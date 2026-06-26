Santé

Hô Chi Minh-Ville accélère son programme de bilans de santé pour toute la population

Un mois après le lancement du programme municipal de bilans de santé périodiques, plus de 108.000 habitants de Hô Chi Minh-Ville ont déjà été examinés. Les autorités intensifient désormais les efforts afin d'atteindre l'objectif de couvrir l'ensemble de la population dès 2026 et de mettre en place un système de suivi sanitaire continu pour tous les citoyens.

Un mois après le lancement du programme municipal de bilans de santé périodiques, plus de 108.000 habitants de Hô Chi Minh-Ville ont déjà été examinés. Photo: VNA
Un mois après le lancement du programme municipal de bilans de santé périodiques, plus de 108.000 habitants de Hô Chi Minh-Ville ont déjà été examinés. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Un mois après le lancement du Plan n°228/KH-UBND du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville relatif à l’organisation de bilans de santé périodiques pour l’ensemble de la population, le programme affiche des résultats encourageants dans de nombreuses localités de la métropole.

Grâce à la mobilisation des autorités locales, du secteur de la santé et des organismes concernés, les campagnes de dépistage se déploient progressivement et tendent à devenir une activité régulière. Elles contribuent à l’objectif fixé par la ville : permettre à l’ensemble de ses habitants de bénéficier d’un bilan de santé périodique et d’un suivi continu de leur état de santé dès 2026.

Selon les données actualisées de la Plateforme de gestion de la santé communautaire au 24 juin 2026, 108.895 habitants ont bénéficié d’un bilan de santé au cours des 31 premiers jours du programme, soit une moyenne quotidienne de près de 3.380 personnes.

Le rythme de mise en œuvre s’accélère nettement. Alors que les premiers jours avaient enregistré un nombre modeste de consultations, la période du 17 au 24 juin a vu nombre de communes, quartiers et zones administratives spéciales organiser simultanément des campagnes de dépistage de grande ampleur, portant le nombre quotidien de consultations entre 4.700 et 7.700. Le 24 juin, un record de 7.725 personnes examinées en une seule journée a été enregistré depuis le lancement du programme.

Pour Tang Chi Thuong, directeur du Service municipal de la Santé, l’objectif de faire bénéficier plus de 14 millions d’habitants d’un bilan de santé en 2026 constitue un objectif sans précédent, qui nécessite la mobilisation de l’ensemble du système politique, des entreprises et de la population.

Afin d’atteindre cet objectif, le Service de la Santé a défini plusieurs mesures prioritaires. La ville a également mis en place un dispositif de bilans de santé permettant aux habitants de choisir librement l’établissement de santé pour participer au programme, quel que soit leur lieu de résidence. Elle met également à profit chaque contact des habitants avec le système de santé pour atteindre son objectif de couverture sanitaire de l’ensemble de la population.

La ville s’appuie sur les technologies de l’information pour suivre l’avancement du programme, recenser les habitants et veiller à ce qu’aucun ne soit privé d’un bilan de santé. Elle mobilise également les entreprises afin qu’elles organisent des bilans de santé périodiques pour leurs salariés.

Le Service de la Santé a demandé aux 168 communes, quartiers et zones spéciales de Hô Chi Minh-Ville de poursuivre leur coordination avec les établissements de santé et d’assurer une mise à jour complète, précise et rapide des données sur la Plateforme de gestion de la santé communautaire. Cette démarche vise non seulement à atteindre les objectifs du programme, mais aussi à constituer une base de données fiable, essentielle à une gestion plus efficace, à la prévention et à la prise en charge de la santé publique.

L’objectif d’une couverture sanitaire universelle dès 2026 doit jeter les bases d’un nouveau modèle de santé publique à Hô Chi Minh-Ville. Chaque habitant disposera d’un dossier médical électronique, bénéficiera de bilans de santé réguliers et d’un suivi continu tout au long de sa vie, avec des interventions précoces dès le niveau des soins primaires. Les autorités considèrent cette réforme comme une étape majeure dans la transition d’un système centré sur le traitement des maladies vers un modèle axé sur la prévention et la prise en charge proactive, plaçant le citoyen au cœur des politiques de santé et contribuant à faire de la ville un cadre de vie plus sain. -VNA

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