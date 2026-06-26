Dong Thap valorise les produits à base de lotus

Autrefois considérée comme une simple fleur ornementale, la fleur de lotus est devenue une culture lucrative dans la province de Dong Thap, dans le delta du Mékong, générant des revenus trois à quatre fois supérieurs à ceux de la riziculture.

Autrefois considérée comme une simple fleur ornementale, la fleur de lotus est devenue une culture lucrative dans la province de Dong Thap, dans le delta du Mékong, générant des revenus trois à quatre fois supérieurs à ceux de la riziculture.

En valorisant chaque partie de la plante, la province a transformé son lotus emblématique en une filière économique générant chaque année plusieurs milliards de dôngs. Depuis 15 ans, Le Van Bo cultive le lotus et développe de nouvelles approches pour en accroître la valeur ajoutée. Il s'est diversifié dans la transformation des produits dérivés du lotus et dans les activités touristiques. Avec 12 hectares de culture, ses revenus dépassent largement ceux issus de la culture du riz.