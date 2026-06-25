Tourisme

Le Vietnam suscite un intérêt croissant des voyageurs internationaux

Selon les données publiées récemment par Agoda pour la période du 1er janvier au 31 mai 2026, le Vietnam enregistre une forte progression de l’intérêt des voyageurs internationaux. Le marché chinois se distingue particulièrement, avec une hausse de 164 % des recherches d’hébergement par rapport à la même période de l’année dernière.

La prison de Hoa Lo, haut lieu de mémoire historique, attire de nombreux touristes internationaux au cœur de la capitale. Photo : VNA
La prison de Hoa Lo, haut lieu de mémoire historique, attire de nombreux touristes internationaux au cœur de la capitale. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam confirme son attractivité croissante sur la scène touristique internationale grâce à une offre diversifiée, alliant grandes villes dynamiques, riche patrimoine culturel et paysages naturels remarquables.

Selon les données publiées récemment par Agoda pour la période du 1er janvier au 31 mai 2026, le pays enregistre une forte progression de l’intérêt des voyageurs internationaux. Le marché chinois se distingue particulièrement, avec une hausse de 164 % des recherches d’hébergement par rapport à la même période de l’année dernière.

Outre la Chine, l’Indonésie, les Philippines, la Thaïlande et la Pologne figurent parmi les marchés affichant la plus forte progression, a indiqué Vu Ngoc Lam, directeur national d’Agoda pour le Vietnam.

Cette dynamique est favorisée par la proximité géographique et l’amélioration de l’accessibilité, les recherches ayant progressé de 86 % en Indonésie, de 82 % aux Philippines et de 65 % en Thaïlande. Selon Vu Ngoc Lam, la gastronomie locale, le patrimoine culturel, les activités de shopping et les séjours balnéaires comptent parmi les principaux attraits pour les voyageurs de la région.

vnanet-du-lich-1.png
Le secteur touristique vietnamien connaît une forte croissance du nombre de visiteurs internationaux ces derniers temps. Photo d'illustration : Vietnam+

En Europe, la Pologne est le seul pays figurant dans le top 10 mondial, avec une hausse de 63 % des recherches. Cet intérêt s’explique principalement par les effets positifs de la politique d’exemption de visa instaurée par le Vietnam en 2025 en faveur des citoyens polonais, qui a facilité les déplacements des voyageurs en provenance d’Europe de l’Est.

Parallèlement, le Vietnam attire un intérêt croissant sur d’autres marchés tels que l’Inde, le Qatar, le Myanmar, la Malaisie et la Nouvelle-Zélande, témoignant d’une diversification de ses marchés pourvoyeurs de touristes.

Hanoï, Da Nang et Hô Chi Minh-Ville demeurent les principales portes d’entrée du tourisme international. Hanoï séduit par son patrimoine historique, son atmosphère authentique et sa gastronomie, Da Nang par ses plages et sa proximité avec Hue et Hoi An, tandis que Ho Chi Minh-Ville attire par son dynamisme économique et son caractère cosmopolite.

Dans le même temps, l’île de Phu Quoc s’impose comme une destination de plus en plus prisée des voyageurs indiens et polonais, illustrant l’essor du tourisme haut de gamme et des séjours axés sur la détente.

« La forte progression des recherches en provenance des marchés internationaux confirme l’attrait grandissant du Vietnam auprès des voyageurs du monde entier. Grâce à une offre touristique complète, alliant modernité, richesse culturelle et beauté naturelle, le pays répond aux attentes d’une clientèle internationale toujours plus diversifiée », a estimé Vu Ngoc Lam. -VNA

#Nouvelle ère #voyageurs internationaux #Agoda #Vietnam
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Voir plus

Le Géoparc mondial de Non Nuoc Cao Bang

Le Géoparc mondial de Non Nuoc Cao Bang

Consécration pour le patrimoine naturel : le 27 avril à Paris, l'UNESCO a mis à l'honneur de nouveaux sanctuaires géologiques tout en renouvelant sa confiance à 44 sites d'exception. Lors de cette cérémonie, le joyau vietnamien de Non Nuoc Cao Bang a vu son statut de Géoparc mondial brillamment confirmé.

Situé au complexe Sun World Ba Na Hills de Da Nang, le pont d'Or est devenu une attraction symbolique du Vietnam. Photo: VNA

Tourisme : l’attrait de Da Nang s’étend désormais bien au-delà du centre-ville

Le rayonnement touristique de Da Nang est également renforcé par sa reconnaissance internationale. La ville a récemment été classée au deuxième rang des « destinations estivales les plus attractives d’Asie » par Lonely Planet, confirmant son statut de pôle majeur du tourisme, des loisirs et des expériences haut de gamme dans la région.

Con Dao, l'une des îles les plus mystérieuses et sauvages au monde. Photo : VNA

Con Dao, l'une des îles les plus mystérieuses et sauvages au monde

Avec sa beauté sauvage caractéristique, l’harmonie entre mer bleue, montagnes rocheuses et sérénité, Con Dao possède un attrait singulier, à la fois mystérieux et fascinant. Elle affirme ainsi progressivement sa position de destination riche en expériences sur la carte touristique mondiale.

