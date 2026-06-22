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Thaïlande : les exportations devraient ralentir au second semestre 2026

Malgré une croissance attendue au cours du second semestre 2026, les exportations thaïlandaises devraient progresser à un rythme plus modéré en raison des incertitudes de l’économie mondiale, des tensions géopolitiques et des fluctuations du commerce international.

Le riz demeure un produit phare des exportations thaïlandaises. Photo : VNA
Le riz demeure un produit phare des exportations thaïlandaises. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Conseil des exportateurs de fret maritime de Thaïlande (Thai National Shippers' Council - TNSC) estime que les exportations du pays continueront de croître au second semestre 2026, mais à un rythme plus lent en raison des nombreux risques liés à l’économie mondiale, aux tensions géopolitiques et aux fluctuations du commerce international.

Selon le TNSC, les exportations thaïlandaises pourraient encore enregistrer une hausse de 2 à 4 % au cours du second semestre par rapport à la même période de l’année précédente. Pour l’ensemble de l’année 2026, la croissance des exportations est attendue entre 3 et 5 %, à condition qu’aucune nouvelle perturbation majeure n’affecte le commerce mondial.

Toutefois, le TNSC considère que la Thaïlande conserve des avantages compétitifs dans plusieurs catégories de produits exportés, notamment les produits alimentaires et agricoles transformés, les aliments pour animaux, les fruits, les produits de santé, le caoutchouc naturel ainsi que les marchandises liées à la sécurité alimentaire.

En outre, l’élargissement des marchés vers le Moyen-Orient, l’Asie du Sud, l’Afrique et les pays de l’ASEAN contribuera à réduire la dépendance à l’égard des marchés traditionnels et à créer de nouvelles perspectives de croissance à long terme.

Le TNSC recommande au gouvernement thaïlandais de poursuivre les mesures de soutien aux exportations, notamment en réduisant les coûts de l’énergie et de la logistique, en facilitant les échanges commerciaux, en accélérant les négociations des accords de libre-échange (ALE) et en aidant les entreprises à accéder à de nouveaux marchés dans un contexte de profondes mutations des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Selon l’évaluation du TNSC, les exportations demeureront l’un des principaux moteurs de l’économie thaïlandaise en 2026, même si leur rythme de croissance pourrait être inférieur à celui observé au début de l’année. - VNA

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