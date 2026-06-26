Environnement

Phong Nha – Ke Bang : une nouvelle grotte ouvre des perspectives pour le tourisme d’aventure

Baptisée "grotte Thang" (Victory Cave) en hommage à l'habitant local qui a permis sa découverte, la nouvelle cavité a été explorée lors d'une expédition de six jours menée début juin par les équipes de Jungle Boss, en collaboration avec la direction du parc national.

La nouvelle grotte est baptisée "grotte Thang" (Victory Cave). Photo: VNA
La nouvelle grotte est baptisée "grotte Thang" (Victory Cave). Photo: VNA

Quang Tri (VNA) - La société à responsabilité limitée Jungle Boss a annoncé la découverte d'une nouvelle grotte au sein du parc national de Phong Nha – Ke Bang, dans la province de Quang Tri. Longue d'environ trois kilomètres, elle abrite un impressionnant système de stalactites ainsi que de nombreuses formations de perles des cavernes d'une taille exceptionnelle.

Cette découverte est considérée comme présentant une grande valeur géologique et contribue à confirmer le potentiel de cette zone, inscrite au patrimoine naturel mondial, en matière de recherche scientifique, de conservation et de développement du tourisme d'exploration.

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La grotte Thang s’étend sur environ 3 000 mètres, avec une largeur moyenne de 70 mètres. Photo: VNA

Baptisée "grotte Thang" (Victory Cave) en hommage à l'habitant local qui a permis sa découverte, cette cavité a été explorée lors d'une expédition de six jours menée début juin par les équipes de Jungle Boss, en collaboration avec la direction du parc national.

Située dans la vallée de Ma Da, au sein d’une zone strictement protégée du parc national, la grotte Thang s’étend sur environ 3 000 mètres, avec une largeur moyenne de 70 mètres, certaines sections dépassant même les 100 mètres. La structure dispose de deux entrées distinctes : l’une d’une superficie d’environ 5 m² et l’autre, beaucoup plus étroite, permettant à peine le passage d’un adulte.

Pour accéder au cœur de la grotte, les membres de la mission ont dû utiliser des techniques de rappel pour descendre à une profondeur de 20 mètres, révélant un espace intérieur monumental sculpté par des centaines de milliers d'années d'évolution géologique.

La quasi-totalité de la grotte est recouverte de formations calcaires imposantes, incluant des colonnes de stalactites s’élevant jusqu’à 50 mètres de haut, des draperies de pierre suspendues au plafond et des stalagmites géantes.

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La quasi-totalité de la grotte est recouverte de formations calcaires imposantes. Photo: VNA

L’élément le plus saisissant de cette exploration reste la présence massive de grappes de perles des cavernes, d’un blanc éclatant et à la surface polie, nichées dans des cavités rocheuses naturelles. Selon les représentants de Jungle Boss, une telle densité et de telles dimensions de perles constituent un phénomène géologique rarissime, même pour des experts chevronnés ayant exploré de nombreux systèmes souterrains.

À l’issue de cette exploration fructueuse, l’entreprise a soumis une proposition à la direction du parc national de Phong Nha – Ke Bang afin d’intégrer la grotte Thang au circuit touristique de deux jours et une nuit de la vallée de Ma Da et de la grotte Tra Ang. Cette proposition a reçu un accord de principe de la part des autorités compétentes, ouvrant la voie à une exploitation touristique durable du site.

Avec ses paysages vierges et ses formations géologiques uniques, la grotte Thang promet de devenir un nouveau point fort du tourisme d'aventure, enrichissant la valeur universelle du parc national et diversifiant l'offre touristique de la région dans les années à venir. -VNA

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