Thaïlande : les redevances passagers augmentent dans les principaux aéroports du pays

Bangkok (VNA) - Depuis le 20 juin, la Thaïlande applique une hausse de la redevance de service passagers pour les vols internationaux au départ de six de ses principaux aéroports. Le montant est désormais fixé à 1 120 bahts (environ 34 dollars) par passager, soit une augmentation de 390 bahts par rapport au tarif précédent de 730 bahts.

Cette mesure concerne les voyageurs quittant le pays depuis les aéroports de Suvarnabhumi, Don Mueang, Chiang Mai, Mae Fah Luang–Chiang Rai, Phuket et Hat Yai. Toutefois, cette redevance étant déjà incluse dans le prix des billets d’avion, les passagers n’ont aucun paiement supplémentaire à effectuer à l’aéroport.

Cette hausse représente une augmentation significative des frais appliqués aux vols internationaux au départ des principaux aéroports thaïlandais. En revanche, les vols intérieurs ne sont pas concernés : la redevance passagers pour les trajets domestiques reste inchangée à 130 bahts par personne. -VNA