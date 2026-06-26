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Hô Chi Minh-Ville ouvre le Kids Fest 2026 sous le signe de l'amitié et de la créativité

La quatrième édition du Kids Fest de Hô Chi Minh-Ville a été officiellement inaugurée le 26 juin à la Maison des enfants de Hô Chi Minh-Ville.

Des familles participent aux activités du Kid Fest 2026 à Hô Chi Minh-Ville. (Photo : VNA)
Des familles participent aux activités du Kid Fest 2026 à Hô Chi Minh-Ville. (Photo : VNA)



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La quatrième édition du Kids Fest de Hô Chi Minh-Ville a été officiellement inaugurée le 26 juin à la Maison des enfants de Hô Chi Minh-Ville. Organisé jusqu'au 28 juin sous le thème « Cercle d'amitié », le festival propose une riche programmation d'activités culturelles, éducatives et technologiques destinées aux enfants.

Organisé par l'Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh-Ville dans le cadre du Mois d'action pour les enfants, ce rendez-vous annuel de l'été offre aux jeunes participants l'occasion d'apprendre, de se divertir et de nouer des liens avec des enfants venus d'horizons culturels différents.

Selon Trinh Thi Hien Tran, secrétaire adjointe de l'Union municipale de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh-Ville et présidente de l'Union des enfants d'avant-garde de la ville, le festival propose un large éventail d'activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, créatives et favorisant l'épanouissement personnel.

Outre le site principal de la Maison des enfants de Hô Chi Minh-Ville, des activités sont également organisées sur le deuxième campus de la Maison des enfants, dans l'arrondissement de Thu Dau Mot, ainsi qu'à la Maison de la jeunesse de Ba Ria-Vung Tau. L'objectif est de favoriser l'amitié, les échanges culturels et la compréhension mutuelle entre les enfants de Hô Chi Minh-Ville et leurs camarades étrangers vivant et étudiant dans la ville.

L'un des temps forts du Kids Fest 2026 est un espace interactif inspiré du Rubik's Cube, conçu autour de plusieurs univers thématiques consacrés notamment à la créativité, aux arts, au sport, au savoir, à la protection de l'environnement, à la famille et à l'ouverture sur le monde.

L'espace « Créativité et citoyenneté numérique » permet aux enfants de se familiariser avec les technologies de pointe grâce à des démonstrations de pilotage de drones, un studio d'intelligence artificielle, des expériences interactives via QR codes ainsi qu'un atelier de conception de maquettes de la « Ville du futur ». La police de Hô Chi Minh-Ville y propose également des services d'enregistrement de l'identité électronique destinés aux enfants et à leurs parents.

L'espace « Vivre au vert et citoyenneté mondiale » offre quant à lui des activités pratiques autour des sciences, des technologies, de l'ingénierie, des arts et des mathématiques (STEAM), de la robotique, du drone soccer, de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle, des courses de voitures miniatures, de l'astronomie et d'expériences scientifiques ludiques. Le nouveau programme « Jeunes entrepreneurs » invite également les enfants à présenter leurs projets entrepreneuriaux tout en développant leurs compétences en communication, en gestion financière et en vente.

Les familles peuvent par ailleurs participer à des concours culinaires, à des ateliers de cuisine animés par des personnalités, bénéficier de conseils en nutrition et découvrir des spécialités gastronomiques de différents pays, dans le but de renforcer les liens familiaux. Le festival propose également des jeux folkloriques, des ateliers d'artisanat créatif, des spectacles de musique et de danse, des défilés de mode pour enfants, des échanges culturels ainsi que des démonstrations d'artisanat traditionnel vietnamien et international.

Afin de renforcer sa dimension internationale, le Kids Fest 2026 accueille également un village multiculturel et un village gastronomique international présentant des costumes traditionnels, des objets culturels, des monuments emblématiques et des spécialités culinaires du monde entier.- VNA

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#Kids Fest 2026 #Hô Chi Minh-Ville
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