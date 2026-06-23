Environnement

Face à El Niño, experts et autorités appellent à une préparation accrue

Une conférence sur les perspectives hydrométéorologiques de 2026 a été organisée dans la matinée du 23 juin à Hanoï. 

Inondations dans une localité de la province de Ha Tinh suite au passage du typhon Megi (octobre 2010). Photo : VNA.
Inondations dans une localité de la province de Ha Tinh suite au passage du typhon Megi (octobre 2010). Photo : VNA.

Hanoï (VNA) - Dans la matinée du 23 juin, le Département d’hydrométéorologie, relevant du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, a organisé une conférence sur les perspectives hydrométéorologiques de 2026. Cet événement a bénéficié du soutien financier du gouvernement du Canada, dans le cadre du projet "Renforcement de la résilience des communautés côtières vulnérables du Vietnam aux impacts du changement climatique", mis en œuvre par le PNUD.

S’exprimant lors de l’événement, le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Le Cong Thanh, a déclaré que face à l'aggravation de l'instabilité climatique et à la probabilité d'un fort impact du phénomène El Niño au Vietnam au cours du second semestre 2026 et au début de 2027, le renforcement des capacités de prévision et la transformation efficace des données scientifiques en décisions de gestion constituent une exigence impérative.

"Nous devons intensifier l’application des sciences et technologies, la transformation numérique, l’intelligence artificielle, ainsi que le partage de données afin d’améliorer la qualité des alertes. Cela contribuera à minimiser les dommages causés par les catastrophes, à garantir la sécurité hydrique et alimentaire, ainsi que la stabilité socio-économique durable", a souligné le vice-ministre. Il a également appelé les experts à évaluer de manière globale les effets d’El Niño, à anticiper les risques et à recommander des solutions adaptées aux spécificités de chaque secteur et de chaque région.

Ramla Khalidi, représentante résidente du PNUD au Vietnam, a estimé que les phénomènes météorologiques extrêmes sont devenus la "nouvelle normalité". Selon elle, le principal défi réside dans la communication, c’est-à-dire la conversion de données complexes en messages simples, contextualisés et sensibles au genre, afin de permettre une action rapide des populations.

Pour sa part, l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel, a souligné que, grâce au projet "Renforcement de la résilience des communautés côtières vulnérables du Vietnam aux impacts du changement climatique", le Canada est fier de soutenir les efforts visant à renforcer les systèmes d’alerte précoce, à améliorer les capacités de prévision fondées sur les données et à aider les communautés les plus vulnérables à mieux se préparer aux catastrophes liées au changement climatique.

Évoquant les tendances des catastrophes naturelles pour les derniers mois de 2026, le Dr Hoang Phuc Lam, directeur adjoint du Centre national de prévision hydrométéorologique, a indiqué que le phénomène El Niño-oscillation australe (ENSO), englobant El Niño et La Niña, devrait rester en phase El Niño de forte intensité entre juillet et décembre. La probabilité d’un épisode El Niño très fort pourrait atteindre 63 % durant la période allant de novembre 2026 à janvier 2027.

Sous l’effet d’El Niño, les températures devraient demeurer supérieures aux moyennes saisonnières au cours des derniers mois de 2026. Le nombre de journées de forte chaleur devrait également être plus élevé que la moyenne pluriannuelle ainsi que par rapport à 2025. El Niño entraînera un déficit pluviométrique de 25 à 50 % sur l’ensemble du pays. Les débits en amont du Mékong devraient connaître une forte diminution, tandis que l’intrusion saline pourrait survenir plus tôt et pénétrer plus profondément à l’intérieur des terres, affectant les activités agricoles.

Par ailleurs, si le nombre de tempêtes et de typhons pourrait être moins élevé, ceux qui se formeront risquent d’être plus extrêmes et plus difficiles à prévoir. La saison des typhons en Mer Orientale comptera environ 8 à 10 tempêtes, dont 3 à 5 affectant directement le continent, principalement au Nord entre juillet et septembre, puis au Centre en octobre et novembre. Les vagues de froid seront moins nombreuses et surviendront plus tard que d'ordinaire.

Nguyen Xuan Tung, du Département de la gestion des digues et de la prévention des catastrophes, a précisé que le ministère avait déjà demandé aux autorités provinciales d’adapter leurs plans d’intervention en fonction des scénarios de risque.

A cette occasion, les participants ont également discuté de l’application des nouvelles technologies et du rôle des médias dans la prévision, l’alerte précoce et la réponse aux catastrophes naturelles.-VNA

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