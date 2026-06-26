La VNR lance une navette ferroviaire dédiée au personnel de l’hôpital Bach Mai

Hanoï (VNA) - La Compagnie des chemins de fer du Vietnam (VNR) a inauguré le 26 juin un service de navette ferroviaire dédié au transport des médecins, du personnel médical et des employés de l’hôpital Bach Mai entre ses campus de Hanoï et de Ninh Binh. Ce duo de trains, dénommés PL1 et PL2, circule du lundi au vendredi et dessert les gares de Hanoï et de Giap Bat dans la capitale, ainsi que la gare de Phu Ly dans la province de Ninh Binh.

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Le personnel médical de l'hôpital Bach Mai a profité de l'occasion pour prendre quelques photos avant le départ du train. Photo : VNA

Le train PL1 part de la gare de Hanoï à 6h15 et arrive à la gare de Phu Ly à 7h22, où des navettes conduisent directement les passagers au campus de Ninh Binh de l'hôpital Bach Mai. Le train retour, PL2, quitte Phu Ly à 17h20 et arrive à Hanoï à 18h30.



Afin de répondre aux besoins quotidiens de déplacement de plus de 500 membres du personnel hospitalier, la VNR a mis en service une rame de neuf voitures équipées de sièges confortables. Des repas légers et des boissons sont également proposés aux passagers pendant le trajet.

La Compagnie des chemins de fer du Vietnam (VNR) a inauguré le 26 juin un service de navette ferroviaire dédié au transport des médecins, du personnel médical et des employés de l’hôpital Bach Mai entre ses campus de Hanoï et de Ninh Binh. Photo : VNA

Selon la VNR, ce nouveau service s’appuie sur le modèle performant du "train des fonctionnaires" lancé à Hai Phong, étendant ainsi l’initiative de transport intelligent à Ninh Binh et tirant pleinement parti des avantages du transport ferroviaire.



Outre son soutien au bien-être du personnel, ce service offre une solution de transport sûre et pratique de bout en bout, avec un accès direct aux centres urbains, contribuant à fluidifier la circulation aux heures de pointe dans les grandes villes.

Le lancement des lignes PL1/PL2 devrait améliorer la connectivité des transports afin de soutenir le développement de services de santé de qualité au-delà de Hanoï, tout en réaffirmant l’engagement du secteur ferroviaire à accompagner les professionnels de santé dans l’amélioration des soins prodigués à la population. -VNA