Tourisme

Tourisme estival 2026 : les côtes de Hô Chi Minh-Ville dévoilent une offre diversifiée

En alliant harmonieusement services modernes et valorisation des richesses écologiques locales, les destinations côtières de Hô Chi Minh-Ville s’efforcent d’offrir des expériences mémorables et authentiques aux vacanciers tout au long de la saison estivale.

Le parc aquatique Aqua Adventure fait partie du complexe Sun World Vung Tau. Photo: VNA
Le parc aquatique Aqua Adventure fait partie du complexe Sun World Vung Tau. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Afin de séduire les voyageurs pour la saison estivale 2026, les localités côtières de Hô Chi Minh-Ville organisent une multitude d’activités culturelles et sportives tout en lançant des produits touristiques originaux.

Outre l’amélioration constante de la qualité des services, les autorités locales mettent l’accent sur la garantie de la sécurité publique, la gestion rigoureuse des hébergements et la sécurité alimentaire afin d’accueillir une affluence touristique qui s’annonce record cet été.

Pour cette édition 2026, le quartier de Vung Tau a été désignée pour accueillir des événements sportifs de grande ampleur, notamment les courses PVD Run, VnExpress Marathon Vung Tau et le Vung Tau City Trail. Ces activités constituent le pilier du projet « Vung Tau Jetski Race Event 2026 », une initiative visant à forger un nouveau symbole pour les sports nautiques locaux, tout en intégrant des programmes d’enseignement de la natation pour prévenir les noyades chez les enfants.

Pour assurer des conditions d’accueil optimales, les autorités locales ont déployé des plans de contrôle strict des établissements d’hébergement, de la sécurité alimentaire et renforcé la présence des forces de l’ordre sur les plages et dans les espaces publics.

Vu Hong Thuan, président du Comité populaire du quartier de Vung Tau, a précisé que la municipalité concentre ses ressources sur l’attraction de projets stratégiques d’envergure internationale, avec l’ambition de faire de Vung Tau une marque de référence pour les festivals culturels et gastronomiques maritimes à l’échelle régionale et mondiale.

vnanet-du-lich.jpg
Le quartier de Vung Tau concentre ses ressources sur l’attraction de projets stratégiques d’envergure internationale. Photo: VNA

Au-delà des activités diurnes, l’économie nocturne bénéficie d’investissements importants visant à enrichir l’expérience des visiteurs. Le point d’orgue de cette programmation est le spectacle de feux d’artifice à haute altitude, tiré tous les vendredis et samedis soirs au parc aquatique Sun World Vung Tau, situé dans le quartier de Phuoc Thang. Cet événement combine des performances musicales rythmées et des expériences gastronomiques en plein air, créant une atmosphère festive face à la mer. Mme Nguyen Thi Khanh Linh, directrice générale du site, a souligné la volonté de l’entreprise de faire de ce parc une étape incontournable pour les touristes nationaux et internationaux.

À Ho Tram, l'offre de services est perpétuellement renouvelée pour maintenir une compétitivité élevée sur le marché estival. Walt Power, directeur général de The Grand Ho Tram, indique que les visiteurs peuvent désormais profiter de prestations haut de gamme incluant des concerts hebdomadaires avec des artistes nationaux et internationaux, ainsi que des tournois de sports de combat MMA et de pickleball. Cette diversification permet de répondre aux attentes d'une clientèle en quête de nouveautés et de sensations fortes.

Parallèlement aux divertissements urbains, le tourisme écologique axé sur la découverte de la nature s’impose comme une facette singulière de l’offre balnéaire pour l’été 2026. Dans la zone de Con Dao, le circuit « Conservation de la nature – Accompagnement des tortues marines » connaît un succès grandissant. Sous le contrôle des gardes forestiers du parc national de Con Dao, les touristes ont l’opportunité de se rendre sur les îlots de Hon Bay Canh, Hon Tai et Hon Cau pour assister, de nuit, à la ponte des tortues, participer au transfert des œufs vers les couvoirs et relâcher les nouveau-nés dans l’océan.

