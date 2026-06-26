Économie

Une directive pour améliorer l’utilisation des fonds étrangers

Les ministères, organismes centraux et localités sont notamment appelés à renforcer la qualité de la préparation et de l’approbation des projets financés par les aides publiques au développement (APD) et les prêts concessionnels étrangers.

Le pont Tran Hoang Na, qui enjambe la rivière Can Tho. Photo: VNA
Le pont Tran Hoang Na, qui enjambe la rivière Can Tho. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a signé la Directive n°27/CT-TTg du 25 juin 2026 du Premier ministre visant à renforcer la gestion, améliorer l’utilisation et accélérer le décaissement des fonds d’aide publique au développement (APD) et des prêts concessionnels étrangers en 2026 et pour les années suivantes.

L’amélioration de l’utilisation de ces financements et l’accélération de leur décaissement contribueront non seulement à soutenir une croissance économique durable et à préserver les grands équilibres macroéconomiques, mais aussi à renforcer la discipline et l’efficacité de la gestion des capitaux étrangers pour la période 2026-2030.

Selon le ministère des Finances, au 15 juin 2026, le taux moyen de décaissement des investissements publics financés par des ressources étrangères n’atteignait que 9,99 % du plan annuel, un niveau inférieur à celui des investissements financés sur ressources nationales. Le taux de décaissement des prêts rétrocédés aux localités ne s’élevait qu’à 8,98 %. Plusieurs ministères, organismes centraux et localités n’avaient enregistré aucun décaissement.

Afin d’atteindre un taux de décaissement de 100 % des crédits d’investissement public alloués chaque année par le Premier ministre et de contribuer à l’objectif d’une croissance à deux chiffres, le Premier ministre demande aux ministères, aux organismes centraux et aux autorités locales de mettre en œuvre plusieurs mesures.

Les ministères, organismes centraux et localités sont notamment appelés à renforcer la qualité de la préparation et de l’approbation des projets financés par les APD et les prêts concessionnels étrangers.

vnanet-oda-2.jpg
Travaux de pose de l’enrobé sur le pont Binh Khanh, côté commune de Binh Khanh, Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

La directive exige également de ne pas proposer de nouveaux emprunts ou de nouveaux projets dont la nécessité, l’efficacité ou la faisabilité ne sont pas clairement établies, ou qui risqueraient d’entraîner un gaspillage des ressources publiques.

Il demande de détecter rapidement, de prévenir et de sanctionner avec fermeté les actes de corruption et les comportements répréhensibles dans la mise en œuvre des programmes et projets financés par les fonds APD et les prêts concessionnels étrangers.

Il est en outre nécessaire d’examiner régulièrement les projets en retard, affichant un faible taux de décaissement, ayant connu plusieurs ajustements, une prolongation de leur durée de mise en œuvre ou une hausse de leur coût total d’investissement; en identifier clairement les causes et les responsabilités, puis prendre les mesures nécessaires conformément à la réglementation.

Le ministère des Finances est chargé de travailler avec les bailleurs de fonds afin de simplifier les procédures de décaissement et de traiter rapidement les difficultés relevant de sa compétence, dans le respect des engagements pris avec les partenaires internationaux.

Enfin, le Premier ministre demande aux ministres, aux dirigeants des organismes centraux et aux autorités locales de veiller à la mise en œuvre rigoureuse de cette directive et des dispositions légales qui s’y rapportent par les comités de gestion de projets, les maîtres d’ouvrage ainsi que les organisations et les personnes concernées. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #Vietnam APD #décaissement APD #prêts concessionnels #investissement public #financements étrangers
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

La ville de Cân Tho compte environ 390.000 hectares de terres rizicoles, produisant 4,6 millions de tonnes de paddy, soit l'équivalent d'environ 3 millions de tonnes de riz. Photo : VNA

Le Vietnam exporte 5 millions de tonnes de riz au premier semestre

Environ 5 millions de tonnes de riz vietnamien devraient être exportées au premier semestre, générant des recettes estimées à 2,36 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 5,7% en volume sur un an, mais une baisse de 3,3% en valeur, selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

Réunion entre les ambassadeurs de l’ASEAN et l’Union industrielle argentine (UIA). Photo: VNA

Le Vietnam au cœur du dialogue économique entre l’ASEAN et l’Argentine

Réunis à Buenos Aires, les ambassadeurs de l’ASEAN et les représentants du secteur industriel argentin ont mis en lumière les nombreuses opportunités de coopération économique, commerciale et d’investissement entre les deux régions. À cette occasion, le Vietnam a souligné la complémentarité de son économie avec celle de l’Argentine et les perspectives offertes par les futurs accords commerciaux pour renforcer les échanges entre l’Asie du Sud-Est et l’Amérique du Sud.

