Doter les jeunes d’un « bouclier numérique » face à la menace des deepfakes

Can Tho (VNA) - Alors que le cyberespace est devenu un environnement familier d’apprentissage, de recherche et de communication pour les jeunes, de nombreux établissements d’enseignement de la ville de Can Tho renforcent la sensibilisation des étudiants aux connaissances juridiques, aux compétences de détection des informations trompeuses et à l’utilisation sûre des technologies, contribuant ainsi à développer les compétences du citoyen numérique à l’ère de l’IA.
Récemment, l'antenne du Collège de technologie de Saigon à Can Tho a organisé un séminaire intitulé « Compétences pour exploiter et utiliser efficacement l’information à l’ère numérique ». Le séminaire portait sur des contenus pratiques tels que les méthodes de recherche, de sélection et d’évaluation de la fiabilité des informations sur Internet, les dispositions légales relatives à la cybersécurité et à la propriété intellectuelle, les responsabilités du citoyen numérique ainsi que les principes à respecter lors de l’utilisation des outils d’IA générative.
L’un des sujets ayant particulièrement retenu l’attention des étudiants concernait le phénomène des deepfakes, une technologie utilisant l’IA pour créer des images, des enregistrements sonores ou des vidéos falsifiés d’un réalisme saisissant. Selon les experts, cette technologie constitue un nouveau défi pour la cybersécurité, car elle peut être exploitée pour usurper des identités, commettre des fraudes financières, diffuser de fausses informations ou manipuler l’opinion publique.
Fin mai 2026, le Département de la sécurité politique intérieure de la Police de la ville de Can Tho a collaboré avec l’Université Nam Can Tho pour organiser un programme de sensibilisation et d’éducation juridique sur le cyberespace à destination des étudiants. Les contenus abordés portaient notamment sur l’identification des stratagèmes de fraude en ligne, les compétences nécessaires à une utilisation sûre des réseaux sociaux, les dispositions légales relatives à la publication d’informations sur Internet, la protection des données personnelles ainsi que la lutte contre les informations déformées ou mensongères.
Selon le lieutenant-colonel Nguyen Hoang Phuc, chef du Département de la sécurité politique intérieure de la Police de la ville de Can Tho, l’Université Nam Can Tho a été choisie pour mettre en œuvre un projet pilote intitulé « Sensibilisation, vulgarisation et éducation juridiques sur le cyberespace auprès des étudiants ». L’un des points forts de ce modèle réside dans la création de la page Facebook « Centre de conseil et de soutien juridique DNC », qui sert de plateforme de connexion en ligne entre les étudiants, les autorités compétentes et l’université, contribuant à diffuser les informations juridiques de manière plus rapide, plus vivante et plus efficace.
Par ailleurs, la ville organise actuellement le concours en ligne « À la découverte du droit 2026 », destiné aux fonctionnaires, agents publics, élèves, étudiants et citoyens. Cette initiative vise à renforcer la sensibilisation au droit, à encourager l’accès aux sources d’information officielles et à promouvoir des comportements responsables dans le cyberespace. -VNA
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