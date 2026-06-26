Journée nationale de lutte contre la drogue : le Vietnam réaffirme sa détermination face au fléau

En 2001, le gouvernement vietnamien a choisi le 26 juin comme Journée nationale de lutte contre la drogue, en cohérence avec la décision adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1987. Cette initiative témoigne de la volonté du Vietnam de renforcer la coopération internationale et de réaffirmer son engagement dans la prévention et la lutte contre les stupéfiants.



Au Vietnam, le 26 juin constitue le temps fort du Mois d’action contre la drogue, marqué par de vastes campagnes de sensibilisation et de nombreuses actions concrètes menées à travers le pays. Avec la participation active de la population et de l’ensemble des acteurs sociaux, cette mobilisation réaffirme la détermination du pays à lutter fermement contre la menace que représente la drogue.