La Malaisie gagne huit places et entre dans le Top 15 mondial de la compétitivité

Kuala Lumpur (VNA) – La Malaisie a gagné huit places pour se hisser au 15e rang mondial sur 70 économies dans le Classement mondial de la compétitivité 2026 de l’IMD, signant ainsi sa meilleure performance de ces dernières années, selon les résultats publiés le 19 juin par l’Institut international pour le développement du management (IMD).

Selon l’IMD, les progrès enregistrés dans les quatre piliers de la compétitivité ont contribué à cette avancée. Le pays se classe au quatrième rang mondial pour la performance économique. L’efficacité gouvernementale a progressé de 11 places pour atteindre le 14e rang, tandis que l’efficacité des entreprises a gagné 16 places pour se hisser à la 16e position. Les infrastructures ont également progressé de deux places, atteignant le 33e rang.

Parmi les sous-indicateurs, l’économie intérieure malaisienne a gagné quatre places pour se classer 11e au niveau mondial, tandis que le commerce international a progressé d’un rang pour atteindre la cinquième place. Les investissements internationaux ont enregistré l’une des plus fortes progressions, gagnant sept places pour se hisser au 19e rang.

Le classement de l’IMD évalue les économies selon quatre critères principaux : la performance économique, l’efficacité gouvernementale, l’efficacité des entreprises et les infrastructures. La Malaisie améliore régulièrement son positionnement ces dernières années. En 2025, elle avait déjà gagné 11 places pour atteindre le 23e rang sur 69 économies, après s’être classée 34e sur 67 en 2024.

Selon les économistes, cette progression reflète le renforcement de l’économie malaisienne, soutenue par une forte compétitivité commerciale, de meilleures performances des secteurs public et privé ainsi que par les opportunités croissantes offertes par le secteur technologique. -VNA