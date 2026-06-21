Le commerce extérieur malaisien enregistre une croissance record en mai

Kuala Lumpur (VNA) - Le commerce extérieur de la Malaisie a progressé de 29,8 % sur un an pour atteindre 327,63 milliards de ringgits (81,9 milliards de dollars) en mai 2026, enregistrant sa plus forte croissance en 44 mois. Les exportations et l'excédent commercial ont également atteint de nouveaux records mensuels.

Selon le ministère malaisien de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie (MITI), les exportations ont bondi de 45,3 % pour s'établir à un niveau historique de 184 milliards de ringgits. Elles dépassent ainsi le précédent record établi en avril et affichent leur plus forte progression depuis août 2022.

Les importations de ce pays d'Asie du Sud-Est ont également progressé de 14,1 % pour atteindre 143,62 milliards de ringgits. En conséquence, l'excédent commercial a atteint un niveau record mensuel de 40,38 milliards de ringgits, reflétant une croissance des exportations nettement supérieure à celle des importations. Il s'agit du 73e mois consécutif d'excédent depuis mai 2020.

Le MITI a indiqué que cette performance était principalement portée par les exportations de produits manufacturés et miniers, qui ont toutes deux enregistré une croissance à deux chiffres.

La progression des exportations a été généralisée, l'ensemble des principaux partenaires commerciaux de la Malaisie - l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), la Chine, les États-Unis, Taïwan (Chine) et l'Union européenne - affichant une forte croissance à deux chiffres.

Le ministère a également souligné que le réseau d'accords de libre-échange (ALE) du pays continuait de soutenir l'expansion des marchés, favorisant notamment la hausse des exportations vers le Mexique, le Royaume-Uni, le Canada et le Pakistan dans plusieurs catégories de produits.

Sur les cinq premiers mois de l'année, le commerce total a augmenté de 18,3 % par rapport à la même période de 2025, pour atteindre 1 455 milliards de ringgits. Les exportations ont progressé de 24,3 % à 793,84 milliards de ringgits, tandis que les importations ont gagné 11,8 % à 661,07 milliards de ringgits. L'excédent commercial s'est ainsi établi à 132,77 milliards de ringgits. Selon le MITI, ces trois indicateurs ont atteint des niveaux records pour cette période de l'année. -VNA