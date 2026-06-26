Environnement

De fortes pluies soulagent le Nord, la canicule persiste dans le Centre

Au cours des prochains jours, le Nord devrait rester majoritairement nuageuse avec des températures diurnes oscillant entre 31 et 34°C. La chaleur devrait persister dans le Centre-Nord et le Centre du pays, malgré une légère baisse d’intensité à partir du 26 juin.

Les images radar prises à 6h le 26 juin montraient des nuages d'orage couvrant la majeure partie du Nord du Vietnam et de nombreux éclairs sur une vaste zone pendant l'orage. Source : NCHMF
Les images radar prises à 6h le 26 juin montraient des nuages d'orage couvrant la majeure partie du Nord du Vietnam et de nombreux éclairs sur une vaste zone pendant l'orage. Source : NCHMF

Hanoi (VNA) - De fortes pluies et des orages ont apporté un soulagement bienvenu au Nord du Vietnam après plusieurs jours de chaleur intense, les températures ayant chuté de manière significative dans toute la région.

Le Nord et le Centre-Nnord ont subi l’une des vagues de chaleur les plus intenses depuis le début de l’été, avec des températures diurnes atteignant fréquemment 39 à 40 °C.

Dans les parties occidentales des provinces de Thanh Hoa et de Nghê An, des vents de foehn chauds et secs ont fait grimper les températures au-delà de 41 à 42°C, rendant les conditions extérieures encore plus étouffantes.

La vague de chaleur prolongée a perturbé la vie quotidienne, fait exploser la demande en électricité et accru le risque d’incendies de forêt et d’incidents liés à la chaleur.

La situation a commencé à évoluer dans la soirée du 25 juin lorsqu’une zone de basse pression, combinée à une convergence des vents en altitude, a provoqué des averses et des orages généralisés dans le nord du Vietnam.

Au matin du 26 juin, la pluie s’était étendue sur une grande partie du delta du fleuve Rouge, les régions centrales du Nord et les provinces montagneuses.

Plusieurs localités ont enregistré des pluies modérées à fortes accompagnées d’orages et de fortes rafales, entraînant une baisse des températures de 5 à 8°C par rapport aux jours précédents.

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De fortes pluies apportent un soulagement bienvenu au Nord après une vague de chaleur intense. Photo : VNA

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF), ces pluies marquent la fin de la récente vague de chaleur dans le Nord du Vietnam.

Au cours des prochains jours, la région devrait rester majoritairement nuageuse avec des averses et des orages épars, dont certains pourraient être accompagnés de fortes pluies, notamment en fin d’après-midi, en soirée et tôt le matin. Les températures diurnes devraient osciller entre 31 et 34°C.

Par ailleurs, la chaleur devrait persister dans le Centre-Nord et le Centre du pays, malgré une légère baisse d’intensité à partir du 26 juin. Les températures dans les zones allant de Thanh Hoa vers le sud devraient osciller entre 37 et 39°C, certaines localités dépassant même les 40°C jusqu’à la fin juin.

Les météorologues mettent également en garde contre les orages qui pourraient survenir après des périodes prolongées de forte chaleur, accompagnés de foudre, de grêle, de tourbillons et de vents violents.

Il est conseillé aux habitants de suivre attentivement les prévisions météorologiques et d’éviter de s’abriter sous de grands arbres ou près de structures instables pendant les orages. – VNA

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#chaleur intense #vague de chaleur
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