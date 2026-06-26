Le Festival du lotus de Hanoi célèbre l’héritage culturel de la fleur emblème

Hanoi (VNA) – Le Festival du Lotus de Hanoi 2026 s’est ouvert vendredi soir 26 juin dans le jardin Ly Tu Trong, rue Thuy Khuê, promouvant le patrimoine culturel et touristique de la capitale tout en célébrant la place du lotus dans la culture vietnamienne.

Co-organisé par le Département du tourisme de Hanoï et le Comité populaire de l’arrondissement de Tây Hô, le festival vise à mettre en valeur les atouts culturels et touristiques de Thang Long-Hanoi, à célébrer la beauté et l’importance du lotus dans la vie vietnamienne et à promouvoir les produits à base de lotus dans le cadre des efforts déployés pour dynamiser les industries culturelles et touristiques de la capitale.

Cet événement est non seulement l’occasion de promouvoir l’image de la capitale auprès des visiteurs nationaux et internationaux, mais aussi d’affirmer la volonté de la ville de développer des produits touristiques culturels et historiques uniques, a déclaré en ouverture la directrice du Département du tourisme de Hanoi, Dang Huong Giang.

Elle a fait savoir que la fleur de lotus est depuis longtemps un symbole noble, une critallisation des belles valeurs de caractère, d’esprit et d’âme du peuple vietnamien. Pour Hanoï, le lotus n’est pas seulement un don de la nature, mais aussi un emblème distinctif, étroitement lié à la vie spirituelle, à la culture et à l’art de cette terre millénaire.

Durant trois jours, le festival proposera aux visiteurs un programme riche et varié d’expériences culturelles, artistiques et touristiques inspirées par la fleur de lotus, l’un des symboles culturels les plus emblématiques du Vietnam.

Remise du certificat de patrimoine culturel immatériel national à l’artisanat de fabrication du thé au lotus de Quang An. Photo: VNA

Plusieurs espaces thématiques seront proposés au public, notamment «Lotus, art de vivre», «Lotus, art et création» ou encore «Lotus, spectacles et communauté», accompagnés de représentations artistiques, d’activités sportives et de rencontres photographiques.

Les visiteurs pourront découvrir les principales variétés de lotus de Hanoi et d’autres régions du pays, assister à des démonstrations de tissage de soie de lotus, admirer des œuvres de calligraphie et d’arts plastiques inspirées de cette fleur, ou encore participer à des dégustations de thé et de spécialités culinaires à base de lotus.

Point d’orgue de la manifestation, le défilé artistique «Le lotus descend dans la rue» réunira le 28 juin près d’un millier de participants en áo dài (tunique traditionnelle vietnamienne), dans une grande parade associant arts de rue et spectacles folkloriques.

L’événement comprendra également un programme de peinture, «Moments du lotus du lac de l’Ouest», réunissant environ 500 enfants pour exprimer leur appréciation pour la nature, la culture traditionnelle et la beauté durable du lotus dans la vie contemporaine.

Les organisateurs espèrent que le festival deviendra un événement culturel et touristique annuel incontournable, contribuant à promouvoir l’image de la capitale, à préserver les valeurs culturelles traditionnelles et à enrichir l’offre touristique de Hanoï pour les visiteurs nationaux et internationaux.

Selon Mme Dang Huong Giang, grâce à la participation enthousiaste d’un grand nombre de personnes et de touristes, le Festival du lotus de Hanoi 2026 laissera une impression profonde, contribuant à susciter la fierté et l’amour pour les belles valeurs culturelles de la capitale.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le comité d’organisation a annoncé la décision de reconnaître le lac de l’Ouest comme site touristique et a décerné le certificat de patrimoine culturel immatériel national à l’artisanat de fabrication du thé au lotus de Quang An. – VNA