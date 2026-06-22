Hue : Six vies sauvées grâce au don d’organes d’un seul donneur

Hue (VNA) - L'Hôpital central de Hue a récemment réalisé avec succès d'une série de transplantations d'organes réalisées à partir d’un donneur unique en état de mort cérébrale, permettant de sauver ou d'améliorer la vie de six patients.

Parmi eux, un homme de 41 ans, identifié sous les initiales P.M.D. et résidant à Hue, a pu quitter l'établissement le 22 juin après une greffe de cœur réussie, marquant ainsi la 23e intervention de ce type au sein de l'hôpital.

Avant l'opération, le patient P.M.D. se trouvait dans un état critique d'insuffisance cardiaque terminale, avec une fraction d'éjection ventriculaire gauche de seulement 25%, nécessitant un soutien circulatoire par ECMO et un ballon de contre-pulsion intra-aortique. Depuis l'intervention, sa santé s'est considérablement améliorée, sa fonction cardiaque s'étant stabilisée à 65% sans essoufflement, accompagnée de paramètres biochimiques et hématologiques normaux.

Cette prouesse médicale a été rendue possible grâce au geste humanitaire de la famille de M.Đ.T., une victime d'un grave traumatisme crânien suite à un accident de la route. Malgré les soins intensifs, le patient n'a pas survécu et a été déclaré en état de mort cérébrale par le conseil d'experts. En collaboration avec le Centre national de coordination des greffes d'organes, l'hôpital a rapidement identifié les receveurs compatibles pour procéder aux interventions.

Grâce à ce don précieux, l'Hôpital central de Hue a mené à bien six transplantations, incluant un cœur, un foie, deux reins et deux cornées. À ce jour, l'ensemble des bénéficiaires a présenté une évolution postopératoire favorable et a pu regagner son domicile.

Le patient de 64 ans ayant reçu le foie a retrouvé une fonction hépatique normale, les deux receveurs de reins ont vu leur fonction rénale se rétablir pleinement, tandis que les deux greffés de la cornée ont partiellement recouvré la vue après une longue période de cécité.

Le professeur-docteur Pham Nhu Hiep, directeur de l'Hôpital central de Hue, a souligné que le consentement de la famille du donneur a ouvert une nouvelle chance de survie pour de nombreuses personnes alors qu'une vie s'éteignait. Selon lui, la réussite de ces interventions confirme une nouvelle fois les bonnes compétences médicales et la capacité de coordination multidisciplinaire de l'établissement. La direction de l'hôpital a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers le donneur et sa famille pour cet acte de générosité exemplaire qui redonne espoir à de nombreux malades. -VNA

​