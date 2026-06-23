International

L'APASTI : mécanisme central pour promouvoir la coopération scientifique et technologique de l'ASEAN

La 89e réunion du Comité de l'ASEAN sur la science, la technologie et l'innovation (COSTI-89) vise à consolider les acquis précédents tout en accélérant la mise en œuvre du Plan d'action de l'ASEAN sur la science, la technologie et l'innovation (APASTI) via la concrétisation de ses orientations stratégiques en actions concrètes.

L'APASTI : mécanisme central pour promouvoir la coopération scientifique et technologique de l'ASEAN

Vientiane (VNA) - La 89e réunion du Comité de l'ASEAN sur la science, la technologie et l'innovation (COSTI-89) s'est ouverte le 23 juin à Vientiane, au Laos, réunissant les délégués des onze pays membres, ainsi que des représentants du secteur privé et du Secrétariat de l’ASEAN.​

Cette session est placée sous la coprésidence de Souksavath Sihapanya, directeur du Département des sciences du ministère lao de l'Éducation et des Sports, et de Nagulendran Kangayatkarasu, haut responsable au ministère malaisien de la Science, de la Technologie et de l'Innovation.

​Lors de son allocution d'ouverture, Souksavath Sihapanya a souligné que cette réunion vise à consolider les acquis précédents tout en accélérant la mise en œuvre du Plan d'action de l'ASEAN sur la science, la technologie et l'innovation (APASTI) via la concrétisation de ses orientations stratégiques en actions concrètes.

​Selon le responsable lao, l'ASEAN devrait intensifier le partage des connaissances, faciliter les transferts technologiques transfrontaliers, réduire la fracture numérique et améliorer la capacité de la main d’oeuvre afin que l'APASTI devienne le mécanisme fondamental pour dynamiser l'économie et répondre durablement aux défis environnementaux.

​Pour le bloc régionale, la science, la technologie et l'innovation ne sont pas de simples outils de développement, mais forment les piliers d'une communauté plus résiliente, compétitive et inclusive.

​À cette occasion, Souksavath Sihapanya a exhorté les participants à à s'engager activement dans des discussions ouvertes, stratégiques et avec une vision stratégique à long terme, en mettant l'accent sur l'usage des technologies pour lutter contre le changement climatique, garantir la sécurité alimentaire et réussir la transition vers les énergies renouvelables au sein des pays membres. Les discussions portent également sur la modernisation de l'écosystème régional pour assurer un déploiement sécurisé de l'intelligence artificielle, renforcer la cybersécurité et promouvoir l'essor des villes intelligentes.

​Enfin, le diplomate lao a plaidé pour un renforcement des liens avec les partenaires de dialogue et le secteur privé, afin de transformer la recherche scientifique en succès commerciaux tangibles. Il s'est déclaré convaincu que ces discussions se traduiraient par des stratégies concrètes, renforçant ainsi la solidarité régionale et veillant à ce que personne ne soit laissé de côté. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #Comité de l'ASEAN sur la science #la technologie et l'innovation #COSTI-89 #ASEAN
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Transformation numérique

Sur le même sujet

Manutention de conteneurs au port international TIL de Hai Phong. Photo : VNA

Vietnam-ASEAN : affirmer sa position et créer de nouveaux moteurs de croissance

Trente ans après son adhésion à l’ASEAN, le Vietnam s’est affirmé comme un acteur majeur de l’intégration économique régionale. Fort de sa position dans les chaînes d’approvisionnement, l’économie numérique, la logistique et la transition verte, il contribue aujourd’hui à ouvrir de nouveaux espaces de croissance pour l’Asie du Sud-Est.

Le port en eau profonde CMIT, dans la zone de Cai Mep - Thi Vai à Hô Chi Minh-Ville, peut actuellement accueillir des porte-conteneurs d’une capacité maximale de 214.121 DWT. Photo : VNA

Vietnam - ASEAN : Création de nouveaux moteurs de croissance

Trente ans après son adhésion à l’ASEAN, le Vietnam est passé du statut de bénéficiaire de l’intégration régionale à celui d’acteur contribuant activement à la dynamique de croissance de l’Asie du Sud-Est. Porté par le commerce, les chaînes d’approvisionnement, la logistique, la transformation numérique et la transition verte, le pays participe désormais à l’émergence de nouveaux moteurs de développement au sein de la Communauté économique de l’ASEAN.

Voir plus

Sécheresse et El Niño : la production thaïlandaise de longanes et de litchis en net recul

La Malaisie ajuste les subventions sur le diesel à compter du 1er juillet

La rationalisation des subventions au diesel en Malaisie devrait permettre au gouvernement d’économiser jusqu’à 2 milliards de ringgits par an, tout en garantissant que les aides bénéficient uniquement aux personnes éligibles et en assurant un approvisionnement énergétique stable.

