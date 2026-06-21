Bangkok (VNA) - La Thaïlande accueillera l'exposition et la conférence Gastech 2026 au Centre international de commerce et d'expositions de Bangkok (BITEC) du 14 au 17 septembre. Cet événement devrait réunir environ 50 000 délégués venus de plus de 150 pays.



Selon le ministère de l'Énergie, Gastech 2026 est l'un des forums énergétiques les plus importants et les plus influents au monde. Il sera axé sur le gaz naturel, le gaz naturel liquéfié (GNL), les technologies bas carbone, les systèmes de production d'électricité et l'application de l'intelligence artificielle (IA) au secteur de l'énergie.



Lors de la cérémonie d'annonce de l'événement, le ministre thaïlandais de l'Énergie, Ekkanat Promphan, a déclaré que la conférence réunira les dirigeants du secteur énergétique, des représentants gouvernementaux, des entreprises, des investisseurs et des décideurs politiques afin de discuter de l'avenir des systèmes énergétiques et de renforcer la coopération pour garantir la sécurité énergétique mondiale.



Le secrétaire permanent du ministère, Prasert Sinsukprasert, a indiqué que la Thaïlande accueillera de nouveau Gastech après une interruption de 18 ans. L'événement devrait réunir des représentants gouvernementaux de plus de 30 pays, plus de 1 000 intervenants et plus de 1 000 entreprises leaders des secteurs de l'énergie, des technologies et des industries connexes.



Dans le cadre de la conférence, plus de 18 forums et séminaires thématiques seront organisés, axés sur la politique énergétique, les technologies d'énergie propre, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la transition énergétique.



L'un des temps forts de Gastech 2026 sera le lancement du Forum AixEnergy, qui se concentrera sur l'intelligence artificielle, les infrastructures numériques et les futurs systèmes énergétiques. Ce forum devrait renforcer les liens entre les entreprises technologiques, les développeurs de centres de données, le secteur de l'énergie et les décideurs politiques, contribuant ainsi au développement de l'économie numérique et à la sécurité énergétique.



Le ministère prévoit également de profiter de l'événement pour promouvoir sa stratégie visant à positionner le pays comme une plateforme régionale de GNL grâce à l'expansion des installations de réception et de regazéification de gaz naturel liquéfié, afin de répondre à la demande intérieure et d'exporter.



Gastech 2026 devrait générer au moins 14,62 milliards de bahts (444,3 millions de dollars) de valeur économique pour la Thaïlande grâce aux activités touristiques, aux flux d'investissements, au commerce et à la coopération commerciale internationale. -VNA