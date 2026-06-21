La Thaïlande vise 7 millions de tonnes d’exportations de riz en 2026

Bangkok (VNA) - Le ministère thaïlandais du Commerce travaille en étroite collaboration avec les exportateurs nationaux de riz afin d’atteindre un objectif de 7 millions de tonnes d’exportations en 2026. L’Afrique, l’Amérique latine et l’Asie sont considérées comme les principaux marchés de croissance.

La vice-Première ministre et ministre du Commerce, Suphajee Suthumpun, a déclaré avoir rencontré des représentants de l’Association des exportateurs de riz thaïlandais afin d’évaluer l’évolution du marché et du commerce du riz, ainsi que de discuter les mesures susceptibles de stimuler les exportations nationales.

Elle a souligné que les exportations demeurent un mécanisme essentiel pour générer des commandes, absorber la production de riz et soutenir les revenus des agriculteurs thaïlandais.

Suphajee Suthumpun a précisé avoir chargé le Département du commerce extérieur et le Département de la promotion du commerce international de coordonner leurs actions avec les conseillers commerciaux thaïlandais à l’étranger afin de promouvoir le riz thaïlandais sur les marchés à fort potentiel. Le ministère entend également travailler en étroite coopération avec le secteur privé pour développer les opportunités commerciales sur les principaux marchés mondiaux.

Elle a ajouté que les organismes compétents avaient reçu pour instruction de mettre en œuvre des mesures à long terme visant à renforcer la compétitivité du riz thaïlandais. Ces mesures comprennent le développement de variétés de riz répondant à la demande du marché mondial, la conquête de nouveaux marchés et la gestion des risques liés à El Niño, qui pourrait affecter la production rizicole à l'avenir.

Le ministère coordonnera également ses actions avec les organismes compétents afin d'améliorer les mesures de soutien aux agriculteurs et de renforcer la sécurité de la production rizicole du pays.

Selon Chookiat Ophaswongse, président honoraire de l’Association des exportateurs de riz thaïlandais, le marché mondial du riz demeure particulièrement sensible et volatil cette année. Les prix internationaux sont passés d’environ 320 à 340 dollars la tonne fin 2019 à près de 480 dollars actuellement, notamment en raison des inquiétudes liées à El Niño et à la sécurité alimentaire mondiale. Cette situation a conduit plusieurs pays à accroître leurs importations de riz, en particulier les Philippines et la Malaisie, qui ont passé d’importantes commandes ces derniers mois.

M. Chookiat a également suggéré que la Thaïlande négocie un quota d’exportation plus important de riz blanc vers l’Union européenne, soulignant que le pays exporte davantage de riz entier que de brisures de riz vers ce marché.

Arada Fuangtong, directeur général du Département du commerce extérieur, a déclaré que son département s'efforce d'élargir les marchés en Asie, en Europe, en Amérique et en Océanie afin de réduire la dépendance à un seul marché et de stimuler les commandes pour absorber la production de riz thaïlandais.

Le Département prévoit également d’accélérer les négociations commerciales intergouvernementales avec la Chine concernant la vente de 460 000 tonnes supplémentaires de riz. Il envisage en outre d’organiser des missions réunissant des représentants des secteurs public et privé auprès des principaux importateurs afin de renforcer la confiance des partenaires et d’élargir les marchés d’exportation du riz thaïlandais. -VNA

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