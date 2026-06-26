Le Vietnam encourage Coherent à renforcer ses investissements dans les hautes technologies

Hanoï (VNA) – Dans la matinée du 26 juin à Hanoï, le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a reçu Jeff Place, directeur de la chaîne d’approvisionnement chez le groupe américain Coherent, à l’occasion de sa visite de travail au Vietnam.



Le vice-Premier ministre a salué les contributions du groupe Coherent au développement du secteur des hautes technologies au Vietnam au cours des vingt dernières années, notamment dans la production de composants optiques, de matériaux semi-conducteurs, de verre optique, ainsi que de solutions laser destinées à la chaîne d’approvisionnement mondiale.



Le dirigeant vietnamien a indiqué que le gouvernement s’était fixé pour objectif d’atteindre une croissance économique à deux chiffres sur la période 2026-2030, en faisant du développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique un principal moteur de cette nouvelle dynamique de croissance.



Pour concrétiser cette ambition, le Vietnam accorde la priorité à l’attraction de projets d’investissement direct étranger à forte intensité technologique, dotés de capacités de recherche-développement (R&D), susceptibles de nouer des liens avec les entreprises locales et de s’intégrer profondément aux chaînes de valeur mondiales, tout en contribuant à la formation de ressources humaines qualifiées.



Dans le secteur des semi-conducteurs, le pays s’emploie à renforcer son écosystème afin de participer plus activement aux activités de conception, d’emballage, de test, ainsi qu’à la fabrication de matériaux, de composants et d’équipements. L’accent est également mis sur la formation d’une main-d’œuvre hautement qualifiée et l’attraction d’investisseurs stratégiques.



Parallèlement, le Vietnam entend développer des écosystèmes dans les secteurs des semi-conducteurs, de l’électronique et des hautes technologies dans les localités disposant d’atouts en matière d’infrastructures, de logistique et de connectivité. Le développement de l’industrie de soutien et le relèvement du taux de localisation dans la chaîne de valeur technologique figurent également parmi les priorités.



Le vice-Premier ministre a également indiqué que le Vietnam encourageait le développement de centres de données et d’infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle, reposant sur des technologies modernes, sobres en énergie et garantissant la cybersécurité ainsi que la protection des données.



Ho Quoc Dung a réaffirmé que le Vietnam attachait toujours une grande importance au Partenariat stratégique global avec les États-Unis. Il a souligné que la coopération dans les domaines de l’économie, de l’innovation et de l’industrie des semi-conducteurs constituait un axe stratégique au bénéfice des deux pays. Réaffirmant que le gouvernement accompagnait en permanence la communauté des entreprises, il a invité les entreprises américaines à développer leurs investissements dans les secteurs à forte valeur ajoutée.



De son côté, Jeff Place a rappelé que Coherent était présent au Vietnam depuis près de 25 ans et y exploitait des sites de production parmi les plus performants de son réseau mondial.



Selon lui, le groupe souhaite continuer à accompagner le Vietnam en partageant les fruits de son développement à travers l’expansion de ses investissements et le développement de l’écosystème des semi-conducteurs…



Maîtrisant l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, des matériaux de base aux produits finis, Coherent souhaite développer avec le Vietnam un écosystème mutuellement bénéfique, propice à une croissance durable. Au-delà de la production, le groupe accorde également une grande importance à la R&D, en collaborant avec des universités vietnamiennes afin de former des ressources humaines qualifiées, de mener des recherches sur les nouvelles technologies, de stimuler l’innovation et de renforcer les capacités de l’industrie des semi-conducteurs.



Enfin, Jeff Place a réaffirmé sa confiance dans le climat d’investissement du Vietnam et exprimé la volonté d’accélérer la mise en œuvre de la stratégie décennale du groupe afin de faire du Vietnam un maillon important de la chaîne d’approvisionnement mondiale en semi-conducteurs. -VNA