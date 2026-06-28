Économie

Un expert français souligne les perspectives de développement du Vietnam

La tendance actuelle n'est plus de choisir un seul pays pour investir en Asie, mais de construire un portefeuille d'investissements complémentaires. Dans cette stratégie, le Vietnam est considéré comme un important pôle régional de production et d'exportation.

Wistron Infocomm Vietnam Co., Ltd., entreprise à investissement direct étranger (IDE), investit depuis 2021 dans le parc industriel de Dong Van III, province de Ninh Binh, et y a créé plus de 12.800 emplois. Photo : VNA
Wistron Infocomm Vietnam Co., Ltd., entreprise à investissement direct étranger (IDE), investit depuis 2021 dans le parc industriel de Dong Van III, province de Ninh Binh, et y a créé plus de 12.800 emplois. Photo : VNA

Paris (VNA) – Le Vietnam s'affirme progressivement comme l'une des destinations les plus attractives pour les investissements internationaux grâce à sa forte croissance économique, à la stabilité de son environnement politique, à une main-d'œuvre de plus en plus qualifiée et à son intégration croissante aux chaînes d'approvisionnement mondiales, selon Mickaël Driol, directeur général de Mekong Partners.

Dans un entretien accordé à la chaîne française BFM Business, il a estimé que le Vietnam profitait pleinement de la tendance des entreprises internationales à diversifier leurs chaînes d'approvisionnement. Au cours des cinq premiers mois de l'année, le pays a attiré environ 25 milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE) enregistrés, dont près de 10 milliards ont déjà été décaissés. À ses yeux, ces chiffres montrent que les engagements d'investissement se traduisent concrètement par des projets.

vna-potal-chuyen-gia-phap-danh-gia-cao-trien-vong-phat-trien-cua-viet-nam-8853388.jpg
Mickaël Driol, directeur général de Mekong Partners. Photo : Capture d’écran


Selon Mickaël Driol, les atouts du Vietnam résident non seulement dans le coût compétitif de sa main-d'œuvre, mais aussi dans la stabilité de son environnement politique, une main-d'œuvre jeune bénéficiant d'une formation de plus en plus solide, son haut niveau d'intégration à l'économie mondiale et sa capacité à se connecter efficacement à de grands marchés tels que les États-Unis, l'Union européenne (UE), le Japon et la République de Corée.

L'expert français a en outre observé que les investissements étrangers évoluaient progressivement des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre vers des activités à plus forte valeur ajoutée, notamment l'électronique de pointe, les semi-conducteurs, l'automatisation, la transition énergétique et la transformation numérique.

La tendance actuelle n'est plus de choisir un seul pays pour investir en Asie, mais de construire un portefeuille d'investissements complémentaires. Dans cette stratégie, le Vietnam est considéré comme un important pôle régional de production et d'exportation.

Il a toutefois estimé que le Vietnam devait continuer à renforcer ses capacités industrielles nationales. Aujourd'hui, les entreprises à capitaux étrangers représentent près de 80 % des exportations du Vietnam. Si elles permettent au pays d'accéder aux marchés internationaux, aux technologies et aux normes mondiales, cela montre également que l'économie vietnamienne demeure fortement dépendante des importations de composants, d'équipements et de technologies.

Malgré ces défis, l'expert s'est montré confiant dans les perspectives de développement du Vietnam. Selon lui, grâce à sa forte croissance, à sa capacité d'adaptation face aux évolutions de l'économie mondiale et à sa stratégie visant à attirer des projets à forte valeur ajoutée dans les domaines des technologies, de la recherche-développement (R&D) et de la production, le Vietnam passe progressivement du statut de simple base manufacturière à celui de maillon essentiel des chaînes de valeur industrielles mondiales. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #expert français #développement du Vietnam #Mickaël Driol #directeur général de Mekong Partners. #BFM Business #économie vietnamienne
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le Premier ministre Pham Minh Chinh assiste à la cérémonie d'ouverture de la troisième Conférence des Nations Unies sur les océans (UNOC 3) à Nice, en France (Photo : VNA)

La tournée en Europe du PM contribue à la concrétisation des aspirations et de la détermination du Vietnam en matière de développement national

La tournée en Europe du Premier ministre Pham Minh Chinh, du 5 au 14 juin, a obtenu de nombreux résultats significatifs et substantiels, qui serviront de base, de moteur et de source d'inspiration au Vietnam pour poursuivre la réalisation de ses aspirations et de sa détermination en matière de développement national, et contribueront à attirer un maximum de ressources internationales pour soutenir ses objectifs de développement dans la nouvelle ère.

Voir plus

Panorama de la réception. Photo : thoibaotaichinhvietnam.vn.

Le Vietnam et l'OCDE renforcent leur coopération

Lors de sa rencontre avec le secrétaire général adjoint de l'OCDE, le ministre vietnamien des Finances a réaffirmé la volonté du Vietnam de renforcer sa coopération avec l'organisation afin d'accélérer la mise en œuvre des normes internationales.

Le Premier ministre Le Minh Hung a présidé la réunion de bilan des six premiers mois de 2026 du Comité directeur d'État chargé des ouvrages et projets nationaux d'importance du secteur des transports. Photo : VNA

Le Premier ministre exige le respect des délais des grands projets de transport

Le Premier ministre Le Minh Hung a demandé qu'aucun report de calendrier ne soit accordé aux grands projets nationaux de transport. Il a également appelé les ministères et les localités à accélérer les procédures, le dégagement des terrains et la mise en œuvre des projets afin de soutenir l'objectif de croissance économique à deux chiffres.

Le Festival du café vietnamien 2026 à Singapour attire un grand nombre de visiteurs. Photo: VNA

Le Festival du café vietnamien 2026 à Singapour : une vitrine pour l’ambition internationale du secteur

À Singapour, le Festival du café vietnamien 2026 a mis en lumière les ambitions internationales de la filière café du Vietnam. Entre accords commerciaux, promotion des grandes marques nationales et valorisation d'un patrimoine culturel unique, l'événement illustre la stratégie du pays visant à faire du café vietnamien un produit à forte valeur ajoutée sur les marchés mondiaux.

La société par actions AUTOMECH, implantée dans la zone industrielle de Dinh Tram (province de Bac Ninh), affiche un chiffre d'affaires annuel d'environ 1.000 milliards de dongs et emploie plus de 600 personnes. Photo : VNA

Résolution 68 : un an de mise en œuvre, entre avancées et défis

Selon plusieurs experts, si le soutien aux grands groupes demeure important, l'accompagnement des millions de microentreprises et de petites entreprises sera déterminant pour construire une économie vietnamienne plus durable, plus inclusive et plus équilibrée.

La ville de Cân Tho compte environ 390.000 hectares de terres rizicoles, produisant 4,6 millions de tonnes de paddy, soit l'équivalent d'environ 3 millions de tonnes de riz. Photo : VNA

Le Vietnam exporte 5 millions de tonnes de riz au premier semestre

Environ 5 millions de tonnes de riz vietnamien devraient être exportées au premier semestre, générant des recettes estimées à 2,36 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 5,7% en volume sur un an, mais une baisse de 3,3% en valeur, selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.