Tourisme

Khanh Hoa souhaite attirer davantage de touristes indiens

Conformément à sa stratégie de développement touristique et à la résolution n°14-NQ/TU du Comité provincial du Parti, Khanh Hoa entend faire du tourisme un secteur économique de pointe pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2045, identifiant le marché indien, ainsi que d’autres marchés prometteurs, comme des marchés cibles.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Khanh Hoa, Tran Phong, remet un cadeau commémoratif à l'ambassadeur d'Inde au Vietnam, Tshering Wangchuk Sherpa. Photo : VNA
Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Khanh Hoa, Tran Phong, remet un cadeau commémoratif à l'ambassadeur d'Inde au Vietnam, Tshering Wangchuk Sherpa. Photo : VNA

Khanh Hoa (VNA) – Tran Phong, secrétaire du Comité provincial du Parti, a sollicité le soutien de l’ambassade d’Inde au Vietnam pour faciliter les échanges avec compagnies aériennes, agences de voyages et délégations de familiarisation afin de mieux connaître le marché touristique local. L’objectif est de développer des offres adaptées aux visiteurs indiens et d’attirer davantage de touristes en provenance de ce pays.

Cette proposition a été formulée lors d’une réunion de travail tenue le 26 juin avec l’ambassadeur indien au Vietnam, Tshering Wangchuk Sherpa, dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération entre Khanh Hoa et entreprises et localités indiennes.

L’ambassadeur indien a souligné que la coopération entre son pays et Khanh Hoa avait déjà produit des résultats concrets, notamment à travers les visites d’amitié de navires de la Marine indienne et la création d’un centre de technologies de l’information et de langues étrangères à l’Université des télécommunications.

Il a toutefois estimé que le potentiel de coopération touristique entre l’Inde et Khanh Hoa demeurait largement sous-exploité, le nombre de visiteurs indiens restant en deçà des possibilités offertes. Il a plaidé pour un renforcement de la promotion touristique ainsi que des liens entre agences de voyages et prestataires de services afin de mieux exploiter le potentiel.

Selon lui, l’Inde est également disposée à partager son expérience en matière de préservation du patrimoine architectural, à soutenir Khanh Hoa dans la restauration des tours Cham et à former des spécialistes de la conservation du patrimoine.

Par ailleurs, le diplomate a affirmé que son pays était prêt à renforcer la coopération dans les domaines de l’éducation et de la formation, ainsi qu’à explorer les possibilités de coopération dans l’extraction et la transformation de minerais, promettant d’encourager davantage d’entreprises indiennes à investir dans la province. Il a également exprimé l’espoir que les autorités de Khanh Hoa continueraient à créer un environnement favorable aux entreprises indiennes.

Tran Phong a salué la volonté de coopération de l’Inde, soulignant que les domaines proposés correspondaient aux priorités de développement de sa province. Il a rappelé que Khanh Hoa avait accueilli plus de 3.700 visiteurs indiens au cours des cinq premiers mois de 2026. Il a réaffirmé l’engagement de la province à offrir les meilleures conditions aux entreprises indiennes souhaitant investir localement.

Le responsable provincial a également souhaité que l’Inde apporte son soutien à la formation dans les secteurs de la santé et des technologies de l’information, ainsi qu’à la conservation et à la restauration du patrimoine architectural...

Conformément à sa stratégie de développement touristique et à la résolution n°14-NQ/TU du Comité provincial du Parti, Khanh Hoa entend faire du tourisme un secteur économique de pointe pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2045, identifiant le marché indien, ainsi que d’autres marchés prometteurs, comme des marchés cibles.

Enfin, Tran Phong a invité l’ambassadeur indien à participer au Festival de la Mer de Khanh Hoa 2026, qui se tiendra du 17 au 19 juillet et devrait accueillir entre 600.000 et 800.000 visiteurs vietnamiens et étrangers. -VNA

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