatre spécialités : cardiologie et cardiologie interventionnelle, gastro-entérologie et hépatologie, neurologie et pneumologie, ce qui en fait l'un des hôpitaux vietnamiens les mieux représentés dans le classement 2026.



Au sud du Vietnam, seuls l'hôpital FV et l'hôpital Cho Ray figurent dans le classement de cette année.



Le service de cardiologie et de cardiologie interventionnelle de l'hôpital FV est réputé pour la prise en charge des cas cardiovasculaires complexes et des infarctus du myocarde aigus référés de toute la région. Il est également pionnier dans les technologies et procédures de pointe, telles que l'implantation de valve aortique par voie transcathéter, la lithotripsie intravasculaire, le logiciel 3Mensio basé sur l'IA pour la planification des interventions cardiovasculaires et l'implantation de stimulateurs cardiaques sans sonde de nouvelle génération.



Son service de neurologie est particulièrement reconnu pour son approche multidisciplinaire de la prise en charge, du traitement et de la réadaptation post-AVC en urgence. Le service travaille en étroite collaboration avec des neurochirurgiens et des chirurgiens du rachis, utilisant des systèmes de neuronavigation avancés pour améliorer la précision du traitement des affections cérébrales et médullaires complexes, tout en préservant au maximum les fonctions neurologiques.



En gastro-entérologie et hépatologie, les spécialistes utilisent les systèmes d'endoscopie Olympus X1 et d'endoscopie par capsule intégrant l'IA pour faciliter le diagnostic précoce et le traitement efficace des maladies gastro-intestinales, hépatobiliaires et pancréatiques.



Le service propose des solutions modernes telles que l'embolisation transartérielle pour le cancer du foie et la chirurgie robotique à l'aide du système da Vinci Xi.



Le service de pneumologie de l'hôpital FV est spécialisé dans les maladies respiratoires complexes, notamment la BPCO, l'asthme sévère et le cancer du poumon.



Au-delà des services cliniques, l'hôpital est un pôle de collaboration médicale internationale, accueillant régulièrement des conférences scientifiques et des échanges professionnels avec des experts de France, des États-Unis, du Japon, de Singapour et d'autres pays.



Le Dr Jean-Marcel Guillon, directeur général de l'Hôpital international franco-vietnamien de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré : « La reconnaissance de FV dans quatre spécialités dès la première année d'inclusion du Vietnam dans le classement des meilleurs hôpitaux spécialisés d'Asie-Pacifique témoigne du succès de la stratégie d'excellence clinique globale que nous menons avec constance depuis de nombreuses années.



Cette réussite atteste non seulement du dévouement de nos médecins et professionnels de santé, mais reflète également l'engagement de l'Hôpital international franco-vietnamien de Hô Chi Minh-Ville à fournir des services de santé de niveau international aux patients vietnamiens. » - VNA

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