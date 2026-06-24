Environnement

Le Nord et le Centre aux prises avec une canicule hors norme

La canicule va jouer les prolongations à travers le pays jusqu’à la fin de la semaine au moins, exposant notamment le Nord et le Centre à des températures extrêmes. Les températures dans les zones montagneuses à l’ouest du Centre pourraient dépasser les 40 degrés Celsius.

Un épisode caniculaire intense est en cours au Vietnam, avec des températures qui pourraient dépasser les 40 degrés Celsius dans certaines régions. Photo: VNA
Un épisode caniculaire intense est en cours au Vietnam, avec des températures qui pourraient dépasser les 40 degrés Celsius dans certaines régions. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Les provinces du Nord et du Centre du pays devraient connaître une vague de chaleur intense et généralisée cette semaine, avec des températures prévues dépassant les 40 degrés Celsius dans certaines régions.

Le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF) a indiqué que le pic de la vague de chaleur serait atteint en milieu de semaine.

Au cours de la semaine, les températures maximales dans le nord du pays devraient grimper en flèche pour atteindre entre 37 et 39 degrés Celsius, certaines zones montagneuses et urbaines risquant même de dépasser les 39 degrés.

Les météorologues prévoient que les vagues de chaleur les plus intenses dans le Nord se concentreront dans les provinces de Hung Yên et de Ninh Binh, ainsi qu’à Hanoi.

Le Centre devrait connaître des conditions encore plus difficiles. Entre lundi et jeudi, la région est attendue sous une chaleur intense, voire extrême.

La zone s’étendant de la province de Thanh Hoa à la ville de Huê devrait devenir la plus chaude du pays, avec des températures maximales diurnes oscillant entre 38 et 40 degrés Celsius. Dans les régions montagneuses à l’ouest du Centre du pays, les températures pourraient même dépasser les 40 degrés.

Un système dépressionnaire d’ouest, combiné à de forts vents de foehn, est à l’origine de cette chaleur extrême, entraînant une hausse significative des températures dans de nombreuses régions.

Après cette vague de chaleur, les conditions météorologiques devraient rester très instables à l’échelle nationale jusqu’à fin juillet.

Selon le NCHMF, de nouvelles périodes de forte, voire de chaleur exceptionnelle, sont susceptibles de se produire de manière intermittente tout au long du mois à venir.

Nguyên Duc Hoa, chef adjoint du Bureau des prévisions climatiques du NCHMF, a indiqué que les températures moyennes nationales en juin étaient généralement de 0,5 à 1 degré supérieures à la moyenne de long terme, certaines localités enregistrant même des anomalies plus importantes.

D’autres vagues de chaleur pourraient toucher les régions du Nord et du Centre du pays d’ici la fin du mois.

Le risque de fortes chaleurs, voire de vagues de chaleur exceptionnelles, persiste dans ces régions, a-t-il averti.

S’exprimant mardi 23 juin lors d’une conférence sur les prévisions météorologiques et hydrologiques et les systèmes d’alerte précoce pour 2026, le directeur adjoint du NCHMF, Hoàng Phuc Lâm, a indiqué que les vagues de chaleur devraient se poursuivre de juillet à septembre.

Le nombre de jours de forte chaleur devrait dépasser la moyenne à long terme et les niveaux enregistrés durant la même période en 2025 dans le Nord du pays, la région de Thanh Hoa à Huê et les provinces côtières du Centre-Sud, a-t-il précisé.

À partir de début septembre, les conditions de canicule devraient s’atténuer progressivement dans le Nord, tandis que le Centre du pays devrait connaître un soulagement à partir de la seconde moitié du mois.

Les températures, d’ici la fin de l’année, devraient se maintenir entre 0,5 et 1,5 degré Celsius au-dessus de la moyenne à long terme, a-t-il ajouté.

Incendies et risques sanitaires accrus

Les autorités ont averti qu’une chaleur prolongée et un faible taux d’humidité pourraient considérablement augmenter le risque d’incendies et d’explosions dans les zones résidentielles en raison de la forte demande en électricité. Le risque d’incendies de forêt devrait également augmenter.

Une exposition prolongée à des températures élevées peut aussi provoquer une déshydratation et des maladies liées à la chaleur. Les experts de la santé conseillent d’éviter les activités extérieures pendant les heures les plus chaudes de la journée, entre 10 h et 16 h.

Il est fortement recommandé à ceux qui doivent sortir de porter des vêtements de protection, notamment un chapeau, des lunettes de soleil et un masque, afin de minimiser l’exposition directe au soleil.

Il est également conseillé aux résidents de ne pas travailler pendant de longues périodes à l’extérieur ou dans des environnements excessivement chauds, et d’éviter les efforts physiques intenses pendant les vagues de chaleur.

Les personnes travaillant dans des conditions de forte chaleur devraient boire au moins 1,5 à 2 litres d’eau par jour pour prévenir la déshydratation et la perte d’électrolytes.

Un manque d’hydratation et de réhydratation peut entraîner une diminution de la circulation sanguine, un collapsus cardiovasculaire et de graves déséquilibres électrolytiques.

Les experts recommandent également de travailler dans des endroits bien ventilés afin de prévenir l’épuisement et le coup de chaleur. Lorsqu’on utilise des ventilateurs électriques, il est conseillé d’éviter une exposition prolongée au flux d’air direct sur le corps afin de réduire le risque d’attraper froid. – VNA

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