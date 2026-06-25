Le Vietnam et le Venezuela rendent au hommage au Président Hô Chi Minh à Caracas

Caracas (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle au Venezuela, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, accompagné d’une délégation de haut rang, est allé déposer le 24 juin une gerbe de fleurs devant le monument du Président Hô Chi Minh, situé sur l’avenue Bolívar à Caracas.



La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs responsables vénézuéliens, dont Pedro Infante, premier vice-président de l’Assemblée nationale et membre du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV).



Dans une atmosphère solennelle, les représentants des deux pays ont exprimé leur gratitude profonde envers le grand leader vietnamien, un Héros de la libération nationale et un éminent homme de culture.



Lors de son allocution, le ministre Le Hoai Trung a retracé le parcours révolutionnaire exemplaire du Président Hô Chi Minh, rappelant que son héritage idéologique demeure la ligne directrice de toutes les victoires de la révolution vietnamienne. Il a particulièrement mis en exergue sa pensée sur l’esprit de "Solidarité, solidarité, grande solidarité - Succès, succès, grand succès", soulignant que la solidarité et les liens étroits entre le Vietnam et le Venezuela constituent une illustration vivante de la portée de cette pensée à cette époque.

La délégation vietnamienne dépose une gerbe de fleurs devant le monument du Président Hô Chi Minh, situé sur l’avenue Bolívar à Caracas. Photo: VNA

De son côté, Pedro Infante a prononcé un discours émouvant rendant hommage à la vie, à la carrière et à la pensée du Président Hô Chi Minh. Il a souligné que l'exemple de sacrifice et de dévouement constants de ce dernier à l'indépendance et à la liberté est toujours une source d'inspiration pour les nations éprises de paix du monde entier, y compris le peuple vénézuélien.



Il a exprimé son admiration pour le rôle de direction clairvoyante du Parti communiste du Vietnam (PCV) dans la lutte pour l'indépendance hier et dans l'œuvre d’édification et du développement national aujourd'hui, affirmant que toutes les grandes victoires de la révolution vietnamienne sont le fruit de politiques justes, de la direction sage et compétente du PCV et du Président Hô Chi Minh.



Le responsable a affirmé que le Président Hô Chi Minh occupait une place particulière dans le cœur des membres du PSUV et du peuple vénézuélien. Il a exprimé le souhait de continuer à renforcer et à approfondir les relations traditionnelles ainsi que la coopération globale entre les deux Partis, les deux États, les deux Assemblées nationales et les peuples des deux pays.



Lors de la cérémonie, des habitants ainsi que des représentants de différents partis politiques ont écouté des chansons dédiées au Président Hô Chi Minh, composées par le célèbre révolutionnaire et chanteur Ali Primera et interprétées, pour l’occasion, par le vice-ministre de la Culture, Ali Alejandro.



Le même jour, la délégation vietnamienne a également déposé une gerbe de fleurs au Panthéon national devant la tombe de Simón Bolívar, héros de l’indépendance de plusieurs pays d’Amérique latine. -VNA