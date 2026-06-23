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La Malaisie ajuste les subventions sur le diesel à compter du 1er juillet

La rationalisation des subventions au diesel en Malaisie devrait permettre au gouvernement d’économiser jusqu’à 2 milliards de ringgits par an, tout en garantissant que les aides bénéficient uniquement aux personnes éligibles et en assurant un approvisionnement énergétique stable.

Kuala Lumpur (VNA) - Le gouvernement malaisien va ajuster les prix du diesel et lancer le programme Budi Diesel à l'échelle nationale à partir du 1er juillet. Les Malaisiens éligibles pourront acheter du diesel subventionné à 2,10 ringgits (0,52 dollar) le litre sur présentation de leur carte d'identité malaisienne (MyKad).

Environ 700 000 propriétaires de véhicules diesel privés recevront un quota mensuel de carburant allant jusqu'à 200 litres, répartis entre diesel et RON95. Les propriétaires de pick-ups et de SUV diesel éligibles pourront demander 100 litres supplémentaires, portant ainsi leur quota mensuel à 300 litres.

Le ministre malaisien des Finances II, Amir Hamzah Azizan, a indiqué que la rationalisation des subventions au diesel dans le cadre du programme Budi Diesel devrait permettre à l’État d’économiser jusqu’à 2 milliards de ringgits par an, en garantissant que les aides soient réservées aux bénéficiaires éligibles.

Selon lui, cette réforme est devenue nécessaire en raison des tensions au Moyen-Orient et du maintien des cours mondiaux du pétrole à des niveaux élevés, qui ont considérablement alourdi la facture des subventions énergétiques. Avant le déclenchement du conflit, le gouvernement consacrait environ 800 millions de ringgits par mois aux subventions de l’essence et du diesel. Ce montant a toutefois grimpé à près de 4,7 milliards de ringgits en mars et à 4,9 milliards de ringgits en avril de cette année, sous l’effet de la hausse des prix du pétrole. Face à cette situation, le gouvernement malaisien entend garantir un approvisionnement suffisant en carburant tout en veillant à ce que les subventions soient réservées aux bénéficiaires éligibles. -VNA

#Malaisie #diesel #subventions
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