L'APASTI : mécanisme central pour promouvoir la coopération scientifique et technologique de l'ASEAN

Vientiane (VNA) - La 89e réunion du Comité de l'ASEAN sur la science, la technologie et l'innovation (COSTI-89) s'est ouverte le 23 juin à Vientiane, au Laos, réunissant les délégués des onze pays membres, ainsi que des représentants du secteur privé et du Secrétariat de l’ASEAN.​

Cette session est placée sous la coprésidence de Souksavath Sihapanya, directeur du Département des sciences du ministère lao de l'Éducation et des Sports, et de Nagulendran Kangayatkarasu, haut responsable au ministère malaisien de la Science, de la Technologie et de l'Innovation.

​Lors de son allocution d'ouverture, Souksavath Sihapanya a souligné que cette réunion vise à consolider les acquis précédents tout en accélérant la mise en œuvre du Plan d'action de l'ASEAN sur la science, la technologie et l'innovation (APASTI) via la concrétisation de ses orientations stratégiques en actions concrètes.

​Selon le responsable lao, l'ASEAN devrait intensifier le partage des connaissances, faciliter les transferts technologiques transfrontaliers, réduire la fracture numérique et améliorer la capacité de la main d’oeuvre afin que l'APASTI devienne le mécanisme fondamental pour dynamiser l'économie et répondre durablement aux défis environnementaux.

​Pour le bloc régionale, la science, la technologie et l'innovation ne sont pas de simples outils de développement, mais forment les piliers d'une communauté plus résiliente, compétitive et inclusive.

​À cette occasion, Souksavath Sihapanya a exhorté les participants à à s'engager activement dans des discussions ouvertes, stratégiques et avec une vision stratégique à long terme, en mettant l'accent sur l'usage des technologies pour lutter contre le changement climatique, garantir la sécurité alimentaire et réussir la transition vers les énergies renouvelables au sein des pays membres. Les discussions portent également sur la modernisation de l'écosystème régional pour assurer un déploiement sécurisé de l'intelligence artificielle, renforcer la cybersécurité et promouvoir l'essor des villes intelligentes.

​Enfin, le diplomate lao a plaidé pour un renforcement des liens avec les partenaires de dialogue et le secteur privé, afin de transformer la recherche scientifique en succès commerciaux tangibles. Il s'est déclaré convaincu que ces discussions se traduiraient par des stratégies concrètes, renforçant ainsi la solidarité régionale et veillant à ce que personne ne soit laissé de côté. -VNA

​