Face au vieillissement de la population et à la perte de compétitivité de sa main-d’œuvre à bas coût, le Vietnam traverse une transition structurelle majeure de son marché du travail, exacerbée par le déploiement fulgurant de l'intelligence artificielle (IA). Photo: nhandan.vn

Au Vietnam, l’IA redessine en profondeur l’emploi et les compétences

Face au vieillissement de la population et à la perte de compétitivité de sa main-d’œuvre à bas coût, le Vietnam traverse une transition structurelle majeure de son marché du travail, exacerbée par le déploiement fulgurant de l'intelligence artificielle (IA). Pour garantir un développement durable et préserver l'employabilité des actifs, les autorités et les experts nationaux appellent à une restructuration urgente de la formation professionnelle et à un renforcement des compétences numériques.

Vue aérienne d'une partie de la Zone économique de Van Phong, dans la province de Khanh Hoa. Photo : VNA

Khanh Hoa mise sur la logistique pour dynamiser son économie maritime

Grâce à sa position géographique, à son réseau portuaire, à l'aéroport international de Cam Ranh, à ses infrastructures de transport interrégionales et à son potentiel maritime, Khanh Hoa dispose de solides atouts pour devenir un pôle logistique du Centre méridional.

Des représentants des Garde-côtes vietnamiens et de l’Agence malaisienne de contrôle maritime (MMEA) de Pahang prennent une photo souvenir selon la tradition de l’ASEAN à bord du CSB 8005. Photo : VNA

Une nouvelle étape dans la coopération maritime entre le Vietnam et la Malaisie

La visite officielle du navire CSB 8005 des Garde-côtes vietnamiens dans l'État malaisien de Pahang du 22 au 25 juin marque une nouvelle étape dans la coopération maritime entre le Vietnam et la Malaisie, illustrant la volonté des deux pays de renforcer leur coordination pour la sécurité, la sûreté et la stabilité en mer.

Le Vietnam est exhorté à privilégier les maillons technologiques propres à renforcer sa position dans la chaîne d’approvisionnement mondiale. Photo: VNA

Le Vietnam appelé à devenir un maillon incontournable de la tech mondiale

Le Dr Ta Anh Phuong, cofondateur et PDG de Seinetime, a déclaré que le Vietnam devait se méfier tout particulièrement de ce qu’il a qualifié de «piège du protectionnisme technologique» : investir massivement dans le développement de produits destinés uniquement au marché intérieur, mais manquant de compétitivité pour réussir sur les marchés internationaux.

Un avion de Vietravel Airlines. Photo: Vietnam+

Vietravel Airlines renforce sa flotte avec un nouvel Airbus A321

Avec l’arrivée de cet Airbus A321 immatriculé VN-A290, configuré pour 230 passagers, Vietravel Airlines porte sa flotte à quatre appareils. La compagnie prévoit d’ajouter sept avions supplémentaires d’ici fin 2026 afin de soutenir l’expansion de ses activités.

Le lac de Hoan Kiem (Epée restituée). Photo: VNA

Le développement de la zone urbaine centrale de la rive droite du fleuve Rouge à Hanoï

À quelques jours de la publication officielle du Plan directeur de la capitale à l’horizon de 100 ans, les orientations de développement de la zone urbaine centrale située sur la rive droite du fleuve Rouge attirent une attention particulière. Ce projet prévoit de préserver les valeurs historiques et culturelles fondamentales de Hanoï tout en accompagnant la transformation et l’expansion de nouveaux espaces urbains au cours des prochaines décennies.