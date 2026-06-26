Sciences

Semi-conducteurs : Hanoï lance un centre national de plaquettes multiprojets

Le Centre national vietnamien de coordination des projets de plaquettes multiprojets (Vietnam National Multi-Project Wafer Coordination Center - VNMPW/CC) vient d'être inauguré. 

Le ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quan, et des délégués inaugurent le Centre. Photo : VNA
Le ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quan, et des délégués inaugurent le Centre. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 26 juin à Hanoï, le ministère de la Science et de la Technologie a officiellement inauguré le Centre national vietnamien de coordination des projets de plaquettes multiprojets (Vietnam National Multi-Project Wafer Coordination Center - VNMPW/CC). Premier établissement de ce niveau au Vietnam, ce centre est destiné à soutenir la production expérimentale de puces en reliant les besoins nationaux de recherche et de conception à l'écosystème de production mondial.

S'exprimant lors de cet événement, le ministre de la Science et de la Technologie, Vu Hai Quan, a déclaré que son ministère a conseillé au gouvernement l'adoption de la Stratégie de développement de l'industrie des semi-conducteurs jusqu'en 2030, avec une vision à l'horizon 2050. La mise en place de ce centre concrétise la détermination du ministère à mettre en œuvre cette stratégie nationale. Il a souligné qu'une industrie forte exige une synergie entre l'État, les entreprises, les instituts de recherche, les universités et les partenaires internationaux. Le VNMPW/CC agira comme un levier pour accroître l'autonomie technologique et faire du pays un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

vnanet-potal-le-ra-mat-trung-tam-quoc-gia-ho-tro-san-xuat-thu-chip-ban-dan-8850078.jpg
Produits, puces et semi-conducteurs présentés lors de la cérémonie d'inauguration du Centre national de soutien à la production de puces semi-conductrices. Photo : VNA



Actuellement, le Vietnam manque de capacités de production à l'échelle industrielle et dispose d'infrastructures de recherche nationales limitées. Les concepteurs locaux doivent souvent solliciter des usines étrangères, ce qui accroît les coûts et ralentit la commercialisation. Pourtant, l'écosystème vietnamien se développe rapidement avec environ 60 entreprises de conception, 7 000 ingénieurs et 166 établissements d'enseignement spécialisés. Déjà 12 entités ont exprimé le besoin de produire environ 30 000 puces à titre expérimental.

Nguyen Khac Lich, directeur du département de l'Industrie des technologies de l'information, a précisé que le centre utilisera le modèle Multi-Project Wafer (MPW). Ce mécanisme, qui regroupe plusieurs conceptions sur une même plaquette de fabrication pour réduire les frais, permettra d'accélérer le développement de produits "Make in Vietnam". En tant qu'organisme public, le VNMPW/CC fournira une infrastructure partagée couvrant tout le cycle, de la conception à la commercialisation, en passant par l'assemblage et les tests.

Le centre servira d'intermédiaire avec les fonderies internationales et les partenaires technologiques pour organiser la production expérimentale au profit des universités, des instituts de recherche et entreprises locales. Il facilitera également l'évaluation de la qualité des puces et la connexion avec les fonds d'investissement. À terme, un laboratoire d'analyse post-fabrication (Post-Silicon Lab) sera instauré.

Le développement du centre suivra trois phases distinctes. De 2026 à 2027, l'État financera totalement les coûts de prototypage pour stimuler la recherche. Entre 2028 et 2030, ce soutien sera partiel tandis que les infrastructures techniques seront finalisées. Dès 2030, le centre ambitionne de maîtriser les technologies de pointe et de devenir un pôle de référence en Asie du Sud-Est.

La cérémonie d'inauguration s'est conclue par la signature de mémorandums de coopération avec 19 partenaires nationaux et internationaux. Ces accords portent sur la recherche, la formation de ressources humaines de haute qualité et le partage d'infrastructures techniques.

