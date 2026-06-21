International

Le commerce extérieur malaisien enregistre une croissance record en mai

Selon le ministère malaisien de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie (MITI), les exportations ont bondi de 45,3 % pour s'établir à un niveau historique de 184 milliards de ringgits. Elles dépassent ainsi le précédent record établi en avril et affichent leur plus forte progression depuis août 2022.

Kuala Lumpur (VNA) - Le commerce extérieur de la Malaisie a progressé de 29,8 % sur un an pour atteindre 327,63 milliards de ringgits (81,9 milliards de dollars) en mai 2026, enregistrant sa plus forte croissance en 44 mois. Les exportations et l'excédent commercial ont également atteint de nouveaux records mensuels.

Selon le ministère malaisien de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie (MITI), les exportations ont bondi de 45,3 % pour s'établir à un niveau historique de 184 milliards de ringgits. Elles dépassent ainsi le précédent record établi en avril et affichent leur plus forte progression depuis août 2022.

Les importations de ce pays d'Asie du Sud-Est ont également progressé de 14,1 % pour atteindre 143,62 milliards de ringgits. En conséquence, l'excédent commercial a atteint un niveau record mensuel de 40,38 milliards de ringgits, reflétant une croissance des exportations nettement supérieure à celle des importations. Il s'agit du 73e mois consécutif d'excédent depuis mai 2020.

Le MITI a indiqué que cette performance était principalement portée par les exportations de produits manufacturés et miniers, qui ont toutes deux enregistré une croissance à deux chiffres.

La progression des exportations a été généralisée, l'ensemble des principaux partenaires commerciaux de la Malaisie - l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), la Chine, les États-Unis, Taïwan (Chine) et l'Union européenne - affichant une forte croissance à deux chiffres.

Le ministère a également souligné que le réseau d'accords de libre-échange (ALE) du pays continuait de soutenir l'expansion des marchés, favorisant notamment la hausse des exportations vers le Mexique, le Royaume-Uni, le Canada et le Pakistan dans plusieurs catégories de produits.

Sur les cinq premiers mois de l'année, le commerce total a augmenté de 18,3 % par rapport à la même période de 2025, pour atteindre 1 455 milliards de ringgits. Les exportations ont progressé de 24,3 % à 793,84 milliards de ringgits, tandis que les importations ont gagné 11,8 % à 661,07 milliards de ringgits. L'excédent commercial s'est ainsi établi à 132,77 milliards de ringgits. Selon le MITI, ces trois indicateurs ont atteint des niveaux records pour cette période de l'année. -VNA

#Malaisie #commerce extérieur
Suivez VietnamPlus

Voir plus

La Malaisie gagne huit places et entre dans le Top 15 mondial de la compétitivité

La Malaisie gagne huit places et entre dans le Top 15 mondial de la compétitivité

Portée par la vigueur de son économie et les progrès enregistrés dans la gouvernance, le secteur privé et les infrastructures, la Malaisie améliore nettement sa compétitivité internationale. Le pays gagne huit places dans le Classement mondial de la compétitivité 2026 de l’IMD et atteint le 15e rang mondial, son meilleur résultat depuis plusieurs années.

Suvarnabhumi est l'un des aéroports qui a augmenté ses frais de service aux passagers. Photo: Nhandan

Thaïlande : les redevances passagers augmentent dans les principaux aéroports du pays

La Thaïlande a relevé, à compter du 20 juin, la redevance de service aux passagers applicable aux vols internationaux au départ de six de ses principaux aéroports. Cette mesure, qui vise les voyageurs quittant le pays par voie aérienne, entraîne une hausse significative des coûts aéroportuaires, tandis que les redevances appliquées aux vols domestiques demeurent inchangées.

La Thaïlande accueillera l’Exposition et la Conférence Gastech 2026

La Thaïlande accueillera l’Exposition et la Conférence Gastech 2026

Gastech 2026 est l'un des forums énergétiques les plus importants et les plus influents au monde. Il sera axé sur le gaz naturel, le gaz naturel liquéfié (GNL), les technologies bas carbone, les systèmes de production d'électricité et l'application de l'intelligence artificielle (IA) au secteur de l'énergie.

