Le Vietnam suscite un intérêt croissant des voyageurs internationaux

Hanoï (VNA) - Le Vietnam confirme son attractivité croissante sur la scène touristique internationale grâce à une offre diversifiée, alliant grandes villes dynamiques, riche patrimoine culturel et paysages naturels remarquables.



Selon les données publiées récemment par Agoda pour la période du 1er janvier au 31 mai 2026, le pays enregistre une forte progression de l’intérêt des voyageurs internationaux. Le marché chinois se distingue particulièrement, avec une hausse de 164 % des recherches d’hébergement par rapport à la même période de l’année dernière.



Outre la Chine, l’Indonésie, les Philippines, la Thaïlande et la Pologne figurent parmi les marchés affichant la plus forte progression, a indiqué Vu Ngoc Lam, directeur national d’Agoda pour le Vietnam.



Cette dynamique est favorisée par la proximité géographique et l’amélioration de l’accessibilité, les recherches ayant progressé de 86 % en Indonésie, de 82 % aux Philippines et de 65 % en Thaïlande. Selon Vu Ngoc Lam, la gastronomie locale, le patrimoine culturel, les activités de shopping et les séjours balnéaires comptent parmi les principaux attraits pour les voyageurs de la région.

Le secteur touristique vietnamien connaît une forte croissance du nombre de visiteurs internationaux ces derniers temps. Photo d'illustration : Vietnam+

En Europe, la Pologne est le seul pays figurant dans le top 10 mondial, avec une hausse de 63 % des recherches. Cet intérêt s’explique principalement par les effets positifs de la politique d’exemption de visa instaurée par le Vietnam en 2025 en faveur des citoyens polonais, qui a facilité les déplacements des voyageurs en provenance d’Europe de l’Est.



Parallèlement, le Vietnam attire un intérêt croissant sur d’autres marchés tels que l’Inde, le Qatar, le Myanmar, la Malaisie et la Nouvelle-Zélande, témoignant d’une diversification de ses marchés pourvoyeurs de touristes.



Hanoï, Da Nang et Hô Chi Minh-Ville demeurent les principales portes d’entrée du tourisme international. Hanoï séduit par son patrimoine historique, son atmosphère authentique et sa gastronomie, Da Nang par ses plages et sa proximité avec Hue et Hoi An, tandis que Ho Chi Minh-Ville attire par son dynamisme économique et son caractère cosmopolite.



Dans le même temps, l’île de Phu Quoc s’impose comme une destination de plus en plus prisée des voyageurs indiens et polonais, illustrant l’essor du tourisme haut de gamme et des séjours axés sur la détente.



« La forte progression des recherches en provenance des marchés internationaux confirme l’attrait grandissant du Vietnam auprès des voyageurs du monde entier. Grâce à une offre touristique complète, alliant modernité, richesse culturelle et beauté naturelle, le pays répond aux attentes d’une clientèle internationale toujours plus diversifiée », a estimé Vu Ngoc Lam. -VNA