En outre, un comité consultatif composé de 21 experts renommés du secteur, issus de grands groupes technologiques et d'instituts de recherche, a été officiellement constitué pour accompagner le développement de cet écosystème stratégique. -VNA

source
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #Semi-conducteurs
Suivez VietnamPlus

Résolution en action

Transformation numérique

Sur le même sujet

La zone industrielle d'Intel, un investisseur majeur du parc technologique de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville mise sur l’IA et les semi-conducteurs pour attirer une nouvelle génération d’IDE

Afin de se préparer à une nouvelle génération d'IDE, conformément à la résolution n° 10-NQ/TW relative au développement du secteur des investissements étrangers, la ville étend son espace dédié aux hautes technologies. Une nouvelle zone d'extension de 194,84 hectares, approuvée dans l'arrondissement de Long Phuoc, est développée selon un modèle « vert, propre et numérique », avec pour objectif la neutralité carbone avant 2050.

Voir plus

Au Centre R&D du Parc technologique de Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

La coopération internationale, un levier pour mobiliser des ressources pour la science et la technologie

Le Vietnam renforce sa coopération internationale afin d’accéder à de nouvelles connaissances, de mobiliser des ressources pour la recherche et d’accélérer le développement de son écosystème scientifique et technologique. Des partenariats avec l’Australie, la Russie ou encore la République de Corée illustrent cette dynamique tournée vers les technologies stratégiques et les secteurs émergents.

Un représentant du Département de la sécurité politique intérieure de la Police de Can Tho dispense des informations sur la cybersécurité aux étudiants de l'Université de Can Tho. Photo : VNA.

Doter les jeunes d’un « bouclier numérique » face à la menace des deepfakes

À compter du 1er juillet 2026, la Loi sur la cybersécurité de 2025 entrera officiellement en vigueur, marquant une étape importante dans le perfectionnement du cadre juridique destiné à protéger le cyberespace au Vietnam. Fait notable, les questions liées à la sécurité des données, à la gouvernance de l’intelligence artificielle (IA) et à la technologie des deepfakes y sont intégrées pour la première fois dans un dispositif de gestion spécifique, imposant des exigences accrues en matière de responsabilité aux organisations et aux individus dans l’environnement numérique.

Laboratoire des semi-conducteurs du Centre de recherche et de développement, basé au Parc de hautes technologies de Hô Chi Minh-Ville. Photo : CTV/CVN

Laboratoires de référence : clé de la maîtrise des technologies

Le Vietnam prévoit de créer entre 10 et 15 grands centres nationaux de recherche et laboratoires de grande envergure, spécialisés dans des domaines tels que l’intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, les biotechnologies et les nouvelles énergies, afin de soutenir l’objectif de maîtrise des technologies stratégiques.

Le professeur associé et docteur Saaidal Razalli Bin Azzuhri (gauche), vice-doyen de la faculté des sciences informatiques et des technologies de l’information à l’Université de Malaya. Photo: VNA

Stratégies d’un expert malaisien pour que le Vietnam devienne un acteur majeur du numérique mondial

Pour dépasser le simple statut de pays consommateur ou de sous-traitant, le Vietnam doit adopter une stratégie globale et ambitieuse afin de construire sa souveraineté technologique, en s’appuyant sur l’attraction des talents, la réforme de l’éducation et le renforcement de la coopération internationale, a déclaré le professeur associé et docteur Saaidal Razalli Bin Azzuhri, vice-doyen de la faculté des sciences informatiques et des technologies de l’information à l’Université de Malaya.

Cybertech Global TLV 2026 (Expo Tel Aviv), conférence et exposition internationale sur la cybersécurité en Israël. Photo : VNA

Construire un écosystème de ressources humaines en cybersécurité

Face à l’accélération de la transformation numérique et à la sophistication croissante des cyberattaques, le Vietnam est confronté à une pénurie importante de spécialistes en cybersécurité. Les experts soulignent l’urgence de bâtir un écosystème de formation solide, fondé sur une coopération étroite entre l’État, les universités et les entreprises, afin de garantir la sécurité de l’espace numérique national.

L’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Le Thai Hoang, s'exprime lors de cet événement. Photo: VNA

Le Vietnam met en avant son savoir-faire technologique à Vienne

Conçu comme une plateforme de démonstration et de connexion pour l’innovation, la "Journée de la technologie robotique du Vietnam" visait à promouvoir les capacités du Vietnam en matière de recherche, de développement et de maîtrise des technologies de pointe dans les domaines de la robotique, de l’automatisation et de l’intelligence artificielle (IA).