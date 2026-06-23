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Les Philippines sollicitent un prêt de 1,5 milliard de dollars face à la crise au Moyen-Orient

Les Philippines ont sollicité auprès de la Banque asiatique de développement (BAD) un prêt de 1,5 milliard de dollars destiné à atténuer les répercussions économiques de la crise au Moyen-Orient.

Manille (VNA) - Le gouvernement philippin sollicite un financement pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars auprès de la Banque asiatique de développement (BAD) afin de soutenir des programmes visant à atténuer l'impact économique de la crise actuelle au Moyen-Orient.

Le secrétaire aux Finances philippin, Frederick Go, a déclaré aux médias locaux le 22 juin que Manille avait manifesté son intérêt pour accéder au Mécanisme de soutien contracyclique (Countercyclical Support Facility) de la BAD, un instrument de financement conçu pour aider les pays membres à faire face à des chocs économiques imprévus.

Ce financement devrait soutenir le Programme unifié pour les moyens de subsistance, l’industrie, l’alimentation et les transports (UPLIFT), une initiative gouvernementale visant à atténuer les répercussions économiques du conflit au Moyen-Orient et à protéger les moyens de subsistance de la population à travers le pays.

Selon le Département philippin du Budget et de la Gestion (DBM), l'UPLIFT nécessite au moins 155 milliards de pesos philippins (plus de 2,5 milliards de dollars américains) pour financer ses programmes et projets.

Le mois dernier, la BAD a indiqué avoir reçu des demandes d'assistance financière de 15 pays de la région touchés par la crise au Moyen-Orient, dont les Philippines. En réponse, la banque a lancé un plan de soutien de 4 milliards de dollars, comprenant 3 milliards de dollars d'aide directe demandée par les gouvernements et un milliard de dollars de financement du commerce pour garantir les importations d'énergie et de produits alimentaires.

En mai, le président de la BAD, Masato Kanda, a proposé au président Ferdinand Marcos Jr. un financement supplémentaire pouvant atteindre 1,75 milliard de dollars pour aider les Philippines à atténuer les effets du conflit. Ce soutien pourrait être déployé sous forme de prêts supplémentaires axés sur les politiques et contracycliques, ainsi que de financement du commerce si nécessaire.

Il convient de noter que ce programme d’aide supplémentaire ne comprend pas les quelque 2 milliards de dollars de prêts d’appui aux politiques publiques que la Banque asiatique de développement (BAD) prévoit d’accorder aux Philippines cette année. -VNA

#BAD #Philippines #conflit #Moyen-Orient #soutien contracyclique
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