En alliant harmonieusement services modernes et valorisation des richesses écologiques locales, les destinations côtières de Hô Chi Minh-Ville s’efforcent d’offrir des expériences mémorables et authentiques aux vacanciers tout au long de la saison estivale. -VNA

#VNHP #côtes de Hô Chi Minh-Ville #tourisme estival #produits touristiques #Vung Tau #Con Dao #Ho Tram
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Vietnam du bonheur

Sur le même sujet

Des touristes à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Mobilité multimodale : un nouvel atout pour le tourisme de Hô Chi Minh-Ville

Face aux fluctuations des coûts du transport et à l’évolution des attentes des voyageurs, les entreprises touristiques de Hô Chi Minh-Ville misent sur l’amélioration de l’expérience aux destinations et sur la diversification des itinéraires. Une stratégie qui permet à la fois de réduire les dépenses logistiques et de répondre à la demande croissante pour un tourisme expérientiel, durable et de proximité.

Les superbes plages de sable blanc de l'île de Cu Lao Cham (ville de Da Nang) attirent de nombreux touristes. Photo: VNA

Tourisme : en 2026, la proximité et la sécurité guident les choix des voyageurs

Sous l’effet de la hausse des coûts de transport, des incertitudes économiques et des préoccupations croissantes en matière de sécurité, les habitudes de voyage évoluent durant l’été 2026. Les touristes privilégient désormais des destinations proches, accessibles et offrant davantage de garanties, poussant les professionnels du secteur à adapter leurs offres et à renforcer la qualité de leurs services.

Voir plus

Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Khanh Hoa, Tran Phong, remet un cadeau commémoratif à l'ambassadeur d'Inde au Vietnam, Tshering Wangchuk Sherpa. Photo : VNA

Khanh Hoa souhaite attirer davantage de touristes indiens

Conformément à sa stratégie de développement touristique et à la résolution n°14-NQ/TU du Comité provincial du Parti, Khanh Hoa entend faire du tourisme un secteur économique de pointe pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2045, identifiant le marché indien, ainsi que d’autres marchés prometteurs, comme des marchés cibles.

La prison de Hoa Lo, haut lieu de mémoire historique, attire de nombreux touristes internationaux au cœur de la capitale. Photo : VNA

Le Vietnam suscite un intérêt croissant des voyageurs internationaux

Selon les données publiées récemment par Agoda pour la période du 1er janvier au 31 mai 2026, le Vietnam enregistre une forte progression de l’intérêt des voyageurs internationaux. Le marché chinois se distingue particulièrement, avec une hausse de 164 % des recherches d’hébergement par rapport à la même période de l’année dernière.

Le Géoparc mondial de Non Nuoc Cao Bang

Le Géoparc mondial de Non Nuoc Cao Bang

Consécration pour le patrimoine naturel : le 27 avril à Paris, l'UNESCO a mis à l'honneur de nouveaux sanctuaires géologiques tout en renouvelant sa confiance à 44 sites d'exception. Lors de cette cérémonie, le joyau vietnamien de Non Nuoc Cao Bang a vu son statut de Géoparc mondial brillamment confirmé.

Situé au complexe Sun World Ba Na Hills de Da Nang, le pont d'Or est devenu une attraction symbolique du Vietnam. Photo: VNA

Tourisme : l’attrait de Da Nang s’étend désormais bien au-delà du centre-ville

Le rayonnement touristique de Da Nang est également renforcé par sa reconnaissance internationale. La ville a récemment été classée au deuxième rang des « destinations estivales les plus attractives d’Asie » par Lonely Planet, confirmant son statut de pôle majeur du tourisme, des loisirs et des expériences haut de gamme dans la région.

Con Dao, l'une des îles les plus mystérieuses et sauvages au monde. Photo : VNA

Con Dao, l'une des îles les plus mystérieuses et sauvages au monde

Avec sa beauté sauvage caractéristique, l’harmonie entre mer bleue, montagnes rocheuses et sérénité, Con Dao possède un attrait singulier, à la fois mystérieux et fascinant. Elle affirme ainsi progressivement sa position de destination riche en expériences sur la carte touristique mondiale.

