Journée nationale de lutte contre la drogue : le Vietnam réaffirme sa détermination face au fléau

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Le matin du 2 mai 2025, les enquêteurs de la police de la province de Binh Thuan ont démantelé un important point de consommation de drogue à Phan Thiet (province de Binh Thuan). Photo : VNA
Le matin du 2 mai 2025, les enquêteurs de la police de la province de Binh Thuan ont démantelé un important point de consommation de drogue à Phan Thiet (province de Binh Thuan). Photo : VNA
La police de la province de Quang Tri (Centre) a appréhendé deux individus en possession de près de 12 000 comprimés soupçonnés d'être de la méthamphétamine de synthèse (2024). Photo : VNA
La police de la province de Quang Tri (Centre) a appréhendé deux individus en possession de près de 12 000 comprimés soupçonnés d'être de la méthamphétamine de synthèse (2024). Photo : VNA
Des stupéfiants dissimulés dans une voiture ont été découverts en 2023 près du poste-frontière international de Na Meo Luc (district de Quan Son, province de Thanh Hoa). Photo : VNA
Des stupéfiants dissimulés dans une voiture ont été découverts en 2023 près du poste-frontière international de Na Meo Luc (district de Quan Son, province de Thanh Hoa). Photo : VNA
Le 20 mars 2019, à Hô Chi Minh-Ville, le ministère de la Sécurité publique, en coordination avec les gardes-frontières et la Direction générale des douanes, a arrêté 11 personnes et saisi 300 kg de méthamphétamine de synthèse (crystal meth), dans le cadre d’un réseau de trafic de drogue impliquant des ressortissants chinois et lao en collaboration avec des Vietnamiens. Il s’agit de la plus importante saisie de drogue jamais réalisée au Vietnam. Photo : VNA
Le 20 mars 2019, à Hô Chi Minh-Ville, le ministère de la Sécurité publique, en coordination avec les gardes-frontières et la Direction générale des douanes, a arrêté 11 personnes et saisi 300 kg de méthamphétamine de synthèse (crystal meth), dans le cadre d’un réseau de trafic de drogue impliquant des ressortissants chinois et lao en collaboration avec des Vietnamiens. Il s’agit de la plus importante saisie de drogue jamais réalisée au Vietnam. Photo : VNA
La troisième conférence Vietnam-Cambodge sur la prévention et la lutte contre la criminalité liée à la drogue s’est tenue à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA
La troisième conférence Vietnam-Cambodge sur la prévention et la lutte contre la criminalité liée à la drogue s’est tenue à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA
Les stagiaires du centre de désintoxication n° 1 de Lào Cai participent à des activités de travail thérapeutique et bénéficient ainsi d’une amélioration de leurs repas quotidiens. Photo : VNA
Les stagiaires du centre de désintoxication n° 1 de Lào Cai participent à des activités de travail thérapeutique et bénéficient ainsi d’une amélioration de leurs repas quotidiens. Photo : VNA
Des officiers et soldats du poste de garde-frontière de Pa Tan sensibilise les habitants aux dangers de la drogue. Photo : VNA
Des officiers et soldats du poste de garde-frontière de Pa Tan sensibilise les habitants aux dangers de la drogue. Photo : VNA
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Journée nationale de lutte contre la drogue : le Vietnam réaffirme sa détermination face au fléau

En 2001, le gouvernement vietnamien a choisi le 26 juin comme Journée nationale de lutte contre la drogue, en cohérence avec la décision adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1987. Cette initiative témoigne de la volonté du Vietnam de renforcer la coopération internationale et de réaffirmer son engagement dans la prévention et la lutte contre les stupéfiants.

Au Vietnam, le 26 juin constitue le temps fort du Mois d’action contre la drogue, marqué par de vastes campagnes de sensibilisation et de nombreuses actions concrètes menées à travers le pays. Avec la participation active de la population et de l’ensemble des acteurs sociaux, cette mobilisation réaffirme la détermination du pays à lutter fermement contre la menace que représente la drogue.

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#Journée nationale de lutte contre la drogue #drogue

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