La Malaisie gagne huit places et entre dans le Top 15 mondial de la compétitivité

La Malaisie gagne huit places et entre dans le Top 15 mondial de la compétitivité

Portée par la vigueur de son économie et les progrès enregistrés dans la gouvernance, le secteur privé et les infrastructures, la Malaisie améliore nettement sa compétitivité internationale. Le pays gagne huit places dans le Classement mondial de la compétitivité 2026 de l’IMD et atteint le 15e rang mondial, son meilleur résultat depuis plusieurs années.

Suvarnabhumi est l'un des aéroports qui a augmenté ses frais de service aux passagers. Photo: Nhandan

Thaïlande : les redevances passagers augmentent dans les principaux aéroports du pays

La Thaïlande a relevé, à compter du 20 juin, la redevance de service aux passagers applicable aux vols internationaux au départ de six de ses principaux aéroports. Cette mesure, qui vise les voyageurs quittant le pays par voie aérienne, entraîne une hausse significative des coûts aéroportuaires, tandis que les redevances appliquées aux vols domestiques demeurent inchangées.

La Thaïlande accueillera l’Exposition et la Conférence Gastech 2026

La Thaïlande accueillera l’Exposition et la Conférence Gastech 2026

Gastech 2026 est l'un des forums énergétiques les plus importants et les plus influents au monde. Il sera axé sur le gaz naturel, le gaz naturel liquéfié (GNL), les technologies bas carbone, les systèmes de production d'électricité et l'application de l'intelligence artificielle (IA) au secteur de l'énergie.

Un coin de Kuala Lumpur. Photo: AFP/VNA

Le commerce extérieur malaisien enregistre une croissance record en mai

Selon le ministère malaisien de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie (MITI), les exportations ont bondi de 45,3 % pour s'établir à un niveau historique de 184 milliards de ringgits. Elles dépassent ainsi le précédent record établi en avril et affichent leur plus forte progression depuis août 2022.

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung et d’autres dirigeants des pays membres de l’ASEAN au Sommet commémoratif du 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie, à Kazan. Photo : VNA

L’ASEAN et la Russie plaident pour le renforcement de l’intégration eurasiatique

Le président russe Vladimir Poutine, le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung et d’autres dirigeants des pays membres de l’ASEAN ont considéré que l’intégration eurasiatique est une tendance naturelle et inévitable pour les deux régions face aux changements rapides et complexes du paysage géopolitique et géoéconomique, et aux perturbations des systèmes économiques, commerciaux et de chaînes d’approvisionnement mondiaux actuels.

La vice-ministre des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang. Photo: VNA

APEC 2027 : un enjeu de communication majeur pour le Vietnam, pays hôte

À l’approche de l’APEC 2027, que le Vietnam accueillera pour la troisième fois, les autorités vietnamiennes placent la communication au cœur de la préparation de l’événement. L’objectif est de mieux faire connaître le forum au grand public tout en mettant en valeur l’image d’un Vietnam moderne, innovant et engagé dans la coopération régionale.

La Thaïlande renforce ses mesures face au risque d’un épisode prolongé d’El Niño

La Thaïlande renforce ses mesures face au risque d’un épisode prolongé d’El Niño

Face aux prévisions des principaux centres climatiques internationaux annonçant un risque élevé d’un épisode prolongé d’El Niño entre la mi-2026 et le début de 2027, la Thaïlande intensifie ses actions en matière de gestion des ressources en eau, de prévention des catastrophes et d’adaptation au changement climatique afin de limiter les impacts sur l’agriculture, les ressources hydriques et l’économie.

L'Indonésie numérise et modernise sa production laitière

L'Indonésie numérise et modernise sa production laitière

Le ministère indonésien de l'Industrie met en œuvre un programme de numérisation des centres de collecte de lait et encourage les liens entre les entreprises de transformation, les agriculteurs et les coopératives afin d'améliorer la qualité et la quantité du lait frais produit localement.

Ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU à l'événement. Photo: VNA

Le Vietnam appelle à renforcer la participation des femmes au sein des institutions juridiques internationales

À l’initiative du Vietnam, une table ronde internationale consacrée à la participation des femmes dans le domaine du droit international s’est tenue au siège des Nations unies à New York. Les participants ont souligné la nécessité de lever les obstacles persistants à leur représentation au sein des institutions juridiques internationales et de promouvoir une gouvernance plus inclusive.