Les "Îles des Pirates" forment une magnifique région maritime où les touristes peuvent admirer une nature préservée et découvrir l’histoire locale. Photo : VNA

An Giang simplifie les procédures et mise sur le numérique pour attirer les touristes

An Giang connaît une forte croissance de son secteur touristique, portée par l’essor des arrivées nationales et internationales, en particulier à Phu Quoc. La province accélère ses réformes administratives et sa transformation numérique afin d’améliorer l’expérience des visiteurs et d’attirer davantage de touristes. Grâce à ses politiques d’ouverture, ses investissements dans les infrastructures et la valorisation de ses atouts naturels et culturels, An Giang ambitionne de devenir une destination touristique majeure en Asie du Sud-Est.

Lam Binh édifie un « Village de création de contenu numérique » associé au développement du tourisme

Lam Binh édifie un « Village de création de contenu numérique » associé au développement du tourisme

Forte de ses paysages naturels majestueux, d’un climat pur et d’une identité culturelle ethnique singulière et bien conservée, la commune montagneuse de Lam Binh (province de Tuyên Quang) s’oriente vers un développement touristique étroitement lié à la transformation numérique et à l’économie numérique pour la période 2026-2030. Cette stratégie vise à créer des emplois, à accroître les revenus des habitants, à préserver le patrimoine culturel et à dynamiser le développement socio-économique local.

Avec ses eaux cristallines et ses paysages majestueux, le lac Hoa Binh est devenu une destination incontournable pour les visiteurs de la province de Phu Tho. Photo : VNA

Vers un pôle touristique majeur : les ambitions de Phu Tho à l’horizon 2030

Située à la porte d’entrée de la moyenne région et des montagnes du Nord, et bénéficiant de liaisons aisées avec Hanoï ainsi qu’avec les provinces du delta du fleuve Rouge, Phu Tho dispose d’importantes ressources touristiques. La province abrite près de mille sites classés, six trésors nationaux et cinq patrimoines culturels reconnus par l’UNESCO, notamment pour le culte des rois Hung et le chant Xoan.

Des touristes apprécient de découvrir la vie marine au musée de l'Institut océanographique de Nha Trang. Photo: VNA

Khanh Hoa mise sur la culture locale et le tourisme familial pour dynamiser son offre

Selon le Département provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, la province a accueilli au premier semestre plus de 9,2 million de visiteurs, soit une hausse de 52,93% par rapport à la même période de 2025. Parmi eux, les touristes internationaux représentent plus de 3,8 millions de personnes. La province a généré des recettes touristiques estimées à 33 893 milliards de dongs (plus de 1,33 milliard de dollars).

Des touristes aux chutes de Ban Giôc. Photo: VNA

Vers un tourisme plus qualitatif : le pari de Cao Bang

Portée par la popularité croissante des réseaux sociaux, la province montagneuse de Cao Bang attire un nombre grandissant de visiteurs séduits par ses paysages naturels, son patrimoine culturel et ses coûts de séjour abordables. Face à cette dynamique, les autorités locales et les professionnels du secteur cherchent désormais à accroître la valeur ajoutée de l’offre touristique afin de favoriser une croissance durable et renforcer l’attractivité de la destination.

Des visiteurs utilisent un code QR pour consulter les informations touristiques au mât de souveraineté de Phu Quy (Lâm Dông). Photo : VNA.

Le tourisme vietnamien accélère sa transformation numérique grâce à l’IA

Le Programme de développement de l’économie numérique et de la société numérique 2026-2030 fait de la transformation numérique du tourisme une priorité. S’appuyant sur les données numériques et l’intelligence artificielle, il vise à moderniser la gestion du secteur, enrichir l’expérience des visiteurs et renforcer la compétitivité du tourisme vietnamien.

Photo ; VNA

Le Vietnam, destination aux mille expériences

Des montagnes embrumées du Nord aux plages de sable fin bordant les eaux turquoise du Centre, en passant par les plaines fluviales fertiles du Sud, chaque destination révèle une identité propre et séduit un nombre croissant de visiteurs vietnamiens et étrangers.