Les "Îles des Pirates" forment une magnifique région maritime où les touristes peuvent admirer une nature préservée et découvrir l’histoire locale. Photo : VNA

An Giang simplifie les procédures et mise sur le numérique pour attirer les touristes

An Giang connaît une forte croissance de son secteur touristique, portée par l’essor des arrivées nationales et internationales, en particulier à Phu Quoc. La province accélère ses réformes administratives et sa transformation numérique afin d’améliorer l’expérience des visiteurs et d’attirer davantage de touristes. Grâce à ses politiques d’ouverture, ses investissements dans les infrastructures et la valorisation de ses atouts naturels et culturels, An Giang ambitionne de devenir une destination touristique majeure en Asie du Sud-Est.

Lam Binh édifie un « Village de création de contenu numérique » associé au développement du tourisme

Lam Binh édifie un « Village de création de contenu numérique » associé au développement du tourisme

Forte de ses paysages naturels majestueux, d’un climat pur et d’une identité culturelle ethnique singulière et bien conservée, la commune montagneuse de Lam Binh (province de Tuyên Quang) s’oriente vers un développement touristique étroitement lié à la transformation numérique et à l’économie numérique pour la période 2026-2030. Cette stratégie vise à créer des emplois, à accroître les revenus des habitants, à préserver le patrimoine culturel et à dynamiser le développement socio-économique local.

Avec ses eaux cristallines et ses paysages majestueux, le lac Hoa Binh est devenu une destination incontournable pour les visiteurs de la province de Phu Tho. Photo : VNA

Vers un pôle touristique majeur : les ambitions de Phu Tho à l’horizon 2030

Située à la porte d’entrée de la moyenne région et des montagnes du Nord, et bénéficiant de liaisons aisées avec Hanoï ainsi qu’avec les provinces du delta du fleuve Rouge, Phu Tho dispose d’importantes ressources touristiques. La province abrite près de mille sites classés, six trésors nationaux et cinq patrimoines culturels reconnus par l’UNESCO, notamment pour le culte des rois Hung et le chant Xoan.

Des touristes apprécient de découvrir la vie marine au musée de l'Institut océanographique de Nha Trang. Photo: VNA

Khanh Hoa mise sur la culture locale et le tourisme familial pour dynamiser son offre

Selon le Département provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, la province a accueilli au premier semestre plus de 9,2 million de visiteurs, soit une hausse de 52,93% par rapport à la même période de 2025. Parmi eux, les touristes internationaux représentent plus de 3,8 millions de personnes. La province a généré des recettes touristiques estimées à 33 893 milliards de dongs (plus de 1,33 milliard de dollars).

Des touristes aux chutes de Ban Giôc. Photo: VNA

Vers un tourisme plus qualitatif : le pari de Cao Bang

Portée par la popularité croissante des réseaux sociaux, la province montagneuse de Cao Bang attire un nombre grandissant de visiteurs séduits par ses paysages naturels, son patrimoine culturel et ses coûts de séjour abordables. Face à cette dynamique, les autorités locales et les professionnels du secteur cherchent désormais à accroître la valeur ajoutée de l’offre touristique afin de favoriser une croissance durable et renforcer l’attractivité de la destination.

Des visiteurs utilisent un code QR pour consulter les informations touristiques au mât de souveraineté de Phu Quy (Lâm Dông). Photo : VNA.

Le tourisme vietnamien accélère sa transformation numérique grâce à l’IA

Le Programme de développement de l’économie numérique et de la société numérique 2026-2030 fait de la transformation numérique du tourisme une priorité. S’appuyant sur les données numériques et l’intelligence artificielle, il vise à moderniser la gestion du secteur, enrichir l’expérience des visiteurs et renforcer la compétitivité du tourisme vietnamien.

Photo ; VNA

Le Vietnam, destination aux mille expériences

Des montagnes embrumées du Nord aux plages de sable fin bordant les eaux turquoise du Centre, en passant par les plaines fluviales fertiles du Sud, chaque destination révèle une identité propre et séduit un nombre croissant de visiteurs vietnamiens et étrangers.

Des touristes à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Mobilité multimodale : un nouvel atout pour le tourisme de Hô Chi Minh-Ville

Face aux fluctuations des coûts du transport et à l’évolution des attentes des voyageurs, les entreprises touristiques de Hô Chi Minh-Ville misent sur l’amélioration de l’expérience aux destinations et sur la diversification des itinéraires. Une stratégie qui permet à la fois de réduire les dépenses logistiques et de répondre à la demande croissante pour un tourisme expérientiel, durable et de proximité.

Des touristes se prennent des photos au milieu des vignes luxuriantes de la commune de Muong Phan, province de Diên Biên. Photo : VNA

Le tourisme vert ouvre une nouvelle voie pour le Vietnam

Grâce à son riche écosystème agricole, où chaque région se distingue par ses produits uniques, ses traditions culinaires et ses pratiques agricoles traditionnelles, le Vietnam est idéalement placé pour développer et étendre le modèle «de la ferme à l’assiette». De nombreuses destinations ont déjà adopté ce modèle dans le cadre de leurs stratégies de tourisme durable.

Le quotidien français Le Parisien a récemment publié un long article présentant le Vietnam comme l’une des destinations les plus fascinantes d’Asie. Photo: Le Parisien

Le Parisien vante les charmes du Vietnam

Dans un long article consacré au Vietnam, le quotidien français Le Parisien met en lumière les paysages spectaculaires, le riche patrimoine culturel et la gastronomie réputée du pays.