Environnement

Un projet vietnamo-thaïlandais donne des ailes à la conservation des grues à tête rouge

Ce dernier transfert marque la deuxième phase du projet de conservation et de développement des grues à tête rouge au parc national de Tràm Chim, dans la province de Dông Thap, pour la période 2022-2032.

Des grues à tête rouge au Parc national de Tràm Chim, dans la province de Dông Thap. Photo diffusée par la VNA
Des grues à tête rouge au Parc national de Tràm Chim, dans la province de Dông Thap. Photo diffusée par la VNA

Bangkok (VNA) – La province de Dông Thap, dans le delta du Mékong, a accueilli six grues à tête rouge (Grus antigone) en provenance de Thaïlande dans le cadre du programme de coopération en matière de conservation entre les deux pays.

Ce transfert, qui s’est déroulé au zoo de Nakhon Ratchasima, dans la province thaïlandaise du même nom, le 22 juin, constitue la deuxième phase du projet de conservation et de développement des grues à tête rouge au parc national de Tràm Chim, dans la province de Dông Thap, pour la période 2022-2032.

Lors de la cérémonie, l’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viêt Hung, a salué la qualité des soins prodigués aux grues transférées lors de la première phase. Il a souligné que la poursuite de ces transferts de grues à tête rouge de la Thaïlande vers le Vietnam revêt une importance particulière, non seulement pour la protection de la faune sauvage, mais aussi pour l’amitié et la coopération bilatérales en matière de conservation de la biodiversité.

Le diplomate a remercié la Thaïlande pour son soutien au Vietnam dans la mise en œuvre du programme de conservation de cette espèce d’oiseau rare.

Selon l’ambassadeur Pham Viêt Hung, lors d’une récente visite officielle au Vietnam, de hauts responsables thaïlandais ont approuvé la proposition du pays de poursuivre le soutien aux transferts de grues afin de contribuer à la conservation de la biodiversité et aux objectifs de développement durable. Les deux parties coordonnent actuellement leurs efforts pour finaliser les procédures nécessaires à la concrétisation de cette initiative dans un avenir proche.

Le dernier transfert concerne deux mâles et quatre femelles pesant entre 5,3 kg et 6,7 kg. Ils seront transportés du zoo de Nakhon Ratchasima à l’aéroport international de Suvarnabhumi à Bangkok le 23 juin, avant d’être acheminés par avion jusqu’à l’aéroport international de Tân Son Nhât à Hô Chi Minh-Ville, puis transportés par véhicules spécialisés jusqu’au parc national de Tràm Chim le même jour.

Afin de garantir la sécurité des oiseaux pendant le transport et leur adaptation à leur nouvel habitat, la Thaïlande déploie quatre experts pour les accompagner et surveiller leur santé tout au long du voyage et durant leur séjour initial au Vietnam.

S’exprimant par visioconférence depuis Dông Thap, Nguyên Phuoc Thiên, vice-président du Comité populaire provincial et président du conseil d’administration du projet, a remercié le gouvernement thaïlandais et les organisations de conservation pour leur soutien et a invité l’ambassadeur Pham Viêt Hung et les partenaires thaïlandais à se rendre à Dông Thap pour observer les mesures de soins et de conservation mises en œuvre au parc national de Tràm Chim.

Le parc national de Tràm Chim est le 4e site Ramsar du Vietnam et le 2.000e au monde. C’est l’une des zones ornithologiques d’importance internationale du Vietnam et l’habitat de 232 espèces d’oiseaux, dont 32 espèces rares, 16 espèces figurent sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Auparavant, cinq grues avaient été transférées au parc national de Tràm Chim en avril 2025. Elles sont restées en bonne santé et se sont bien adaptées au climat, à l’habitat et aux ressources alimentaires locales. Depuis, elles ont formé des couples reproducteurs et devraient se reproduire prochainement.

Dans le cadre de ce projet, la province de Dong Thap vise à accueillir, élever et réintroduire progressivement 100 grues à tête rouge dans leur milieu naturel entre 2022 et 2032, dont 60 oiseaux transférés de Thaïlande. La province espère qu’au moins la moitié des grues relâchées survivront, se reproduiront et établiront une population sauvage viable. – VNA

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#grues à tête rouge (Grus antigone) #parc national de Tràm Chim
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