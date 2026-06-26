Économie

La province de Dak Lak mise sur la haute technologie et le Net Zero pour valoriser son café

La cérémonie de mise en chantier et de lancement des travaux du système d’usines de café Trung Nguyên Legend a eu lieu le 25 juin, au sein du pôle industriel de Tân An, dans la province de Dak Lak. 

Lors de la cérémonie de mise en chantier et de lancement des travaux du système d’usines de café Trung Nguyên Legend. Photo : VNA
Lors de la cérémonie de mise en chantier et de lancement des travaux du système d’usines de café Trung Nguyên Legend. Photo : VNA

Dak Lak (VNA) - Le 25 juin, au sein du pôle industriel de Tân An, dans la province de Dak Lak, le Comité de gestion des zones industrielles provinciales, en collaboration avec le groupe Trung Nguyên Legend, a organisé la cérémonie de mise en chantier et de lancement des travaux du système d’usines de café Trung Nguyên Legend. Ces installations de transformation en profondeur visent à produire des produits à haute valeur ajoutée à partir du café robusta de Buon Ma Thuot, contribuant ainsi à renforcer le prestige et le positionnement du café vietnamien sur le marché mondial.


Plus précisément, le groupe Trung Nguyên a lancé la construction de l’usine de café Trung Nguyên Legend, dont la première phase représente un investissement de 989 milliards de dongs. Cette unité, dotée d’une capacité de 1 000 kg par heure pour le procédé de séchage par pulvérisation, s’étend sur une superficie de 4,9 hectares. Parallèlement, les travaux d’extension de l’usine existante ont également été lancés sur une surface de 2,5 hectares, avec un investissement de 150 milliards de dongs et une capacité de traitement de 18 tonnes de café par heure.

Selon le vice-président du Comité populaire de la province de Dak Lak, Dao My, la mise en chantier de ces deux projets, fondés sur un modèle écologique durable répondant aux normes strictes Net Zero revêtent une importance particulière dans la chaîne interconnectée reliant l'usine de torréfaction aux entrepôts de matières premières du Groupe dans le cluster industriel de Tan An. Ces infrastructures s’inscrivent également dans un écosystème plus large comprenant la Cité du café, Trung Nguyên Healing et M’Drak Eden, formant ainsi un ensemble cohérent dans la « capitale du café » vietnamienne et visant à faire de Dak Lak une destination mondiale alliant écologie, culture et identité caféière.

Selon Dao My, cet événement témoigne du dynamisme de la politique de promotion des investissements et de la confiance des grandes entreprises dans la stratégie de transformation de la province. Il ouvre de nouvelles perspectives de développement économique, crée des emplois supplémentaires et contribue à améliorer durablement les conditions de vie de la population locale. Il constitue non seulement une étape stratégique pour le groupe, mais aussi un projet d’envergure nationale visant à valoriser le café robusta vietnamien sur la scène internationale. Afin de garantir l’achèvement et la mise en service dans les délais, les autorités provinciales ont appelé l’investisseur à mobiliser l’ensemble de ses ressources pour respecter le calendrier fixé, avec une mise en exploitation prévue en 2027.

Ces événements s'inscrivent dans le cadre de la Conférence sur la publication de la planification et la promotion des investissements de Dak Lak 2026. Une fois opérationnel, ce système d'usines consolidera le statut de Buon Ma Thuot en tant que « Capitale mondiale du café délicieux » et participera activement à l'objectif d'atteindre un chiffre d'affaires annuel de 20 milliards de dollars pour l'ensemble du secteur caféier vietnamien dans un avenir proche. -VNA

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#CPTPP #NQ 59 #café #groupe Trung Nguyên
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