Un forum met en avant le rôle des technologies dans la croissance

Hanoï (VNA) – Le 25 juin à Hanoï, le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec la Chambre de commerce américaine auprès de l’ASEAN, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et plusieurs partenaires, a organisé un forum sur le thème : « Établir un nouveau modèle de croissance : promouvoir les technologies stratégiques pour renforcer la compétitivité et assurer une croissance durable ».



Selon le ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quan, l’avenir d’une nation repose désormais davantage sur sa capacité à créer des connaissances, à maîtriser les technologies et à les transformer en gains de productivité et en prospérité.



À cet égard, il a préconisé trois transitions stratégiques : passer de l’acquisition à la maîtrise des technologies dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les énergies propres et les nouveaux matériaux ; placer l’innovation, les connaissances et les talents au cœur de la croissance plutôt que les ressources ; et remplacer l’avantage fondé sur les faibles coûts par un avantage technologique afin de mieux positionner le Vietnam dans les chaînes de valeur mondiales.​

Participants au forum. Photo : journal Nhan Dan

De son côté, le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoang Giang, a souligné que les technologies redéfinissent les modèles de croissance. Après 40 ans de Renouveau, le Vietnam figure parmi les économies les plus dynamiques de la région, mais l’innovation ne constitue pas encore son principal moteur de croissance, en raison d’investissements encore limités dans la recherche et le développement (R&D) et d’une faible maîtrise des technologies clés. S’appuyant sur la Résolution n°57 du Bureau politique, il a insisté sur l’urgence de traduire ces orientations en produits et services concrets et en véritables avantages compétitifs.



Un rapport de l’OCDE sur la qualité des investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam montre que ce secteur, qui représente moins de 3 % des entreprises, génère un quart des emplois et un tiers de la production économique. Toutefois, la valeur ajoutée locale demeure faible, les IDE restant souvent concentrés sur les activités d’assemblage avec peu de R&D sur place. L’import-export représentant près de 200 % du PIB, le modèle de croissance extensive atteint aujourd’hui ses limites.



Des signes encourageants apparaissent néanmoins. Le 22 juin 2026, Realtime Robotics est devenue la première entreprise d’Asie du Sud-Est autorisée par la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis à exporter des drones fabriqués au Vietnam sur le marché américain pour des fins commerciales et dedéfense. Par ailleurs, plusieurs studios vietnamiens figurent désormais parmi les dix premiers développeurs de jeux vidéo au monde, tandis que la solution de paiement numérique MoMo est utilisée par plus de 500.000 microentreprises et ménages commerçants.



Selon les intervenants, plus de 40 % des flux d’IDE se dirigent aujourd’hui vers les secteurs de haute technologie, tandis que de nombreuses entreprises technologiques vietnamiennes connaissent une croissance rapide grâce à l’adoption proactive de l’intelligence artificielle.



L’État joue un rôle de facilitateur. Le Vietnam a mis à jour plus d’une centaine de textes juridiques afin de simplifier les mécanismes de financement de la recherche scientifique, en acceptant le risque inhérent aux activités de recherche et en accordant des incitations fiscales pouvant atteindre 100 % pour les activités privées de R&D.



Les recommandations formulées lors du forum s’articulent autour de trois axes. Premièrement, adopter une approche inspirée du capital-risque, en expérimentant plusieurs modèles avant de concentrer les ressources sur les plus performants. Deuxièmement, faire évoluer les incitations à l’IDE vers un système fondé sur les résultats, en réservant les mesures de soutien renforcées aux investisseurs qui s’engagent dans la R&D, le transfert de technologies vertes ou la formation de la main-d’œuvre. Troisièmement, dissocier les fonctions de gestion publique de celles de la promotion des investissements, en mettant en place une agence de promotion indépendante et professionnelle. -VNA