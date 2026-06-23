Environnement

Quatre animaux sauvages rares relâchés dans leur habitat naturel

Quatre animaux sauvages rares, dont un pangolin et plusieurs tortues menacées, ont été relâchés dans leur habitat naturel dans la province de Quang Ngai, au Vietnam, à la suite d’une opération de coordination entre les autorités locales et le parc national de Chu Mom Ray. Cette action s’inscrit dans les efforts de conservation visant à protéger la biodiversité et à préserver les espèces forestières en danger.

Le pangolin de 2,5 kg a été relâché dans son habitat naturel. Photo: VNA
Le pangolin de 2,5 kg a été relâché dans son habitat naturel. Photo: VNA

Quang Ngai (VNA) – Quatre animaux sauvages rares ont été relâchés dans la nature le 22 juin à la suite d’une action coordonnée entre le Centre de conservation de la biodiversité et d’écotourisme du parc national de Chu Mom Ray, les autorités locales et les services concernés.

Les animaux concernés comprennent un varan, un pangolin, une tortue à carapace allongée (Indotestudo elongata) et une tortue impressed (Manouria impressa).

Le varan, pesant 1 kg, était pris en charge par le centre depuis le 18 mars après avoir été confisqué dans une affaire de détention illégale d’animaux sauvages détectée par la police locale. Le pangolin de 2,5 kg avait été volontairement remis par un habitant après avoir été trouvé errant près d’une zone résidentielle, puis transféré au centre le 1er juin.

Les deux tortues ont également été remises volontairement par des habitants et prises en charge par le centre plus tôt ce mois-ci. Les quatre animaux appartiennent à des espèces forestières rares et menacées inscrites sur la liste de protection stricte du Vietnam.

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Les autorités relâchent des animaux rares dans la forêt. Photo : VNA

Selon les spécialistes, les animaux étaient en bonne santé, exempts de maladies et capables de survivre dans leur environnement naturel. Leur remise en liberté devrait contribuer à la conservation des ressources génétiques et au maintien de l’équilibre écologique local.

Plus tard dans la même journée, les autorités de la commune de Ba To ont également remis un pangolin de Sunda pesant 1,9 kg, espèce protégée au plus haut niveau au Vietnam, au centre afin qu’il soit soigné avant sa future remise en liberté.

Le parc national de Chu Mom Ray, situé dans la province centrale de Quang Ngai, gère près de 60 700 hectares de forêt, dont plus de 56 000 hectares de forêt à usage spécial et près de 4 500 hectares de forêt de production. Il abrite plus de 1 800 espèces végétales et plus de 1 000 espèces animales, dont 112 espèces rares, précieuses ou menacées figurant dans les listes de conservation vietnamiennes et internationales.

Le parc national de Chu Mom Ray est considéré comme un « trésor vert » des Hauts Plateaux du Centre.

En 2004, Chu Mom Ray a été reconnu par l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) comme Parc du patrimoine de l’ASEAN, l’une des zones naturelles protégées les plus précieuses de la région, jouant un rôle majeur dans la préservation de la biodiversité et des écosystèmes des forêts tropicales du Vietnam. – VNA

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