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung et d’autres dirigeants des pays membres de l’ASEAN au Sommet commémoratif du 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie, à Kazan. Photo : VNA

L’ASEAN et la Russie plaident pour le renforcement de l’intégration eurasiatique

Le président russe Vladimir Poutine, le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung et d’autres dirigeants des pays membres de l’ASEAN ont considéré que l’intégration eurasiatique est une tendance naturelle et inévitable pour les deux régions face aux changements rapides et complexes du paysage géopolitique et géoéconomique, et aux perturbations des systèmes économiques, commerciaux et de chaînes d’approvisionnement mondiaux actuels.

La vice-ministre des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang. Photo: VNA

APEC 2027 : un enjeu de communication majeur pour le Vietnam, pays hôte

À l’approche de l’APEC 2027, que le Vietnam accueillera pour la troisième fois, les autorités vietnamiennes placent la communication au cœur de la préparation de l’événement. L’objectif est de mieux faire connaître le forum au grand public tout en mettant en valeur l’image d’un Vietnam moderne, innovant et engagé dans la coopération régionale.

La Thaïlande renforce ses mesures face au risque d’un épisode prolongé d’El Niño

La Thaïlande renforce ses mesures face au risque d’un épisode prolongé d’El Niño

Face aux prévisions des principaux centres climatiques internationaux annonçant un risque élevé d’un épisode prolongé d’El Niño entre la mi-2026 et le début de 2027, la Thaïlande intensifie ses actions en matière de gestion des ressources en eau, de prévention des catastrophes et d’adaptation au changement climatique afin de limiter les impacts sur l’agriculture, les ressources hydriques et l’économie.

L'Indonésie numérise et modernise sa production laitière

L'Indonésie numérise et modernise sa production laitière

Le ministère indonésien de l'Industrie met en œuvre un programme de numérisation des centres de collecte de lait et encourage les liens entre les entreprises de transformation, les agriculteurs et les coopératives afin d'améliorer la qualité et la quantité du lait frais produit localement.

Ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU à l'événement. Photo: VNA

Le Vietnam appelle à renforcer la participation des femmes au sein des institutions juridiques internationales

À l’initiative du Vietnam, une table ronde internationale consacrée à la participation des femmes dans le domaine du droit international s’est tenue au siège des Nations unies à New York. Les participants ont souligné la nécessité de lever les obstacles persistants à leur représentation au sein des institutions juridiques internationales et de promouvoir une gouvernance plus inclusive.

L’ancien vice-ministre des Affaires étrangères, l’ambassadeur Pham Quang Vinh, livre ses analyses sur le Forum de l’avenir de l’ASEAN (AFF) 2026. Photo : VNA

AFF 2026 : le Vietnam progresse du statut de simple participant à celui d’acteur influent

Fort d’une vision stratégique aiguisée et d’une capacité éprouvée d’action concrète aux niveaux bilatéral et multilatéral, le Vietnam a démontré son rôle de bâtisseur et d’acteur déterminant, contribuant à une plateforme solide de dialogue et de coopération en vue de l’avènement d’une Communauté de l’ASEAN résiliente, pacifique et véritablement centrée sur les personnes d’ici à 2045.

Le Dr Kin Phea, directeur de l’Institut des relations internationales du Cambodge. Photo : VNA

L’AFF 2026 marque l’initiative visionnaire du Vietnam sur l’avenir régional

L’AFF 2026 offrait une plateforme essentielle aux dirigeants, aux décideurs politiques, aux universitaires et aux représentants du secteur privé pour échanger des points de vue et rechercher de nouvelles idées, garantissant ainsi à l’ASEAN sa pertinence, sa résilience et sa capacité à relever les défis futurs.

Le vice-Premier ministre vietnamien Le Tien Chau à la 31e Conférence sur l’avenir de l’Asie. Photo: VNA

Le Vietnam propose trois grandes orientations de coopération en Asie

Lors de la 31e Conférence sur l’avenir de l’Asie, organisée à Tokyo, au Japon, le vice-Premier ministre vietnamien Le Tien Chau a a prononcé une intervention majeure. Dans son intervention, il a précisé trois grandes orientations proposées par le Vietnam pour la coopération régionale dans les années à venir.