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"Vive la Paix" : le message de Picasso pour le Vietnam redécouvert à Saint-Denis

Lors de la visite au Musée d’Art et d’Histoire Paul Éluard à Saint-Denis, l’ambassadeur vietnamien Trinh Duc Hai a rappelé que la culture joue un rôle majeur dans les relations entre le Vietnam et la France, en favorisant la compréhension mutuelle et le rapprochement entre les deux peuples.

L’ambassadeur vietnamien Trinh Duc Hai (2e de droite) et la directrice du Musée d’Art et d’Histoire Paul Éluard, Valérie Perlès (3e de droite) à côté de l’œuvre originale "Vive la Paix", réalisée par le peintre Pablo Picasso. Photo: VNA
L’ambassadeur vietnamien Trinh Duc Hai (2e de droite) et la directrice du Musée d’Art et d’Histoire Paul Éluard, Valérie Perlès (3e de droite) à côté de l’œuvre originale "Vive la Paix", réalisée par le peintre Pablo Picasso. Photo: VNA

Paris (VNA) - Une délégation des représentations vietnamiennes en France, conduite par l’ambassadeur Trinh Duc Hai s’est rendue le 24 juin au Musée d’Art et d’Histoire Paul Éluard à Saint-Denis. Cette visite avait pour objectif de découvrir l’œuvre originale "Vive la Paix", réalisée par le peintre Pablo Picasso en hommage à la signature des Accords de Genève de 1954, qui ont mis fin à la guerre d’Indochine.

Lors de sa rencontre avec la directrice du musée, Valérie Perlès, l’ambassadeur Trinh Duc Hai a rappelé que la culture joue un rôle majeur dans les relations entre le Vietnam et la France, en favorisant la compréhension mutuelle et le rapprochement entre les deux peuples.

Il a également remercié la direction de l'établissement d'avoir permis à la délégation vietnamienne d'observer cette œuvre originale, habituellement conservée dans les réserves et rarement exposée au public.

Valérie Perlès a accompagné la délégation à travers les collections du musée, en présentant notamment les documents et créations liés à Pablo Picasso. Selon elle, le musée est honoré de conserver l’œuvre originale réalisée par Pablo Picasso à l’occasion de la signature des Accords de Genève en 1954 et publiée en une du journal L’Humanité.

Elle a précisé que la colombe de la paix figurant dans cette œuvre est l’un des symboles artistiques les plus emblématiques de Picasso, déjà présent dans plusieurs de ses créations consacrées à la paix.Pour cette version consacrée au Vietnam, l’artiste espagnol a enrichi le motif traditionnel de la colombe de figures portant des chapeaux coniques, intégrées dans un paysage de montagnes et d’arbres évoquant le pays.

De son côté, l’ambassadeur Trinh Duc Hai a confié que découvrir pour la première fois l’œuvre originale de Picasso constituait une expérience particulièrement émouvante, tant pour lui que pour les membres des représentations vietnamiennes en France.Selon lui, cette œuvre revêt une double valeur, artistique et historique.

Commandée par L’Humanité, organe du Parti communiste français, à Pablo Picasso en juillet 1954, elle a été réalisée pour célébrer la signature des Accords de Genève mettant fin à la guerre d’Indochine. Elle ne témoigne pas seulement du génie artistique de Picasso, mais aussi de l’attachement de ce grand ami du Président Hô Chi Minh et du peuple vietnamien à l’aspiration du peuple vietnamien à la paix.

Le Musée d’Art et d’Histoire Paul Éluard, qui porte le nom du célèbre poète français, conserve de nombreux documents et objets liés aux mouvements socio-culturels et politiques du XXᵉ siècle. Mesurant 65,5 cm sur 55,5 cm, "Vive la Paix" demeure un symbole de l’aspiration universelle à la paix entre les peuples.-VNA

#Picasso #Vive la Paix
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